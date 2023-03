Lütisburg droht Steuerfusserhöhung von 40 Prozent

Finanzplanung Lütisburg droht eine Steuerfusserhöhung um 40 Prozentpunkte – aus der Bevölkerung kommt scharfe Kritik: «Total verfehlte Finanzpolitik der Gemeinde» Die neu erarbeitete Finanzplanung der Gemeinde zeichnet ein düsteres Bild: Schon 2025 könnte eine Erhöhung des Steuerfusses von 115 auf 155 Prozent nötig werden. Die Gemeinde sieht den Hauptgrund dafür bei anstehenden Grossprojekten. Kritische Stimmen aus Lütisburg hingegen sprechen von einem Investitions-Stau, der hätte vermieden werden können. Sascha Erni Jetzt kommentieren 21.03.2023, 17.00 Uhr

Die Sanierung der Letzibrücke zwischen Lütisburg und Ganterschwil dürfte für den Steuer-Schock mitverantwortlich sein. Bild: PD

Die einen oder anderen dürften sich am Dienstagmorgen bei der Lektüre des Lütisburger Mitteilungsblatts am Kaffee verschluckt haben. Denn darin veröffentlicht die Gemeinde den neu erarbeiteten Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2026. Sie schreibt: «Das Nettovermögen wird sich über die Planjahre in eine hohe Nettoverschuldung verändern.» Und weiter: «Der Steuerfuss muss aufgrund der heute bekannten Rahmenbedingungen von aktuell 115 Prozent auf voraussichtlich 155 Prozent erhöht werden.»

Plus 40 Steuerpunkte, bereits ab dem Jahr 2025? Als Gründe für die Prognose gibt die Gemeinde anstehende Grossprojekte an, unter anderem die Sanierungen der denkmalgeschützten Letzibrücke und der Mühlaubrücke, die Erneuerung und Erweiterung des Hallenbads Bütschwil sowie die Finanzierung der neuen Mehrzweckhalle, die 2018 an der Urne scheiterte und im Herbst erneut zur Abstimmung kommt.

Investitions-Stau mit Nebenwirkungen

Bis Redaktionsschluss wollten sich die Ortsparteien von Lütisburg nicht zur Finanzplanung äussern – zumindest noch nicht offiziell. Eine politisch aktive Person, die anonym bleiben möchte, hat ihrem Ärger im Gespräch mit dieser Zeitung dennoch Luft gemacht. «Man hat die letzten Jahre zu viele Sachen auf die lange Bank geschoben», schätzt diese Person die Situation ein.

Der Gemeinderat habe es verschlafen, die Investitionen zu einem Zeitpunkt zu tätigen, wo es finanziell vorteilhafter ausgefallen wäre. Statt das Geld für über Jahre anstehende Projekte zu nutzen, sei ein Nettovermögen angehäuft worden, womit umgekehrt die Kantonsbeiträge sanken: «Es ist eine total verfehlte Finanzpolitik der Gemeinde.»

Sorge um neue Mehrzweckhalle

Verschiedene Stimmen aus dem Dorf würden sich darüber ärgern, dass die Gemeinde die Finanzplanung in dieser Form und zum jetzigen Zeitpunkt publiziert. Die politisch aktive Person sagt, dass rückwirkend betrachtet die Prognosen immer um Millionenbeträge verfehlt worden seien. Nun wird für die Abstimmung zur Mehrzweckhalle das Schlimmste befürchtet:

«Mit solchen Planungen scheucht man die ganze Bevölkerung auf.»

Anstelle der bisherigen Turnhalle aus dem Jahr 1970 soll in Lütisburg eine neue, moderne Mehrzweckhalle gebaut werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Mehrzweckhallen-Projekt hat der Schulrat in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat vorangetrieben. Die happige, prognostizierte Steuererhöhung kann auch die Schulpräsidentin von Lütisburg, Marianne Burger Studer, nur schwer nachvollziehen. An der Mehrzweckhalle allein liege das nicht. «Es war allen klar, dass die Halle Geld kostet und eine gewisse Steuererhöhung nach sich zieht», sagt sie.

Der Schulrat geht in seinen Berechnungen davon aus, dass die Halle je nach Zinsentwicklung rund fünfzehn bis zwanzig zusätzliche Steuerpunkte ausmachen wird. Und sie betont: «Gemeinde- und Schulrat stehen hinter dem Projekt. Wir brauchen die Mehrzweckhalle.»

Schlussendlich entscheidet die Stimmbevölkerung

Die Gemeinde hält fest, dass es sich bei der Finanzplanung nicht um eine Wertung der anstehenden Projekte handle. Der Finanzplan zeige lediglich die finanziellen Konsequenzen auf; welche Projekte auch tatsächlich umgesetzt werden, bestimmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Die Finanzplanung beruht laut der Gemeinde zum Teil auf Schätzungen. Entwicklungen seien nur schwer vorhersehbar, die Rahmenbedingungen könnten sich jederzeit ändern – auch zum Besseren.

Wie aus dem Dorf zu vernehmen ist, wird für nächsten Dienstag eine hitzige Bürgerversammlung erwartet. Denn die finanzielle Situation Lütisburgs und insbesondere etwaige Steuererhöhungen seien an der Vorversammlung nur am Rande Thema gewesen.

