Toggenburger Feuerwehrverband wählt neue Vorstandmitglieder

Fussball Nach spätem Ausgleichspenalty von Maglica: Der FCSG und der FC Luzern trennen sich mit einem 2:2-Unentschieden

Der FC St.Gallen will gegen den FC Luzern den zweiten Heimsieg in Folge einfahren – und sich für die bittere 1:5-Pleite bei den Young Boys rehabilitieren. Leider reichte es an diesem Nachmittag nur für ein 2:2.