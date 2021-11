Filmpremiere Musikschule Toggenburg für 50-Jahr-Jubiläum.

Filmpremiere Zum 50-Jahr-Jubiläum: Musikschule Toggenburg schenkt sich einen Film mit dem Titel «Das vergessene Buch» Der Film wurde im Toggenburg gedreht und handelt von der fiktiven Geschichte der Musikschule, in der die Hauptdarsteller eine Zeitreise durchleben. Regisseur Tim Dias und Schulleiter Peter Haag geben einen Einblick zum Film und den Dreharbeiten. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 14.11.2021, 17.00 Uhr

Die Hauptdarsteller des Films Max und Vreni in Action. Bild: PD

Als Max an jenem schicksalhaften Morgen aufwachte, um seine allererste Musikstunde zu besuchen, ahnte er nicht, was auf ihn zukommen würde. So beginnt das Drehbuch zum Film «Das vergessene Buch», den die Musikschule Toggenburg anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums in Auftrag gegeben hat. Autor und Regisseur des Films ist Tim Dias, CEO und Inhaber der Appenzeller Firma Creative-Productions.

Der rund einstündige Film ist eine Mischung aus Heimatfilm und Harry Potter und wurde an aussergewöhnlichen Orten im Toggenburg gedreht. Wie zum Beispiel der Yburg in Wattwil, der IItiosbahn in Unterwasser, der Taamühle, auf der Terrasse der Wolzenalp sowie im Saal des Restaurants Rössli in Magdenau.

Hauptdarsteller ziehen Publikum in Bann

Im Film durchleben die Akteure Max und Vreni die fiktive Geschichte der Musikschule Toggenburg und machen eine Zeitreise durch die verschiedenen Jahrzehnte. Damit sie wieder in die Gegenwart zurückkehren können, müssen sie zuerst Mut, Neugier, Freundschaft und Leidenschaft zur Musik beweisen. Nur so können sie den Bann brechen.

Hinter den Kulissen von «Das vergessene Buch». Diese Szene wurde auf der Wolzenalp gedreht. Bild: PD

Die meisten Darsteller des Films hatten nur wenig oder keine schauspielerische Erfahrung. Trotzdem war der Regisseur von der positiven Energie, der Leistungsfähigkeit und der Lernbereitschaft der Schauspieler beeindruckt. Tobias Eberhard spielt im Film die Rolle von Max und kommt aus Ebnat-Kappel. Über den Film sagt er:

«Auch wenn die Drehtage manchmal lang waren, machten sie mir immer Spass. Mit diesem Film habe ich viele neue Leute kennen gelernt und diese Zeit wird mir gut in Erinnerung bleiben.»

Lemonià Panagiotidis spielt im Film die Rolle von Vreni und kommt aus Nesslau. Sie sagt: «Die Dreharbeiten waren ein spannendes und aussergewöhnliches Erlebnis. Ich wäre sofort bereit, bei einem nächsten Projekt mitzuwirken.» Die beiden Hauptdarsteller sind beide Schüler der Musikschule Toggenburg. Neben ihnen haben auch vereinzelt andere Musikschüler im Film mitgespielt.

Die beiden Hauptdarsteller Lemonià Panagiotidis (Vreni) und Tobias Eberhard (Max) mussten ein paar Szenen des Films im Tonstudio nachsprechen. Bild: PD

Pandemie bremste Dreharbeiten

Tim Dias hat während der Drehtage erlebt, wie jede einzelne Person am Set alles für diesen Film gegeben hat und ist für diesen unermüdlichen Einsatz dankbar. Er sagt: «Diese Eigenschaften sind wichtiger denn je. Die Menschen – egal ob Jung oder Alt – sollten es wieder wagen, für ihre Ziele zu kämpfen.» Sein Motto:

Tim Dias ist der Regisseur und Autor des Films. Bild: PD

«Damit das Mögliche entsteht, müssen wir das Unmögliche versuchen. Und das galt auch für diesen Film.»

Dias sagt: «Um den kleinen Film zu einem grossen Erlebnis zu machen, haben wir tief in die digitale Trickkiste gegriffen.» Der Regisseur hatte hohe Ansprüche. Auf die Frage, ob es Hindernisse während des Drehs gegeben hat, antwortet er: «Es gab kaum welche, die nicht mit Fantasie und Engagement weggefegt werden konnten.» Die einzige Hürde sei die Pandemie gewesen. Sie bremste nicht nur die Filmarbeiten, sondern auch die ganze Planung für die grosse Jubiläumsfeier im September 2020 aus.

«Voice of Switzerland»-Gewinner spielt im Film mit

Im Film wird der Leiter der Musikschule von Peter Haag gespielt, der dieses Amt auch im echten Leben innehat. Vor seiner Rolle in «Das vergessene Buch» sei er noch nie mit dem Film-Business in Kontakt gekommen, sagt er. Und ergänzt:

Peter Haag spielt im Film den Schulleiter. Bild: PD

«Es hat mich erstaunt, wie viel Aufwand hinter jeder Szene steckt. Da braucht man viel Geduld und Freude.»

Die Musikschule Toggenburg in Wattwil. Bild: Felicitas Markoff

Musik ist ein grosses Thema im Film. Auch «Voice of Switzerland»-Gewinner Remo Forrer aus Hemberg spielt mit. Er ist ehemaliger Schüler der Talentklasse der Musikschule Toggenburg. Dass er eine Rolle erhalten hat, ist der Pandemie zu verdanken. Denn die Coronamassnahmen machten grosse Änderungen im Drehbuch nötig. Haag sagt: «Statt eines grossen Orchesters aufspielen zu lassen, kreierten wir die Rolle eines Zauberers, der in den 1970er-Jahren auftaucht. Bei der Songauswahl haben wir uns für «Music» von John Miles entschieden. Darum war es für uns naheliegend, Remo Forrer anzufragen.»

Dreharbeiten in der Turnhalle in Dietfurt mit Greenscreen. Bild: PD

Filmpremiere findet im privaten Rahmen statt

Am 19. November findet die private Filmpremiere von «Das vergessene Buch» im Kino Passerelle in Wattwil statt. «Im Moment kann der Film aufgrund rechtlicher Abklärungen noch nicht öffentlich gezeigt werden», sagt der Schulleiter. Das Ziel sei aber, den Film im Frühling der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Kosten für den Film wurden zu 90 Prozent von einer Stiftung übernommen. Auch die restlichen finanziellen Mittel stammen aus privater Hand, sagt Haag.

Dreharbeiten im Saal des Rössli in Magdenau. PD

Der offizielle Trailer von «Das vergessene Buch». Video: Youtube