Faustball: Titelentscheidung in Kirchberg

FINALTURNIER IN KIRCHBERG Wer stoppt Diepoldsaus Faustballerinnen? Dreikampf um den Meistertitel bei den Männern Am Wochenende fällt in Kirchberg die Entscheidung in der Schweizer Hallenmeisterschaft. Im Feld der Frauen ist Diepoldsau zu favorisieren, bei den Männern kommen voraussichtlich Elgg-Ettenhausen, Diepoldsau und Oberentfelden für den Titel in Frage. 16.02.2022, 11.07 Uhr

Die Kreuzlinger Frauen wollen erstmals den Final erreichen. Bild: Elias Beck Swiss Faustball

(red) In den vergangenen Jahren waren Diepoldsaus Frauen das Mass der Dinge bei den Frauen. Das Team von Trainer Anton Lässer hat die Dominanz von Jona gebrochen und hat selbst zum Siegeszug angesetzt. Drei Schweizer Meistertitel in Folge haben die Rheininslerinnen in der Zwischenzeit gewonnen und auch die Qualifikation auf Rang eins beendet. Allerdings sind sie für einmal nicht durchmarschiert in der Qualifikation, denn gleich zum Auftakt setzte es eine 2:3-Niederlage ab gegen Kreuzlingen.

Und genau diese Tatsache lässt die Konkurrenz hoffen. «Es wird eine sehr spannende Ausgangslage. In der Qualifikation haben wir gegen Diepoldsau verloren, Diepoldsau hat dafür gegen Kreuzlingen verloren und wir haben wiederum Kreuzlingen besiegt. Da ist also vieles möglich, wenn die Tagesform stimmt», sagt Jonas Angreiferin Janine Stoob.

Ähnlich sieht das auch Sara Peterhans aus dem Team der Kreuzlingerinnen:

«So ausgeglichen wie in diesem Jahr wars schon lange nicht mehr.»

Neuendorf als Aussenseiterinnen

Dass Diepoldsau, Jona und Kreuzlingen nahe beieinander liegen, zeigt auch ein Blick auf die Tabelle. Das Trio hat die Qualifikation je mit zwölf Punkten abgeschlossen. Diepoldsau hat sich dennoch den Qualifikationssieg geschnappt, denn ausser den drei verlorenen Sätzen gegen Kreuzlingen gewannen die Rheininslerinnen alle Partien mit 3:0 und sind damit trotz der Auftaktniederlage in der Favoritenrolle.

Das gilt insbesondere fürs Halbfinalspiel gegen die Aussenseiterinnen aus Neuendorf. «Wir gehen als Favoritinnen in dieses Turnier und wollen unseren Titel verteidigen. Gegen Neuendorf starten wir mit viel Selbstvertrauen und wollen ihnen unser Spiel aufzwingen», sagt Tanja Bognar. Dieser Ausgangslage sind sich auch die Neuendörferinnen bewusst. «Wir brauchen eine Topleistung, damit wir nicht schon zu Beginn ins Hintertreffen geraten. Denn wenn das geschieht, ist es gegen Diepoldsau sehr schwierig, um wieder ins Spiel zurückzufinden», sagt Captain Simone Gaugler.

Spielplan Frauen. Final4-Turnier, Halbfinals, Samstag 19.2.2022 in Kirchberg, 12:45 Uhr: Diepoldsau vs. Neuendorf. – 15:45 Uhr: Kreuzlingen vs. Jona.– Sonntag 20.2.2022, Bronzespiel, 11:30 Uhr: Verlierer Halbfinal 1 vs. Verlierer Halbfinal 2. – Finalspiel, 15:30 Uhr: Gewinner Halbfinal 1 vs. Gewinner Halbfinal 2.

Die Männer aus Diepoldsau wollen im Kampf um den Schweizer Meistertitel mitmischen. Bild: Fabio Baranzini/Swiss Faustball

Elgg-Ettenhausen startet am Wochenende als Titelverteidiger und Qualifikationssieger ins Final4-Turnier der Männer in Kirchberg. Entsprechend sind die Zürcher im Duell mit dem Qualifikations-Vierten aus Widnau die Favoriten. Das sehen beide Teams so. «Elgg-Ettenhausen hat in der Qualifikation ziemlich souverän durchgespielt und ist sicher zu favorisieren», sagt Widnaus Captain Yanick Linder, dessen Team mit dem Erreichen des Final4-Turniers das Saisonziel bereits erreicht hat.

Die ungewohnte Favoritenrolle

«Wir haben uns sehr intensiv vorbereitet auf das Final4-Turnier und sind definitiv bereit. Gegen Widnau sind wir sicher die klaren Favoriten, aber genau das ist eine Situation, mit der wir uns noch ein wenig schwertun. Und vor allem ist Widnau ein sehr unangenehmer Gegner – ich erwarte darum ein sehr schwieriges Spiel», sagt Nicolas Fehr von der FG Elgg-Ettenhausen. Genau darauf hofft auch Linder. Er sagt:

«Wir sind sicher weniger unter Druck und haben nichts zu verlieren. Wenn wir unser Spiel sauber aufbauen können und taktisch clever spielen, können wir das Halbfinale gewinnen.»

Was hingegen im Halbfinal für die Favoriten aus Zürich spricht, ist die Tatsache, dass Angreifer Dario Hofer ins Team zurückkehrt. Er fiel zuletzt wegen einer Verletzung länger aus.

Diepoldsau sinnt auf Revanche

Für Spannung ist auch im zweiten Halbfinalspiel gesorgt. Diepoldsau trifft auf Oberentfelden. Diesen Vergleich gab es bereits im vergangenen Sommer im Halbfinal des Final4. Und damals gewannen etwas überraschend die Oberentfelder, die sich danach den ersten Feld-Schweizer-Meistertitel der Vereinsgeschichte sicherten.

Die Rheininsler sinnen also sicherlich auf Revanche und sind in diesem Kräftemessen leicht zu favorisieren. Vor allem, weil sie in der laufenden Hallensaison einen sehr starken Eindruck hinterlassen haben – bis auf die letzte Doppelrunde, wo sie personell geschwächt drei Niederlagen kassierten.

Auch vor dem Final4-Turnier ist ein Fragezeichen hinter die Personalsituation bei Diepoldsau zu setzen. Denn noch ist nicht klar, ob Angreifer Christian Lässer sich schnell genug von seiner Verletzung erholt. So oder so ist aber mit Diepoldsau zu rechnen im Kampf um den Schweizer Meistertitel. «Wenn wir mit einer sauberen Aufstellung spielen können, ist der Titel unser Ziel», sagt Malik Müller. Und:

«Gegen Oberentfelden wird es entscheidend sein, dass wir den Service unter Kontrolle bringen und konstant zuspielen können.»

Spielplan Männer. Final4-Turnier, Halbfinals, Samstag 19.2.2022 in Kirchberg, 14 Uhr: Elgg-Ettenhausen vs. Widnau. – 17 Uhr: Diepoldsau vs. Oberentfelden.– Sonntag 20.2.2022, Bronzespiel, 11:30 Uhr: Verlierer Halbfinal 1 vs. Verlierer Halbfinal 2. – Finalspiel, 15:30 Uhr: Gewinner Halbfinal 1 vs. Gewinner Halbfinal 2.