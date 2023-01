FDP und SVP drücken bei Schul-Neubau in Mosnang auf die Bremse

Finanzhaushalt Streit um Schule in Mosnang: Der Schulratspräsident will einen Neubau – SVP und FDP drücken auf die Bremse Im November hat die Schulgemeinde eine Vorstudie für die Arealentwicklung der Primarschule Mosnang vorgestellt. FDP und SVP geht das zu schnell: Sie fürchten um den angeschlagenen Finanzhaushalt der Gemeinde. Jochen Tempelmann 10.01.2023, 18.00 Uhr

Der Kindergarten in Mosnang befindet sich im Primarschulhaus. Bild: Beat Lanzendorfer

Alle Schülerinnen und Schüler unter einem Dach: Geht es nach Schulratspräsident Max Gmür, soll dies in Mosnang so bald wie möglich umgesetzt werden. Im vergangenen November stellte er die Vorstudie «Schularealentwicklung Mosnang» vor. Diese ist bereits ziemlich konkret: Neben der Konzentration auf ein Gebäude seien ein grosszügigeres Platzangebot und die Bündelung von Angeboten wie Mittagstisch und Bibliothek weitere Vorteile der Neugestaltung.

Max Gmür, Schulratspräsident in Mosnang. Bild: PD

Für die Umsetzung des Projekts schätzt Gmür den Zeitaufwand auf 5 bis 15 Jahre. Doch die Arealentwicklung hat auch einen gewichtigen Nachteil. So bezifferte Gmür die Kosten je nach Ausbaustufe zwischen 11,7 und 18,7 Millionen Franken. Genau daran entzündete sich bereits im November Kritik. Diese Kritik haben SVP und FDP nun in einer gemeinsamen Medienmitteilung unterstrichen.

Sorgen um den Haushalt

Die Diskussion spielt sich vor dem Hintergrund der angeschlagenen finanziellen Lage der Gemeinde ab. Denn mit einem Nettoverschuldungsquotienten von 119 Prozent im Jahr 2021 war Mosnang die am höchsten verschuldete Gemeinde im Toggenburg. Folglich nimmt die Gemeinde derzeit ähnlich viel Geld durch den kantonalen Finanzausgleich ein wie durch Steuern.

Vor diesem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation machen sich FDP und SVP Gedanken um die hohen Kosten. In ihrer Mitteilung beziffern die beiden Parteien den Kostenrahmen unter Berufung auf den Schulratspräsidenten sogar auf bis zu 25 Millionen Franken. Das sei finanziell nur schwer verkraftbar. Denn vor wenigen Jahren erst wurden bereits über 6 Millionen in die Sanierung des Schulhauses Mühlrüti und in einen Neubau in Libingen gesprochen.

Der Erweiterungsbau (links) der Primarschule Mühlrüti wurde am 3. September 2022 eingeweiht. Bild: Josef Bischof

In Mosnang sei eine Sanierung im Vergleich zu den beiden Dörfern weniger dringend: Die Gebäude seien für ihr Alter noch in einem guten Zustand. Mirco Gerig, SVP-Kantonsrat, zieht einen Vergleich: «Niemand reisst ein Eigenheim ab, das noch gut in Schuss ist, nur um fünfzig Meter weiter ein neues zu bauen.» Genau so würde es sich mit dem Trakt 2 der Primarschule verhalten, der den Neubauplänen zum Opfer fallen würde.

«Nur nichts überstürzen»

Mirco Gerig, SVP-Kantonsrat und Mosliger. Bild: Benjamin Manser

FDP und SVP erachten die Pläne also für wenig dringlich: «Nur nichts überstürzen», ist die Mitteilung der beiden Parteien übertitelt. Schulratspräsident Max Gmür möchte das Projekt zügig vorantreiben. Möglicherweise würde ein erster Planungskredit von einigen hunderttausend Franken bereits an der Bürgerversammlung im März vorgelegt. Dass es so schnell geht, wollen die beiden Parteien verhindern.

Ruben Schuler, FDP-Kantonsrat und Vorsitzender der Ortspartei. Bild: Benjamin Manser

«Im Grundsatz spricht nichts gegen das Projekt, es macht raumplanerisch Sinn», sagt Ruben Schuler, FDP-Kantonsrat und Präsident der Ortspartei. Das Problem sei das Timing, sagt Schuler, und führt ein Beispiel an: «In Ebnat-Kappel hat man in den Nullerjahren hohe Investitionen getätigt. Das schenkt der Gemeinde bis heute ein, merkbar macht sich das in einem hohen Steuerfuss.» Eine ähnliche Situation in Mosnang wolle man vermeiden.

Wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, solle die Exekutive entscheiden, betont Schuler. In zehn Jahren sehe die Sache aber bestimmt wieder anders aus.