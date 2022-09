FF Toggenburg feiert schon den vierten Saisonsieg

Regionalfussball Das Team FF Toggenburg bleibt in der 2. Liga das Mass der Dinge: Im vierten Spiel gab es den vierten Sieg Die Frauen aus Bütschwil und Kirchberg gewinnen auch dann, wenn sie in Rückstand geraten und sich die Gegnerinnen mit aller Kraft zur Wehr setzen. Das 4:2 gegen Ems war schon der vierte Erfolg der laufenden Saison. Beat Lanzendorfer 12.09.2022, 07.58 Uhr

Nicole Scherrer (am Ball) schoss für das Team FF Toggenburg den Ausgleich zum 1:1. Bild: Beat Lanzendorfer

Auch im vierten Saisonspiel liessen sich die Frauen des Teams FF Toggenburg nicht vom Weg abbringen und erringen am Sonntag einen verdienten Sieg gegen Ems.

Der 4:2-Erfolg musste aber hart erkämpft werden. Die Bündnerinnen erwiesen sich als kampfstark und körperlich robust und verlangten dem Zweitliga-Spitzenreiter aus dem Toggenburg alles ab.

Die Gäste gehen zweimal in Führung

Wie gefestigt die Toggenburgerinnen zurzeit auftreten, zeigte sich im Verlauf der ersten Halbzeit. Sie können auch mit einem Rückstand gut umgehen und wussten auf die Emser Führung nach 17 Minuten die richtige Antwort. Nicole Scherrer konnte noch vor dem Seitenwechsel zum 1:1 ausgleichen.

Nach 56 Minuten lagen die Emserinnen aber erneut vorne. Nun war es für die Einheimischen definitiv an der Zeit, einen Gang höher zu schalten. Das taten sie und kamen durch Alexandra Brändle zum Ausgleich. In der hektischen Schlussphase traf erneut Alexandra Brändle zur 3:2-Führung. Als bereits die Nachspielzeit lief, gelang Ivana Cabernard mit dem 4:2 die endgültige Siegsicherung.

Diana Brändle, verletzte Spielführerin des Teams FF Toggenburg, zeigte sich nach Spielschluss zufrieden: «Nach einem guten Start haben wir die Partie etwas aus der Hand gegeben, konnten auf die Gegentore aber gut reagieren. Ich bin froh, dass wir in der hektischen Schlussphase die Nerven behielten und mit zwei Toren das Spiel für uns entscheiden konnten. Aufgrund der Spielanteile sind die drei Punkte sicher verdient.»

Den Platz an der Sonne kann das Team FF Toggenburg noch eine Weile geniessen. Vorerst stehen Cupspiele auf dem Programm. In der Meisterschaft geht es erst am Wochenende vom 24. September in Romanshorn weiter.

Hier ist das Matchtelegramm zu finden.