Macherzentrum Toggenburg stellt flexibles Arbeiten vor

Flexibles Arbeiten Warum der Kanton St.Gallen das Co-Working-Space für sich entdeckte und Regierungsrat Marc Mächler das Modell am Mittwoch in Lichtensteig vorstellte Arbeitet demnächst die halbe kantonale Verwaltung in Co-Working-Spaces? Gut möglich. Denn nun stellte der Kanton St.Gallen in Lichtensteig seine Zukunftspläne in Sachen flexibles Arbeiten vor. Christof Lampart 17.11.2022, 10.00 Uhr

Sie machten es sich im Macherzentrum Toggenburg gemütlich, von links: Petra Lautner, Michel Müglich, Jenny Schäpper, Mathias Müller und Marc Mächler. Bild: Christof Lampart

Eigentlich ist das Arbeitsprinzip «New Work» in der kantonalen Verwaltung schon seit 2018 «in Betrieb», wie Regierungsrat Marc Mächler am Mittwochnachmittag im Macherzentrum Toggenburg in Lichtensteig betonte. Dass die öffentliche Vorstellung der zukunftsweisenden Zusammenarbeit zwischen dem Kanton St.Gallen und dem Workspace-Netzwerk «Flesk» nun im Macherzentrum Toggenburg in Lichtensteig stattfand, war aber kein Zufall.

Denn Lichtensteigs Stadtpräsident Mathias Müller hatte den St.Galler Regierungsrat als Vizepräsident des Macherzentrums Toggenburg mit Nachdruck auf das Potenzial von Co-Working-Spaces aufmerksam gemacht.

Mächler: Homeoffice hat sich bewährt

Bei der öffentlichen Bekanntgabe des Pilotprojektes betonte Müller die Bedeutung von flexiblen Arbeitsplätzen in einer Zeit, in der immer mehr kluge Köpfe zu digitalen Nomaden mutierten, und Homeoffice schon fast eine Grundvoraussetzung dafür sei, wenn es darum gehe, ob man sich um eine Stelle bewerben solle oder nicht.

Regierungsrat Marc Mächler sah dies ähnlich. «Wir haben in der kantonalen Verwaltung das zeit- und ortsunabhängige Schaffen eingeführt, welches es unseren Mitarbeitenden erlaubt, bis zu 60 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice zu verbringen. Denn diese Art des Arbeitens ist nicht nur immer mehr gefragt, sondern sie hat sich, das hat uns die Coronapandemie gezeigt, auch bewährt», so Mächler.

Noch flexibleres Arbeiten dank «Flesk»

Durch die Zusammenarbeit mit dem Anbieter «Flesk», dessen Services man per App abrufen und buchen kann, werden Mitarbeitende in Sachen Arbeit noch flexibler. Denn sie können nun nicht nur von zu Hause aus, sondern auch vom Co-Working-Space aus arbeiten.

«Das Angebot kann man beispielsweise dann beanspruchen, wenn man nicht von den Kindern zu Hause bei der Arbeit gestört werden möchte. Oder wenn es effizienter ist, schnell einige Arbeiten an einem Co-Working-Space zu erledigen, als nochmals ins Geschäft zurückzukehren und dabei zu riskieren, lange im Stau zu stehen», erklärte Michel Müglich, Leiter des Personalamts des Kantons St.Gallen.

Beim Kanton hat man mittlerweile aber auch aus einem anderen Grund erkannt, wie wichtig das flexible Arbeiten für viele geworden ist: «Wir können so in Zeiten des Fachkräftemangels Arbeitsbedingungen schaffen, die so attraktiv sind, damit wir auch gute Mitarbeitende für uns gewinnen oder bei uns halten können», so Müglich. Natürlich müsse man die auswärtigen Arbeitszeiten mit dem Vorgesetzten absprechen, aber grundsätzlich gab sich Müglich zuversichtlich: «Das System funktioniert.»

Bislang nutzten in der Verwaltung die Mitarbeitenden der verschiedensten Departements die Möglichkeit, im Co-Working-Space zu arbeiten. «Es sind noch nicht sehr viele, aber die Rückmeldungen sind alle sehr positiv. Wer den Co-Working-Space nutzt, sieht darin einen Mehrwert», so Petra Lautner, HR-Mitarbeiterin beim Kanton St.Gallen.

«Gemeinsam statt einsam»

Jenny Schäpper von «Flesk» veranschaulichte, dass es für flexible Menschen mit der «Flesk»-App noch einfacher sein sollte, die eigenen Arbeitsbedürfnisse abzudecken: «Die Menschen erhalten durch unser breites Netzwerk an Arbeitsplätzen die Möglichkeit, unkompliziert von dort aus zu arbeiten, wo sie sich gerade aufhalten.»

Und Tobias Kobelt, einer der Gründer des Macherzentrums Toggenburg in Lichtensteig, strich noch einen weiteren Aspekt heraus: «Im Co-Working-Space lautet das Motto ‹gemeinsam statt einsam›; ich empfinde diese Arbeitsform deshalb als sehr bereichernd.»