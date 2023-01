Wil/Toggenburg: So verlief das Jahr 2022 für die Feuerwehren

Feuerwehreinsätze «So einen Brand wie jenen am Dorfplatz in Wattwil vergisst man nie mehr»: So verlief das Jahr 2022 für die Feuerwehren in der Region Mehrere grosse Brände, ein schwerer Verkehrsunfall – eine Umfrage zeigt, was für die Feuerwehren in den Regionen Wil und Toggenburg im vergangenen Jahr die grössten Herausforderungen waren. Lara Wüest Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Brände sorgten im vergangenen Jahr bei den Feuerwehren für viele Einsatzstunden. Bild: Donato Caspari

Längst nicht jedes Mal, wenn die Feuerwehr in den Regionen Wil und Toggenburg ausrückt, geschieht dies wegen eines Brandes. Trotzdem waren es die Brände, welche die Feuerwehren im letzten Jahr besonders forderten. Dies zeigt eine Umfrage dieser Zeitung. Als grösstes Ereignis im vergangenen Jahr gaben alle mindestens einen Brand an. Im Einsatzgebiet der Feuerwehr der Region Uzwil ereignete sich zudem ein besonders schwerer Verkehrsunfall.

17 Leute vom Balkon gerettet

Thomas Widmer, Feuerwehr- und Zivilschutzkommandant beim Sicherheitsverbund Region Wil. Bild: PD

Ein arbeitsreiches Jahr hatte die Feuerwehr der Region Wil, welche zum Sicherheitsverbund Region Wil gehört. Thomas Widmer, Feuerwehr- und Zivilschutzkommandant, sagt: «Das vergangene Jahr war ein überdurchschnittliches Einsatzjahr.» 216-mal musste die Wiler Feuerwehr ausrücken, man kann also sagen, die Feuerwehrleute waren mehr als jeden zweiten Tag im Einsatz. Sie arbeiteten rund 5500 Stunden. Ein Grund für die vielen Einsätze war der warme und niederschlagsarme Sommer.

Das grösste Ereignis in Wil war ein Brand an der Buchenstrasse im März. Ein junger Mann legte dabei ein Feuer im Keller eines Blocks, in dem er auch selbst wohnte. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Feuerwehr wurde die Nacht dennoch zu einer Herausforderung. «Wir mussten 17 Leute von einem Balkon retten», sagt Widmer. Weil das Treppenhaus voller Rauch war, konnten diese das Haus nicht durch den Eingang verlassen. Weniger als drei Stunden später ging bei der Feuerwehr zudem ein zweiter Notruf ein. Diesmal brannte eine leerstehende Wohnung an der Hubstrasse. Widmer sagt: «Gleich zwei Einsätze in einer Nacht, das war sehr streng.»

Wegen des starken Rauchs beim Brand an der Buchenstrasse konnten 17 Personen den Block nicht selbstständig durch das Treppenhaus verlassen. Bild: PD

«Ein Brand, den man nie mehr vergisst»

Einen besonders schwierigen Einsatz hatte im letzten Jahr die Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig. «So einen Brand wie jenen am Dorfplatz in Wattwil vergisst man nie mehr», sagt Vizekommandant René Perret. Mitte April zerstörte ein Feuer ein Haus beim Dorfplatz. Eine Wohnungsmieterin kam dabei ums Leben, zehn Personen konnten fünf Wohnungen unverletzt verlassen.

Beim Brand in Wattwil standen mehrere Feuerwehren im Einsatz. Bild: PD

René Perret, Vizekommandant bei der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig. Bild: PD

In jener Nacht waren besonders viele Rettungskräfte im Einsatz. Dies trug wohl auch zur hohen Zahl an Einsatzstunden bei der Feuerwehr Wattwil/Lichtensteig im Jahr 2022 bei. Insgesamt waren es 2080. Die Anzahl Einsätze blieb mit 59 dagegen 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Warum das so war, kann Perret auch nicht mit Sicherheit sagen. Er vermutet jedoch, dass die Leute wegen Corona Anfang Jahr noch vermehrt zu Hause blieben und die Strassen nicht so stark befahren waren. Zudem habe es in der Region Wattwil/Lichtensteig «keine massiven Gewitter und Hagel» gegeben.

Drei grosse Brände bei der Feuerwehr Kirchberg/Lütisburg

Beim Löschen des Brands in Wattwil mussten auch andere Feuerwehren aus der Region mithelfen. So befanden sich auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchberg/Lütisburg auf dem Dorfplatz. Im selben Monat, Anfang April, musste diese Feuerwehr schon einmal zu einem grossen Brand ausrücken, als ein Hausteil eines Reihenhauses in Bütschwil brannte. Und ein paar Monate später, im Juli, stand in Lütisburg ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Bei beiden Feuern hatten die Bewohner jedoch Glück im Unglück: Es wurde niemand lebensbedrohlich verletzt.

Der Brand in Bütschwil (links) und jener in Lütisburg. Bilder: PD

Auch die Feuerwehrleute von Kirchberg/Lütisburg leisteten im letzten Jahr überdurchschnittlich viele Einsatzstunden. Mit 1105 Stunden war es der zweithöchste Wert in den letzten sechs Jahren. Was die Anzahl Einsätze betrifft, blieb es dagegen ein durchschnittliches Jahr: 78-mal mussten die Feuerwehrleute ausrücken.

Betroffenheit nach Verkehrsunfall

Beim Brand des Einfamilienhauses in Flawil war das Löschen schwierig, weil das Gelände steil war. Bild: PD

15-mal wurde die Feuerwehr Flawil/Degersheim, welche zum Sicherheitsverbund Region Gossau gehört, im vergangenen Jahr zum Löschen von Bränden gerufen. 67-mal war sie insgesamt im Einsatz, 1500 Einsatzstunden hat sie geleistet. Den grössten Einsatz meisterte diese Feuerwehr schon Anfang Jahr, im Januar. Damals stand ein Einfamilienhaus an der Haldenstrasse in Flawil in Vollbrand, 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Schwer verletzt wurde niemand, trotzdem waren die Einsatzkräfte gefordert, weil es vor Ort sehr steil und eng war. Einen Stellplatz für die grossen Fahrzeuge zu finden, war zum Beispiel nicht leicht.

Ignaz Niedermann, Geschäftsführer der Feuerwehr Region Uzwil. Bild: PD

Nicht immer sind es Brände, welche die Einsatzkräfte der Feuerwehr besonders fordern. Dies zeigt das Beispiel der Feuerwehr Region Uzwil. Am Karfreitag 2022 starben bei einem schweren Autounfall in Niederuzwil beim Parkplatz Töbeli drei junge Männer. Ignaz Niedermann, Geschäftsführer der Feuerwehr Region Uzwil, sagt: «Eine solche Tragik löst stets grosse Betroffenheit aus. Auch weil manche Einsatzkräfte die Jugendlichen kannten.»

Beim Unfall in Niederuzwil kamen drei Personen ums Leben. Bild: PD

Doch auch in der Region Uzwil sorgten die Brände für die meisten Arbeitsstunden. Von rund 2550 Einsatzstunden wurden rund 1170 dafür benötigt, Brände zu löschen. Insgesamt war die Feuerwehr der Region Uzwil mit 167 Einsätzen durchschnittlich oft unterwegs.

Ebenfalls durchschnittlich oft ausrücken musste mit 35 Einsätzen die Feuerwehr Wildhaus-Alt St.Johann. Erfreulich: Zu einem grossen Einsatz kam es im vergangenen Jahr nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen