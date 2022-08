Flawa in Flawil präsentiert Sieger des Architekturwettbewerbs

Flawil Lofts im alten Flawa-Werk: Siegerprojekt punktet mit Individualität Lofts, Miet- und Eigentumswohnungen sowie Reiheneinfamilienhäuser, eingebettet in gestaltete Frei- und Grünflächen, sollen das Flawiler Industrieareal zum Wohnquartier wandeln. Das Siegerprojekt des Studienauftrags setzt auf individuelle Wohnbedürfnisse. Andrea Häusler 19.08.2022, 16.25 Uhr

Die Basisetappe der Projektstudie des Büros Pfister Klingenfuss Architekten aus St.Gallen. Der Pavillon im vorderen Bereich des Areals ist temporär und weicht, sobald die zweite Etappe realisiert wird. Visualisierung: PD

«Die Durchführung des Dialogverfahrens in Form eines qualitätssichernden Studienauftrags hat sich gelohnt.» Davon ist Nicolas Härtsch, Verwaltungsratspräsident der Flawa AG als Grundeigentümerin, überzeugt. Das Siegerprojekt beeindrucke, begeistere geradezu, sagte er an der Präsentation der Architekturarbeiten vom Freitag. Härtsch sprach von einem «grossen Gewinn für Flawil» und machte klar, dass die Flawa AG in der geplanten Überbauung als Miteigentümerin investiert bleibe.

Nicolas Härtsch, Verwaltungsratspräsident der Flawa AG, vor den Plänen des Siegerprojekts, die am Samstag von 9 bis 12 Uhr öffentlich besichtigt werden können. Bild: Andrea Häusler

Die Zeichen für eine zeitnahe Realisierung der Arealbebauung stehen nun gut. Vor zwei Jahren hatte dies noch anders ausgesehen. Obwohl sich die Flawiler Bevölkerung an der Referendumsabstimmung vom November 2018 – trotz der Opposition im Vorfeld – mit 70 Prozent Ja-Stimmen für die Umzonung des 7000 Quadratmeter grossen Industrielands in die Wohn- und Gewerbezone ausgesprochen hatte, geriet das Vorhaben ins Stocken. Die Hürden hatte der Kanton mit seinen Vorgaben hinsichtlich der Genehmigung des Teilzonenplans gestellt.

Lofts im alten Trakt des Flawa Werks I

Für die Bauherrschaft stand allerdings schon damals fest, dass sie den Ball weiterspielen würde. Das tat sie im vergangenen Februar. In Kooperation mit der HRS Real Estate AG vergab die Flawa AG an fünf Ostschweizer Architekturbüros einen Studienauftrag zur Gestaltung des Areals Flawa Werk 1. Ein Beurteilungsgremium aus Fach- und Sachmitgliedern begleitete die Teams bei der etappierten Entwicklung von Vorschlägen für eine Basis- wie auch eine Zukunftsbebauung mit innerer Verdichtung.

Als Sieger wurde von der Jury einstimmig das Projekt der Pfister Klingenfuss Architekten AG aus St.Gallen und dem Landschaftsarchitekten des BÖE Studios aus Zürich gekürt. Einzigartig an diesem Vorschlag ist, dass der alte Teil des Werkgebäudes, quasi der erste Baustein der Flawa, nicht zurückgebaut, sondern integriert wird. Als identitätsstiftender Ankerpunkt soll der Altbau für Loftwohnungen umgebaut werden.

Darüber hinaus sieht die Studie vier (Basisbebauung) bis sechs verschiedenartige Gebäude mit hellen, teilweise bewachsenen Fassaden vor. Angedacht sind 50 bis maximal 70 Loft-, Eigentums-, Mietwohnungen sowie Reiheneinfamilienhäuser. Das diversifizierte Gebäudeensemble biete ein breites Spektrum an unterschiedlichen Wohntypologien, was eine hohe soziale Durchmischung verspricht, hiess es an der Präsentation der Studie.

Prädikat hochwertig erreicht

Das Siegerprojekt nimmt insbesondere auch Rücksicht auf die bestehenden Strukturen. Die im Bereich der geschützten Häuser an der Weideggstrasse vorgesehenen Einfamilienhäuser sind ein Beispiel dafür. Ohnehin formuliert es auf alle Seiten des Areals sowohl im Aussenraum als auch in der Definition der Gebäudevolumen verknüpfende Elemente mit der Umgebung: Mit aneinandergereihten Punktbauten, den Erschliessungs- und Spielstrassen, einem in Anlehnung an die alten Toggenburgerhäuser gestalteten Holzbau oder dem kleinen Park an der Kreuzung.

Überzeugt zeigte sich nicht nur die Bauherrschaft, sondern auch Elmar Metzger als Gemeindepräsident. Als im Abstimmungskampf von 2018 ein überdimensioniertes Bauvorhaben befürchtet wurde, habe der Gemeinderat, aufgrund des verlangten Sondernutzungsplans, eine gesicherte, qualitativ hochwertige Überbauung in Aussicht gestellt, sagte er. Das Ergebnis des Studienauftrags bestätige diese Aussage.

Baubeginn frühestens 2024

Das Siegerteam ist nun eingeladen, ihre Studie zum Richtplan weiterzuentwickeln und darauf basierend einen Sondernutzungsplan zu erarbeiten. Dieser soll zwischen Juli und Dezember 2023 öffentlich aufgelegt werden. Bauherrschaft und Planer gehen von einer Baueingabe im Oktober nächsten Jahres und einem frühesten Baubeginn im Frühjahr 2024 aus.

Wann die beiden Mehrfamilienhäuser der Zukunftsetappe spruchreif werden, ist unter anderem abhängig von der anstehenden Revision des Kantonalen Planungs- und Baugesetzes.

Die Projekte der Architekturteams sind am Samstag, 20. August, von 9 bis 12 Uhr im ehemaligen Werk 1 der Flawa in Flawil öffentlich ausgestellt.