Flawiler Pfadis mit Grossprojekt am Bundeslager im Wallis

Flawil Ein Turmpavillon und Funksprüche ins All: Flawiler Pfadfinder trumpfen am Bundeslager gross auf Die Flawiler Pfadi St.Laurentius reist mit viel Holz und sensibler Technik ans Bundeslager 2022 im Wallis. Mit einem 15 Meter hohen Turm und einer Funkstation, die Kontakte zur Besatzung der Internationalen Weltraumstation ISS ermöglicht, werden nachhaltig eindrückliche Akzente gesetzt. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 10.05.2022, 05.00 Uhr

Die Altpfader-Crew, die sich für das BuLa 2022 engagiert: Dieter Schwizer und Lukas Hungerbühler (hinten von links) sowie Heinz Keller und Felix Holenstein (vorne von links). Bild: Andrea Häusler

Pfadfinder bleibt man ein Leben lang. Deshalb ist es keineswegs irritierend, wenn gestandene Männer auch Jahrzehnte nach ihrer Aktivzeit das Foulard ihrer Gruppe um den Hals tragen und sich mit ihren Pfadernamen ansprechen. «Es gibt Kameraden, an deren Vor- und Nachnamen ich mich gar nicht erinnere», sagt Dieter Schwizer oder eben Attila. Schwizer ist einer von fünf Mitgliedern des Altpfadervereins, die sich an vorderster Front für einen repräsentativen Auftritt der Flawiler Pfadiorganisation am diesjährigen Bundeslager engagieren.

Das 2021 verschobene BuLa findet vom 23. Juli bis 6. August in Obergoms statt und wird rund 30'000 Pfadis im Wallis vereinen. Dies entspricht in etwa 60 Prozent der 50'556 Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Schweiz.

Ein Verein mit Ablaufdatum

Für die Umsetzung des Flawiler BuLa-Projekts wurde, unter dem Namen «Risc im mova», ein Verein gegründet, der nach dem Lager wieder aufgelöst wird. «Ein Vorgehen, das finanziell begründet ist», wie der Präsident des Altpfadervereins und gleichzeitige «Risc im mova»Vorsitzende, Lukas Hungerbühler, v/o Mungg, sagt. Denn der von den Flawilern koordinierte Auftritt besticht inhaltlich wie baulich mit eindrücklichen Dimensionen.

Kernstück der Infrastruktur ist der Lagerturm, dessen oberste Plattform auf 12,5 Metern und dessen Spitze 15 Meter über Grund liegt. Ein achteckiger Elementbau, der von Felix Holenstein, v/o Iltis, Präsident des Vereins Pfadiheim, konstruiert worden ist und von der Lehmann Holzwerk AG in Gossau vorproduziert wird. «Für den Aufbau haben wir eine Woche Zeit», sagt Holenstein und ergänzt, dass schon die Logistik auf dem Platz eine Herausforderung darstellen werde: Mehr oder weniger zeitgleich dürften, zum Auftakt der Aufbauarbeiten am 11. Juli, um die 100 Transporter auf dem Platz vorfahren.

Heimat der Flawiler Aktivitäten

Der Turm beheimatet die vier Hauptaktivitäten, welche die Pfadis den Kameraden präsentieren: Eine Spielhölle nach dem Muster eines Technoramas mit 20 bis 25 technischen Spielvorschlägen, Radio Internet Scouting als Walk-in-Angebot, der Workshop Lötbausatz und die Funkstation, als Teil des ISS-Kontakts, der im Rahmen des Lagers Pfadfinderinnen und Pfadern die Möglichkeit gibt, mit der Besatzung der Internationalen Raumstation zu kommunizieren.

Das Turmprojekt, das von Felix Holenstein initiiert und konstruiert wurde und in Obergoms aufgebaut wird. Links und rechts die Antennen, die unter anderem den Funkkontakt zur ISS ermöglichen. Bild: PD

Für den lizenzierten Amateurfunker Heinz Keller, v/o Flupy, ist es das vierte Mal, dass er den Kontakt mit dem All oder eben den sieben Astro- und Kosmonauten in 400 Kilometern Höhe herstellt. Im Kosmos scheint die Kooperation zwischen USA und Russland trotz des Ukraine-Kriegs weiterhin zu klappen. Gefunkt werde im 2-Meter-Band, dem Frequenzband um die 150 MHz, das beispielsweise auch die Feuerwehr nutze. Keller und sein 11-köpfiges Team werden eine Richtantenne aufstellen, welche via Computer automatisch vertikal und horizontal ausgerichtet wird und so der Position der Raumstation folgt.

Ausgewählte Fragen auf Anmeldung

Das Zeitfenster für den Kontakt mit der ISS-Besatzung ist klein. Kein Wunder, fliegt die Weltraumstation doch mit Tempo 28'000 km/h in zehn Minuten einmal um die Erde. Entsprechend muss die Kommunikation vorbereitet sein. Pfadis können sich mit ihren Fragen jetzt schon für die Unterhaltung mit dem entsprechenden Exponenten der ISS-Crew anmelden. «Wir haben die Kommunikation viersprachig beantragt – in den vier Landessprachen und in Englisch», sagt Heinz Keller. Das Grusswort übermittelt übrigens Samantha Cristoforetti. Die ESA-Astronautin ist dieses Jahr Commander auf der ISS.

Nebst dem Highlight ISS-Kontakt betreiben Keller und seine Leute auf dem BuLa-Areal ein lizenzfreies Funkband, welches bei Geländespielen benützt werden kann. Mit ihrem Auftritt wollen die Amateurfunker auch die Begeisterung für ihr Hobby teilen und bewerben. Eine Beschäftigung, die seit der weltweiten Kommunikation mit Handy oder via Internet zunehmend an Faszination verliert.

Über 100 Flawilerinnen und Flawiler im Wallis

Inklusive der Helfercrew reisen im Juli über 100 Flawilerinnen und Flawiler ins Wallis: Eine geballte Ladung an ehrenamtlichem Engagement. «Wäre der Aufwand absehbar, liessen sich kaum Leute für solche Projekte gewinnen», lacht Dieter Schwizer mit Blick in die Runde seiner Altpfadervereinskollegen. Unzählige Stunden habe man Türklinken geputzt, um die finanziellen Mittel für das Projekt zu beschaffen, Tage in administrative Tätigkeiten investiert. «Doch wie in der Vergangenheit, werden all die Mühen auch heuer, im Jahr des 90. Geburtstags der Pfadi St.Laurentius, wieder belohnt», ist er überzeugt. Und letztlich können die Ehemaligen gar nicht anders, als sich für ihre Organisation einzusetzen. Denn: Pfader bleibt man ein Leben lang.

