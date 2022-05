Kurs Tunnelbrandbekämpfung des Feuerwehrverbandes Toggenburg

Kurs Szenario Tunnelbrand: Wie die Toggenburger Feuerwehren Löscheinsätze unter der Erde üben Die Toggenburger Feuerwehren übten an einem Spezialkurs im Tunnel Lochweidli die Tunnelbrandbekämpfung. So sind die Einsatzkräfte bereit für Ereignisse in einem der sechs Tunnels auf den Toggenburger Umfahrungsstrassen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Die Feuerwehrleute üben das richtige Vorgehen bei einem Tunnelbrand. Bild: Donato Caspari

Das Szenario will niemand erleben: Man fährt mit dem Auto in einen Tunnel. Vorne ereignet sich ein Unfall, Feuer bricht aus. Schnell entwickeln sich eine grosse Hitze und dichter Rauch.

Innert kurzer Zeit wird die Feuerwehr alarmiert, die ausrückt und im Tunnel sofort mit ihrer Arbeit beginnt. «Wir bilden unsere Feuerwehrleute bewusst für die Arbeit in Tunnels aus, damit sie in einem Ereignisfall gerüstet sind», erklärt Marco Moser. Er ist Feuerwehrinstruktor und Offizier bei der Feuerwehr Ebnat-Kappel. Ende vergangener Woche hatte er die Kursleitung eines regionalen Weiterbildungskurses inne, an dem die Tunnelbrandbekämpfung geübt wurde.

Zusammenarbeit wird sehr gross geschrieben

Sechs Tunnels gibt es auf den Umfahrungsstrasse im Toggenburg. Kommt es in einem davon zu einem Brandereignis, rücken die Feuerwehren von beiden Eingängen vor. Und zwar geht von jeder Seite eine andere Feuerwehr in den Einsatz. «Dies bedingt zum einen, dass sich die Wehren kennen. Zum anderen, dass alle über den gleichen Wissensstand verfügen», sagt Marco Moser.

Der Feuerwehrverband Toggenburg hat das erkannt und vor der Eröffnung der Umfahrung Bütschwil die Feuerwehrleute in der Tunnelbrandbekämpfung geschult. Nun konnten sie im Tunnel Lochweidli auf der Umfahrung Wattwil ihr Wissen auffrischen und vertiefen.

Realitätsnahes Szenario hilft beim Training

Damit der Nutzen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses hoch war, wurde im Tunnelinnern ein Szenario mit einem Dutzend Personenwagen, einem Lieferwagen, einem Lastwagen und einem Postauto aufgebaut. Zwei Gasbrandstellen sorgten für das Feuer, mit fünf Rauchmaschinen wurde die Sicht der Rettungskräfte getrübt, damit auch möglichst realitätsnah geübt werden konnte.

Wo kein Rauch aus dem Tunnel gedrückt wird, ist der Feuerwehreinsatz einfacher. Bild: Donato Caspari

Bei den Übungen habe man gemerkt, dass sich die Bedingungen rasch ändern können, erklärt Marco Moser. Der Wind drückte den Rauch einmal aus dem Portal auf der Wattwiler Seite, das andere Mal auf der Ebnat-Kappler Seite heraus. Das hat zur Folge:

«Die Feuerwehr, die keinen Rauch auf ihrer Seite hat, kommt einfacher an den Einsatzort heran.»

Leichter werde der Einsatz darum nicht unbedingt, denn der Tunnel Lochweidli hat eine leichte Steigung, die sich dann bemerkbar macht, wenn man schwere Feuerwehrschläuche zu schleppen hat.

Die Kommunikation mit der Einsatzleitung vor dem Tunnel ist wichtig. Bild: Donato Caspari

«Wir wissen nie, was uns am Einsatzort erwartet»

Nicht zu unterschätzen ist gemäss Marco Moser auch die psychische Belastung. Die Feuerwehrleute wissen nicht, was sie am Einsatzort erwartet, zudem ist es heiss und verraucht. Die Erkundung dauert eine gewisse Zeit und es muss immer der Kontakt nach Aussen gehalten werden.

Ohne Rauch wird es für die Rettungskräfte einfacher, die Personen aus den Fahrzeugen zu retten. Bild: Donato Caspari

Nicht zuletzt werde die Taktik, die für einen Zimmerbrand angewendet wird, umgekehrt. «Im Tunnel wird zuerst gelöscht und erst dann gerettet», erklärt Marco Moser. Dies aus dem einfachen Grund: Ohne Feuer gibt es keinen Rauch und die Rettungsarbeit wird einfacher, wenn man dabei eine Sicht hat.

Die Kenntnisse stets aktuell halten

Nach den zwei Kursen, welche der Feuerwehrverband Toggenburg in den Tunnels der Umfahrungen Bütschwil und Wattwil durchführen konnte, sind die Einsatzkräfte gerüstet.

Es liege nun an den Wehren, die Kenntnisse aktuell zu halten und unter Umständen zu vertiefen. Das kann bei einem schweizerischen Kurs gemacht werden. Aber, findet Marco Moser: «Am besten ist es immer, wenn wir in den Tunnels üben können, in welchen wir auch unsere Einsätze bewältigen müssen.»

