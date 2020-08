Finanzielles Risiko soll klein gehalten werden: Immer mehr Gemeindepräsidenten sichern sich gegen eine Nicht-Wiederwahl ab Gemeindepräsidenten können sich zwar nicht gegen ihre Abwahl versichern. Sie können aber während einer Übergangszeit weiterhin ihren Lohn bekommen. Diese Chance nutzen deutlich mehr Gemeinden im Wahlkreis Wil als im Toggenburg. Martin Knoepfel 27.08.2020, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Kirchberg hat eine Nichtwiederwahl-Absicherung für den Gemeinde- und den Schulpräsidenten abgeschlossen. Bild: Martin Lendi

Wahltag ist Zahltag, heisst es, und damit ist nicht gemeint, dass Behördenmitglieder ihr Gehalt für die vergangenen vier Jahre erst an diesem Tag bekommen. Vielmehr kann es passieren, dass die Wähler es ihren Vertretern an diesem Tag heimzahlen.

Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen in den St.Galler Gemeinden wurde beispielsweise der Stadtpräsident von Rapperswil-Jona abgewählt. Auch bei den diesjährigen Wahlen könnte in der einen oder anderen Gemeinde solches eintreten, zum Beispiel in Wildhaus-Alt St.Johann oder in der Stadt Wil.

Thurgauer Genossenschaft bietet Absicherung an

Gegen die Abwahl kann man sich zwar nicht versichern, wohl aber gegen die finanziellen Folgen eines solchen Ereignisses. Da stellt sich im Vorfeld der bald stattfindenden Kommunalwahlen die Frage, ob die Exekutiven der Politischen und Schulgemeinden im Toggenburg und im Wahlkreis Wil eine solche Nichtwiederwahl-Absicherung– so lautet der offizielle Name – vorgenommen haben und wer allenfalls die Prämien dafür bezahlt.

Etwas vorweg: Viele Gemeinden mit Nichtwiederwahl-Absicherung sind der Thurgauer Bürgschaftsgenossenschaft angeschlossen. Nach Nichtwiederwahl-Absicherungen für Gemeinde- oder Schulräte wurde für diesen Artikel nicht gefragt, weil diese Milizämter innehaben und noch einen Brotberuf ausüben.

Wiler Stadtratsmitglieder im Vollamt oder mit hohem Pensum

Eine Ausnahme bildet allerdings die Stadt Wil, weil die Stadträte, obwohl nicht im Vollamt gewählt, nur noch sehr reduziert berufstätig sein können. In der Äbtestadt können die Stadtratsmitglieder eine Nichtwiederwahl-Absicherung abschliessen, sie müssen aber die Prämie selber zahlen. Wer das getan hat, war nicht zu erfahren.

Der Abschluss dieser Versicherung sei Privatsache. Er könne aber mitteilen, dass ein Teil der amtierenden Stadtratsmitglieder eine Versicherung habe, antwortete Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation.

Ab der kommenden Legislatur sei nur noch das Stadtpräsidium mit 100 Prozent dotiert, die übrigen vier Stadträte hätten ein Pensum von 70 Prozent. Gegenwärtig sind für das Stadt- und das Schulpräsidium noch je ein 100-Prozent-Pensum vorgesehen, während die übrigen drei Stadträte ein 60-Prozent-­Pensum versehen. Die neue Legislatur beginnt mit dem Jahr 2021.

Wenig Bedarf nach Absicherung im Toggenburg

Wenn man nun die Tabelle genauer ansieht, merkt man rasch, dass nur vereinzelte Toggenburger Gemeinden eine Nichtwiederwahl-Absicherung kennen. Total sind es 18 Politische und Schulgemeinden, welche angefragt wurden. Nur drei oder ein Sechstel kennen eine solche Absicherung.

Es handelt sich um die bevölkerungsmässig grösste Toggenburger Gemeinde, Kirchberg, die den Gemeinde- und den Schulpräsidenten versichert, sowie um die beiden mittelgrossen Gemeinden Ebnat-Kappel und Lütisburg. In diesen beiden geht es ausschliesslich um die Gemeindepräsidenten. In Lütisburg ist die Primarschule eine eigene Körperschaft.

Die bevölkerungsmässig zweitgrösste Gemeinde Wattwil und die Schulgemeinde Wattwil-Krinau kennen hingegen keine solche Absicherung. Es wäre also falsch, anzunehmen, dass die Absicherung in grossen Gemeinden eher erfolgt als in kleinen.

Gemeindeanteil der Prämie versteuern

Auch bei der Verteilung der finanziellen Lasten gibt es verschiedene Lösungen. In Kirchberg würden die Gemeinde und der Versicherte je die Hälfte der Prämien für die Nichtwiederwahl-Absicherung übernehmen, war von der Gemeinderatskanzlei zu erfahren. Der Gemeindeanteil an der Prämie müsse als Einkommen versteuert werden, wurde noch präzisiert.

Im Toggenburg und auch im Wahlkreis Wil gibt es zudem diverse Schulgemeinden, bei denen der Präsident oder die Präsidentin ein kleineres Teilzeitpensum im Bereich von 20 bis 40 Prozent innehat. Beispiele sind die Politische Gemeinde und die Primarschule Hemberg im Toggenburg beziehungsweise die Schule Niederhelfenschwil oder die Primarschulgemeinde Oberbüren-Sonnental im Fürstenland.

Sechs Gemeinden des Wahlkreises Wil mit Absicherung

Deutlich populärer als im Toggenburg ist die Nichtwiederwahl-Absicherung im Wahlkreis Wil. 15 Politische und Schulgemeinden wurden angefragt. Von ihnen haben deren sechs eine Nichtwiederwahl-Absicherung. Es handelt sich um Degersheim, Flawil, Jonschwil, Niederhelfenschwil, Oberuzwil und Uzwil. Dazu kommen Wil und Zuzwil, wo die Stadträte respektive der Gemeindepräsident die Absicherung aus der eigenen Tasche bezahlen.

In der Stadt Uzwil umfasst die Absicherung den Stadt- und den Schulpräsidenten. In den übrigen Gemeinden ist sie dagegen auf den Gemeindepräsidenten beschränkt. In Degersheim und in Oberuzwil bezahlt die Gemeinde die Prämien für die Nichtwiederwahl-Absicherung. In Niederhelfenschwil und Uzwil zahlen die Präsidenten und die Gemeinde je die Hälfte der Beiträge für die Nichtwiederwahl-Absicherung.

Sparversicherungen in zwei Gemeinden

Flawil und Jonschwil haben eine etwas andere Lösung gewählt. Es handelt sich um eine Sparversicherung. Beim Austritt aus dem Gemeindedienst wird das Konto ausbezahlt.

Es wird von der Gemeinde und den Gemeindepräsidenten gemeinsam gespiesen, wobei in Jonschwil der Gemeindepräsident zwei Drittel der Prämien übernimmt. Das war vom Jonschwiler Gemeinderatsschreiber Pascal Knaus und vom Informationsbeauftragten der Stadt Flawil, Markus Scherrer, zu erfahren.