Flawil Phantomschmerzen einer Schliessung: Ein Rückblick auf die Geschichte des Spitals Flawil 2021 bedeutet für die Gemeinde Flawil eine einschneidende Zäsur: Nach 129 Jahren schloss das eigene Spital. Johannes Rutz 01.09.2021, 09.09 Uhr

Eine Aufnahme, die bald Geschichte ist: Das Spital Flawil (rechter Gebäudekomplex) wird in den nächsten Jahren abgebrochen. Bild: Beat Schildknecht

Spitäler sind Orte starker persönlicher Emotionen. Es geht um Krankheit und Heilung, um Leben und Sterben, um Geburt und Tod. Eine Spitalschliessung, wie sie Flawil erlebt hat, ist darum ein enormer emotionaler Verlust, aber auch ein wirtschaftlicher und ein reputationsmässiger.

Entstehung des Krankenhauses

Vor 129 Jahren, am 1. November 1892, wurde das Flawiler Krankenhaus mit 20 Betten eingeweiht. Wie kam es dazu? Ausschlaggebend waren wirtschaftliche und medizinische Gründe. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte Flawil dank der Stickerei eine Wirtschaftsblüte. Die Bevölkerung wuchs innerhalb von 50 Jahren um 80 Prozent auf 4873 Personen.

Medizin und Hygiene erlebten grosse Fortschritte. Es genügte nicht mehr, dass der Gewerbeverein und der Krankenverein in wechselnden Herbergen die Patienten verarzteten. Die zunehmende Professionalität verlangte nach einem festen Ort der Krankenpflege. Selbstbewusst trieb Flawil ein eigenes Krankenhaus voran, obwohl in St.Gallen und Herisau Erweiterungsbauen und in Wattwil auch ein Spital geplant war. Flawil erhielt trotz ungesicherter Finanzen grünes Licht für ein Krankenhaus.

Kontinuierliches Wachstum

Die Geschichte des Spitals Flawil ist die Geschichte eines kontinuierlichen Wachstums. Die Anzahl der Patienten nahm stetig zu. Personal- und Platzmangel sowie Finanzsorgen sind Dauerthemen in den Jahresberichten. In den ersten Jahrzehnten oblagen die Haushaltung und Krankenpflege den Ingebohler Schwestern, die ihre aufopfernde Tätigkeit bis 1970 ausführten.

Namen und Zahlen Die ersten Chefärzte waren Dr. med. Hans Largiadèr (1927–1952), dann Dr. Ernst Bucher (1952–1976), darauf ein Dreierteam: mit Dr. med. Ernst M. Schönenberger (Innere Medizin), Dr. med. Jörg Nef (Chirurgie, ärztlicher Direktor), Dr. med. Richard W. Urscheler (Gynäkologie und Geburtshilfe).

1982 war das Jahr mit der höchsten Geburtenzahl: 467 Kinder kamen in Flawil auf die Welt.

Zu einem Spital gehört das Rettungswesen. Der erste Krankenwagen war ein Pferdefuhrwerk, das «ein- und zweitürig» zu gebrauchen war. Nach dem schneereichen Winter 1906/07 wird das Fuhrwerk mit Kufen ausgerüstet.

Wichtige Etappen des Ausbaus waren 1921 (Anbau West- und Ostflügel), 1935/1936 (neues Ökonomie- und Dienstgebäude), 1963 (Erweiterungsbau West, Mitteltrakt mit integriertem Operationstrakt), 1967 (Altbausanierung), 1985 (Schaffung GOPS, geschützte Operationsstelle), 1990 (Erweiterungs- und Umbau, Ostteil geht an die politische Gemeinde für ein Pflegeheim). Im Gleichschritt mit den Ausbauten wurde die medizinische Infrastruktur modernisiert. 1977 realisierte das Spital die Dreiteilung mit Chirurgie, Medizin und Gynäkologie/Geburtshilfe.

Vom Gemeinde- zum Kantonsspital

Das Flawiler Krankenhaus begann als Gemeindespital, kamen doch in den Anfängen 90 Prozent der Patienten aus Flawil. In den 1960er-Jahren waren es noch 25 Prozent, sodass man von einem Bezirksspital sprechen konnte. Wegen steigender Kosten musste sich der Kanton St.Gallen schon in den 1960er-Jahren immer stärker finanziell beteiligen. So war es unausweichlich, dass das Spital per 1. Januar 1987 an den Kanton überging.

Das Flawiler Krankenhaus bei der Eröffnung 1892, südliche Ansicht. Bild: Ortsmuseum Flawil

Steigende Krankheitskosten bewogen die St.Galler Regierung, in einer überarbeiteten Spitalplanung die Schliessung der Spitäler Flawil und Wattwil für 2003 vorzusehen. Aufgeschreckt, ging die Flawiler Bevölkerung auf die Barrikaden und organisierte eine grosse Protestkundgebung mit 3100 Personen und eine Unterschriftensammlung. Die Opposition hatte Erfolg. Die Regierung entschied, das Spital beizubehalten, allerdings unter Verzicht auf die Geburtenabteilung. 2006 erfolgte die Eingliederung in die rechtlich selbstständige Spitalregion 4 mit den Spitälern St.Gallen, Flawil und Rorschach (Projekt Quadriga).

Strukturbereinigung unausweichlich

Die Schliessung war jedoch nur aufgeschoben. Im Dezember 2020 beschloss der Kantonsrat die Aufhebung des Spitals Flawil per Ende Juni 2021. Schon knapp zwei Jahre vorher, im Februar 2019, wurde die Flawiler Bevölkerung auf diesen Schritt vorbereitet.

In einem spannungsgeladenen öffentlichen Anlass mit 800 Interessierten schilderte der Verwaltungsrat der Spitalverbunde die Notwendigkeit einer Strukturbereinigung. Ein jährliches Spitaldefizit von 70 Millionen Franken, die immer stärkere Verlagerung vom stationären zum ambulanten Leistungsangebot und die Tatsache, dass für die Rentabilität eines Spitals 7000 Patienten nötig sind, Flawil jedoch nur die Hälfte erreicht, zwinge zu Reformen.

Der Flawiler Gemeinderat unter der Leitung von Gemeindepräsident Elmar Metzger kämpfte mit enormem Einsatz für den Erhalt des Spitals. Taktisch klug brachte er frühzeitig Alternativen ins Spiel. Dieses Vorgehen scheint erfolgreich zu sein. Am Spitalstandort will die private Pflegeheimbetreiberin Solviva bis 2024 ein Kompetenzzentrum für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Langzeitpflege (GTP) mit rund 70 Betten errichten. Von den rund 250 von der Schliessung betroffenen Mitarbeitenden fand das Gros eine Weiterbeschäftigung am Kantonsspital St.Gallen.

Phantomschmerzen bleiben

Der Verlust des eigenen Spitals hinterlässt Phantomschmerzen, ein für Flawil nicht unbekanntes Phänomen. 1985 fand zum letzten Mal nach vielen Jahrzehnten die Flawiler Operette statt, ein kulturelles Ereignis erster Güte. Im 2000 verlor die Gemeinde im Zuge einer Justizreform den Status als Bezirkshauptort des Untertoggenburgs. 2003 schloss die St.Galler Regierung überraschend die Landwirtschaftliche Schule Flawil (LSF) und 2013 verlor Flawil ihre eigene 116-jährige Zeitung «Volksfreund». Die Verlagsrechte der «Wiler Zeitung» gingen an das «St.Galler Tagblatt».