Im Wasserkraftwerk Herrentöbeli wird Bypass für Fische getestet

Ein spezieller Fischleitrechen leitet Fische im Einlaufbereich des Wasserkraftwerks Herrentöbeli in einen Bypass. So werden die Tiere nicht von den Turbinen verletzt oder gar getötet. Der Pilotversuch am kleinen Thurkraftwerk dauert drei Jahre.

Das Wasserkraftwerk Herrentöbeli an der Thur bei Krummenau dient als Pilotprojekt für den Einsatz des neuen Fischleitrechen-Bypass-Systems der St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerk AG und der ETH, das Fische beim Abstieg vor den Turbinen des Kraftwerks bewahren soll. Bild: Urs M. Hemm

«Das Ziel ist, die Fische im Bereich des Rechens, die nicht wieder flussaufwärts schwimmen wollen, so zu leiten, dass sie unbeschadet das Kraftwerk flussabwärts passieren können.» Das sagt Ralph Egeter, Leiter Projektentwicklung der St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerk AG (SAK), die das Wasserkraftwerk Herrentöbeli an der Thur bei Krummenau betreibt. Das «Herrentöbeli» ist Schauplatz für einen Pilotversuch, bei dem ein neuartiges Fischleitrechen-Bypass-System getestet wird, das Fische beim Abstieg vor den Kraftwerksturbinen bewahren soll.

Ralph Egeter, Leiter Projektentwicklung der St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerk AG (SAK). Bild: Urs M. Hemm

Entwickelt wurde das System durch die Versuchsanstalt für Wasserbau (VAW) der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit der SAK. «Langjährige Tests im Labor der ETH haben gezeigt, dass das System funktioniert. Jetzt wird es erstmals im Wasserkraftwerk Herrentöbeli unter realen Verhältnissen in der Natur eingesetzt», erläutert Ralph Egeter.

Das «Herrentöbeli» eigne sich aus zwei Gründen für den Pilotversuch. «Einerseits ist es von der Grösse her ideal, weil es überschaubar ist. Andererseits sind die Anströmungsverhältnisse im ‹Herrentöbeli› mit vielen anderen Kraftwerken vergleichbar, sodass die Resultate des Versuchs leicht auf andere Anlagen angewendet werden können», sagt Ralph Egeter.

Künstlich erzeugte Strömung leitet Fische

Dass das Kraftwerk Herrentöbeli als Pilotkraftwerk ausgesucht worden sei, sei ein Glücksfall. Denn der Stababstand der herkömmlichen Rechen sei zu breit. «Gemäss neuem Gewässerschutzgesetz sind wir dazu verpflichtet, Rechen mit schmaleren Abständen einzusetzen, damit grössere Fische nicht mehr hindurchpassen», erklärt Ralph Egeter. Die SAK wäre also ohnehin dazu verpflichtet gewesen, Umbauarbeiten vorzunehmen.

Die Abstände der Stangen der alten Rechen sind zu gross. Diese hätten ohnehin ersetzt werden müssen. Bild: Urs M. Hemm

Um das neue System einbauen zu können, sind umfangreiche Arbeiten nötig. «Die alten Rechen, die zurzeit am Ende des Einlaufkanals sind, werden abgebaut und der neue Rechen am Anfang des Kanals eingebaut», erklärt Ralph Egeter. Dieser werde in einem Winkel von 37 Grad zur Strömung vor dem Bypass eingesetzt. «Der Winkel hat insofern eine besondere Bedeutung, als dass er im Zusammenspiel mit den gebogenen Stäben des Rechens eine Leitströmung erzeugen soll, welche die Fische in Richtung des Bypasses führt.»

Prinzip des Fischschutzes mit Leitrechen. Grafik: Carl Robert Kriewitz-Byun, ETH Zürich

Im Bypass schliesslich wird der Fisch auf einer feinen Platte auf einem dünnen Wasserfilm flussabwärts gleiten. «Diese Platte ist so gestaltet, dass sich der Fisch nicht verletzen kann und dient zur Zählung der Tiere für das Monitoring», sagt Ralph Egeter.

Das neue Rechensystem wird am Anfang dieses Kanals eingebaut. Der Bypass verläuft dann auf der rechten Seite am Kanal entlang. Bild: Urs M. Hemm

Um verlässliche Daten zu erhalten, müssen die Fische, die den Bypass passieren, erfasst und gezählt werden. Dafür wird eine Kamera installiert, welche jeden Fisch aufzeichnet. Daher sei der Bypass nicht mit Wasser gefüllt. Denn bei trüben Wasserverhältnissen bestünde das Problem, dass passierende Fische nicht von der Kamera erfasst würden.

Bund übernimmt die Kosten von sechs Millionen Franken

Bis mit dem Bau begonnen wird, hoffen die Verantwortlichen auf starke Niederschläge. «Im gestauten Bereich befinden sich zurzeit viele Ablagerungen wie feine Sedimente und Kies. Sollte es stark regnen, können wir die Schütze öffnen und die Ablagerungen wegspülen.»

Der Laborversuch an der ETH Zürich mit dem neuartigen Fischleitrechen-Bypass-System verlief erfolgreich. Bild: PD

Geplant sei, mit den Betonarbeiten Anfang Dezember starten zu können. Bis dann sollte auch die Zugangsstrasse von der Hauptstrasse zum Bauplatz fertiggestellt sein. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird im späten Frühjahr gerechnet. Die Kosten von rund sechs Millionen Franken werden vom Bund getragen. Ebenfalls entschädigt wird die SAK für ihren Minderertrag. «Mit dem neuen System müssen wir mehr Wasser an den Turbinen vorbeileiten, was zu einer geringeren Stromproduktion führt.»

Geringerer Stababstand – grössere Rechen

Christoph Birrer, Leiter der Abteilung Fischerei beim kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei. Bild: PD

Christoph Birrer, Leiter der Abteilung Fischerei beim kantonalen Amt für Natur, Jagd und Fischerei, setzt grosse Erwartungen in das Projekt. «Das neue System ist kompakt und platzsparend und eignet sich daher sehr gut für Kraftwerkstandorte wie das Herrentöbeli, wo die Verhältnisse sehr eng sind», sagt er.

Die alten Rechen, die ersetzt werden müssen, haben einen zu grossen Stababstand und sind daher für die in der Thur lebenden Fische situativ tödlich. Nach den neuen Vorschriften darf dieser Abstand aber nur so gross bemessen sein, dass Fische nicht in die Turbine einschwimmen können und über den geplanten Fischabstieg die Anlage passieren können. «Damit sich der Wasserzufluss und somit die Leistung für die Turbinen nicht verringert, müssten die neuen Rechenfelder entsprechend grösser sein. Dafür haben aber einige Wasserkraftwerke nicht den nötigen Platz», sagt Christoph Birrer.

Das in der Schweiz erstmalig projektierte Fischleitrechen-Bypass-System zusammen mit ETH, SAK und weiteren Partnern entwickelt, könnte die Lösung für dieses Problem sein.

Ein später folgendes umfangreiches Monitoring wird die Wirksamkeit der Massnahmen aufzeigen. Mit grossem Interesse begleitet auch die Abteilung Wasserkraft des Amts für Wasser und Energie den Versuch. Es ist bei der Sanierung der Wasserkraftanlagen im Kanton St.Gallen Koordinationsstelle.