Fluchen auf 2000 Metern Höhe: Redaktor Beat Lanzendorfer trägt Holzscheite auf den Schibenstoll fürs Höhenfeuer am 1. August Sportredaktor Beat Lanzendorfer nutzt seine Ferien unter anderem für Wanderungen. Eine führte ihn auf den Schibenstoll. Damit verbunden war ein Versprechen, das er im Frühling der Läuferriege Mosnang gegeben hat. Beat Lanzendorfer 22.07.2020, 12.06 Uhr

Hoch hinaus: Beat Lanzendorfers Ziel ist der 2234 Meter hohe Schibenstoll. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer einmal mit möglichst wenig Menschen in Kontakt kommen möchte, sollte frühmorgens auf Wanderschaft gehen, wenn die meisten noch in den Federn liegen. Ich habe den Versuch unternommen und bin vom Talboden in Alt St.Johann auf den Schibenstoll, einer der sieben Churfirsten, gewandert.

Ganz freiwillig war das nicht. Denn im Frühling habe ich Mitgliedern der Läuferriege Mosnang versprochen, mich am «Schiitliträge» zu beteiligen. Das Holztragen ist eine von diversen Aktivitäten des SAC Toggenburg, der in diesem Jahr sein 150-Jahr-Jubiläum feiert. Am 1. August wird auf allen sieben Churfirsten ein Höhenfeuer entfacht. Das dafür benötigte Holz tragen Mitglieder diverser Toggenburger Vereine den Berg hoch.

Die Eingebung mit dem Regenschutz

Da stehe ich nun am Dienstag um 5.50 Uhr auf dem Parkplatz der Sellamatt-Bergbahn und mache mich bereit für die rund fünfeinhalb Stunden dauernde Wanderung. Als letzte Handlung vor dem Abmarsch nehme ich den Regenschutz aus dem Kofferraum und verstaue ihn im Rucksack.

Der frühe Vogel fängt den Wurm, der frühe Wanderer die schöne Morgenstimmung ein. Bild: Beat Lanzendorfer

Eine Eingebung, die mich knapp drei Stunden später vor der vorzeitigen Aufgabe bewahren wird. Der Aufstieg zur Sellamatt verläuft noch ohne «Schiitli» problemlos und ist in fünfzig Minuten geschafft. Es bleibt sogar Zeit für ein paar Fotos, um die Morgenstimmung einzufangen. Das Gehen fällt mir leicht, noch habe ich praktisch kein Gewicht zu tragen.

Nach etwa zehn Minuten Marsch nach der Sellamatt ändert sich dies. Beim Zinggen auf 1420 Metern Höhe über Meer warten die «Schiitli». Für den Schibenstoll verbleiben gerade noch sieben von ursprünglich mehreren Hundert.

Die Träger auf den Schibenstoll (rechte Beige) waren fleissiger als jene auf den Zuestoll (linke Beige). Bild: Beat Lanzendorfer

Da haben die vielen Freiwilligen am offiziellen «Holzträgetätag» am letzten Samstag ganze Arbeit geleistet. Soll ich vier oder fünf «Schiitli» einpacken, überlege ich – und entscheide mich für vier, denn der Letzte soll auch noch drei haben.

Beat Lanzendorfers Gepäck wird um vier Schiitli erweitert, für den letzten Träger bleiben noch drei übrig. Bild: Beat Lanzendorfer

Zwei Stunden und zwanzig Minuten wird es gemäss Wegweiser dauern, bis ich meinen Rucksack wieder leeren darf. Nach wenigen Minuten fängt es an zu regnen. Gerne nehme ich die Hilfe eines Älplers in Anspruch, der mir eine Abkürzung verrät.

Der zweite Mensch, dem ich an diesem Morgen begegne, ist erneut ein Älpler. Auf meine Frage, ob denn Regen angesagt sei, sagte er: «Hier oben kann das Wetter schnell umschlagen». Und mit einem Lachen im Gesicht:

«Du würsch gschieder umkehrä und s’Holz dihei verbrännä».

Doch das kommt nicht in Frage. Erstens habe ich keinen Holzofen und zweitens habe ich nicht vor, die Wanderung frühzeitig abzubrechen.

Mit viel Respekt den Berg hinauf

Noch bleiben rund 500 Höhenmeter bis zum Schibenstoll. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach weiteren dreissig Minuten bin ich beim «Rüggli», auf 1740 Meter. Ich wandere weiter und erreiche den Fuss des Schibenstoll. Ab hier ist erhöhte Vorsicht angesagt, denn das vor mir liegende Karstgeröll mit den vielen Felsen ist vom Dauerregen ziemlich rutschig geworden. Mit dem nötigen Respekt bewältige ich die steile Bergflanke und erreiche via einem Einstieg eine langgezogene Grashalde.

Längst habe ich ein paar Flüche ausgestossen. Der Regen wird stärker und die Temperaturen sind gefühlt kaum mehr im zweistelligen Bereich. Das Gewicht am Rücken erinnert mich aber an meine Mission und nicht erst zum jetzigen Zeitpunkt bin ich dankbar um den Regenschutz. Irgendwann erreiche ich das Gipfelkreuz. Glücklich, dass ich nicht vorzeitig aufgegeben habe und nun meine Last hier deponieren darf.

Froh, dass er es geschafft hat, macht Beat Lanzendorfer ein Selfie vor dem Gipfelkreuz. Bild: Beat Lanzendorfer

Mehr als 1300 Höhenmeter liegen hinter mir. Statt der geplanten drei Stunden ab Alt St.Johann sind es drei Stunden und fünfzehn Minuten geworden. Nach ein paar Fotos und einem Rundblick geht es wieder talwärts. Dreissig Minuten später befinde ich mich wieder am Fusse des Schibenstoll.

Hier genehmige ich mir einen Schluck Wasser und einen Riegel und sehe einen Wanderer, der auf dem Weg zum Zuestoll ist. «Viel Vergnügen», denke ich mir und bin froh, dass ich das Gipfelerlebnis bereits hinter mir habe. Die Strecke zurück zur Sellamatt gehe ich gemütlich an. Im Berggasthaus gönne ich mir ein Mittagessen, bevor es zu Fuss zurück ins Tal geht.

Bewunderung für die Mehrfachträger

Mit der Wanderung auf den Schibenstoll habe ich mir das Holztragen nur einmal angetan. Ich weiss aber von Leuten, die haben mehrmals «Schiitli» den Berg hochgetragen. So war etwa Ronja Gmür aus Bütschwil mit ihrer Familie zweimal deswegen auf dem Selun und einmal auf dem Brisi.

Die Scheiterbeige für das Höhenfeuer auf dem Schibestoll ist schon fast komplett. Bild: Beat Lanzendorfer

Noch einen drauf setzten Rita Hedley und Anita Rüegg aus Mosnang. Die Mitglieder der Läuferriege Mosnang bestiegen den Schibenstoll sechs Mal und genossen den Fernblick auch einmal ab dem Zuestoll. Ihnen und vielen anderen ist es zu verdanken, dass wenigstens die Höhenfeuer im SAC-Jubiläumsjahr durchgeführt werden können, nachdem alle bisherigen Aktivitäten dem Coronavirus zum Opfer fielen.