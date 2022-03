FLANKIERENDE MASSNAHMEN Verkehr in Bütschwil hat um rund 60 Prozent abgenommen: Trotzdem gibt es noch viel zu besprechen Die Umfahrung Bütschwil wurde vor rund eineinhalb Jahren eröffnet. Nun geht es darum, die Strassen innerhalb des Dorfes dem geringeren Verkehrsaufkommen anzupassen. Am Samstag wurden die Pläne vorgestellt. Christof Lampart 27.03.2022, 11.42 Uhr

Nach dem Infoblock diskutierten die Bütschwilerinnen und Bütschwiler angeregt über die angedachten flankierenden Massnahmen entlang der Ortsdurchfahrt. Bild: Christof Lampart

Seit im September 2020 die Umfahrung Bütschwil eröffnet wurde, reduzierte sich das Verkehrsaufkommen im Dorf durchschnittlich von 16’000 auf 6’000 Autos pro Tag. Doch damit ist es noch nicht getan, sind doch für die nächsten Jahre zahlreiche flankierende Massnahmen geplant, um die Umlagerungswirkung zu optimieren.

Mit dem Infoanlass, zu dem die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil und das Tiefbauamt des Kantons St. Gallen am Samstag in die Turnhalle Bütschwil eingeladen hatten, startete nun die öffentliche Mitwirkung zu den flankierenden Massnahmen. Im Rahmen dieser könne sich alle Interessierten bis zum 29. April zum Projekt zu äussern.

Kanton und Gemeinde mit je einem Projekt

Gemeindepräsident Karl Brändle machte am ersten von vier aufeinanderfolgenden, identischen Infoblöcken vor gut 60 Personen deutlich, dass die nun vorgestellten, flankierenden Massnahmen «keineswegs schon in Stein gemeisselt sind». Man wolle die Resultate des Mitwirkungsverfahren «abwarten, auswerten und dann gegebenenfalls in die weitere Planung aufnehmen», versprach Brändle. Während die Detailplanung noch offen ist, ist es das Ziel nicht: Der Gemeindepräsident sagte:

Karl Brändle, Gemeindepräsident Bütschwil-Ganterschwil. Bild: PD

«Die Verkehrssicherheit soll innerorts verbessert und die Wohn- und Lebensqualität noch weiter erhöht werden.»

Heisst auch: Die Ortsdurchfahrt soll durch die flankierenden Massnahmen attraktiver und sicherer werden. Dabei umfassen diese die (Um-)Gestaltung von Kantons- und Gemeindestrassen sowie, zu einem späteren Zeitpunkt, die Umgestaltung des Kirchplatzes zum belebten Dorfzentrum und Treffpunkt. Während sich das Strassenprojekt des Kantons vom Weiler Engi über die Wiler- und Landstrasse bis und mit der Ottilienstrasse erstreckt, schliesst sich das Gemeindeprojekt beim Knoten Landstrasse/Ottilienstrasse an und erstreckt sich bis zur Thurbrücke in Dietfurt.

Die Bushaltestelle als Knackpunkt

Mit Manfred Huber, Leiter Strassen- und Kunstbauten, und Remo Gähwiler, Leiter Strassenbau Neuhaus, standen zwei Experten des Tiefbauamts des Kantons St. Gallen bezüglich der geplanten Strassenprojekte Rede und Antwort. So soll die Ottilienstrasse von der Gemeinde- zur Kantonsstrasse umklassiert und so ausgebaut werden, dass das Kreuzen zweier LKWs mit reduzierter Geschwindigkeit möglich ist.

An der Wiler- und Landstrasse soll am östlichen Fahrbahnrand durchgehend ein zwei Meter breites Trottoir erstellt werden, womit das Zentrum für Fussgänger komfortabler erreichbar wird. Markierte Radstreifen in beiden Richtungen sollen dazu beitragen, dass die Strasse für Autofahrer «enger» wirkt und Radfahrer sicherer verkehren können.

Der Verkehr ist in Bütschwil eines der zentralen Themen. Bild: Christof Lampart

An der Hofwiesenstrasse ist dorfauswärts eine Busbucht und dorfeinwärts eine Fahrbahnhaltestelle vorgesehen. Am bisherigen Platz kann die Haltestelle nicht bleiben, da aufgrund der Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes die Einsteigkanten höher sein müssen als bis anhin. Dafür müsste die Busbucht deutlich grosszügiger gestaltet werden. Doch fehlt dafür am jetzigen Ort der Platz.

Inklusive weiterer Einmündungen und privater Zufahrten dürften die flankierenden Massnahmen an der Land- und Wilerstrasse rund 3,3 Millionen Franken, jene an der Ottilienstrasse 2,5 Millionen kosten. 35 Prozent davon, also 1,9 Millionen Franken, muss die Gemeinde tragen.

Bäume und eine Sitzbank für den Kirchplatz

Zentrales Element bei den flankierenden Massnahmen der Gemeinde ist eine Kernfahrbahn auf der gesamten Landstrasse. Sie soll zum einen die Sicherheit für den Fuss- und Veloverkehr erhöhen und zugleich garantieren, dass bei einer Schliessung der Umfahrung – zum Beispiel wegen eines Unfalls – der Verkehr weiterhin durchs Dorf geleitet werden kann. Dabei gelte für alle Einmündungen in die Landstrasse «kein Rechtsvortritt». Die Alte Strasse soll wegen der reduzierten Sichtweite zur Einbahnstrasse werden und nur noch von Wattwil aus befahrbar sein.

Die Kosten für die flankierenden Massnahmen der Gemeinden dürften sich auf rund 6,6 Millionen Franken belaufen. Rund die Hälfte davon dürften jedoch auf Instandsetzungsarbeiten sowie auf Massnahmen zur Verbesserung des Entwässerungssystems entfallen, die sowieso bald auszuführen sind.

Später soll auch noch der Kirchplatz neugestaltet werden. Der Kirchplatz soll künftig ein grosser, runder Platz mit einer Baumgruppe und einer Sitzbank sein. Vor dem Kirchenportal soll ein offen gestalteter Platz zur Besammlung bei Veranstaltungen geschaffen werden. Die Grobkostenschätzung dafür beträgt auf 1,5 Millionen Franken.