Feuerwehr Region Uzwil: 18 Bewerbungen für Geschäftsführer-Job

Feuerwehr Bei der Feuerwehr Region Uzwil zeichnet sich ein definitiver Führungswechsel ab Die Chancen stehen gut, dass die Feuerwehr Region Uzwil ab nächstem Jahr wieder einen Geschäftsführer hat. Dieser wird jedoch, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, nicht als Kommandant tätig sein. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeindefeuerwehren von Uzwil, Oberuzwil, Oberbüren, Niederhelfenschwil und Zuzwil löschen seit 2010 im Regionalverbund. Ab nächstem Jahr sollen organisatorische Anpassungen umgesetzt und ein neuer Geschäftsführer eingesetzt werden. Bild: PD

Die Wogen, welche Entlassungen und mehrere Austritte beim Ortsmodul Zuzwil der Feuerwehr Region Uzwil im vergangenen April verursacht hatten, haben sich geglättet. Die Abgänge und der damit verbundene Verlust an Kompetenzen konnten intern ausgeglichen werden. «Wir haben kleine Anpassungen bei der Alarmierung vorgenommen und teilweise Feuerwehrangehörige aus Niederhelfenschwil und Uzwil für Supportleistungen eingesetzt», sagt der Präsident des Vereins und interimistische Geschäftsführer, Peter Zuberbühler. Und er ergänzt: «Kaderleute können nicht quasi von der Stange rekrutiert werden, sondern haben zunächst eine umfassende und somit zeitintensive Ausbildung zu absolvieren.»

Dank der organisatorischen Anpassungen habe das Zusammenwirken der vereinigten Feuerwehren Uzwil, Oberuzwil, Oberbüren, Niederhelfenschwil und Zuzwil weiterhin reibungslos funktioniert. «Die Sicherheit und Einsatzfähigkeit des Modules Zuzwil war zu keinem Zeitpunkt gefährdet.»

Qualitativ gute Bewerbungen

Peter Zuberbühler führt den Feuerwehrverbund seit der Entlassung von Kommandant und Geschäftsführer Björn Scheck vor gut einem Jahr parallel zum Amt des Niederhelfenschwiler Gemeindepräsidenten. Jetzt aber zeichnet sich das Ende der Übergangslösung ab. Die Chancen stehen gut, dass Zuberbühler sein Engagement wie geplant Ende dieses Jahres beenden kann. Denn die Resonanz auf die Stellenausschreibung zur Neubesetzung der Geschäftsleitung war gut. Innerhalb eines Monats gingen 18 Bewerbungen ein. Peter Zuberbühler sagt:

«Nicht nur die Anzahl ist erfreulich, auch die Qualität ist vielversprechend.»

In den nächsten Wochen würden mit den Bewerbern vertiefte Gespräche geführt mit dem Ziel, die strategische und operative Führung der Milizorganisation auf den 1. Januar 2023 einem neuen Geschäftsführer übergeben zu können.

Führungsaufgaben entkoppeln

Gesucht wurde ein «Geschäftsführer», während Björn Scheck auch das Kommando innegehabt hatte. Bedeutet dies, dass die beiden Funktionen mit der Neubesetzung der Stelle entkoppelt werden?

Peter Zuberbühler, Präsident und Interims-Geschäftsführer des Vereins Feuerwehr Region Uzwil. Bild: PD

Zuberbühler beruft sich auf die Neuausrichtung der Organisation, die in den vergangenen Monaten definiert wurde und im November festgelegt sein soll. Tatsächlich bestehe die Absicht, die Bereiche zu entflechten, sagt er. «Die Idee besteht darin, dass der kommerzielle Bereich bei der Geschäftsführung bleibt, der operative Teil hingegen mehrheitlich im Milizbereich angesiedelt wird.» Das heisst konkret, dass die Ortsmodulchefs der beteiligten Gemeinden in Kooperation mit der Geschäftsleitung die Kommandostruktur der regionalen Feuerwehr bilden. «Eine Ansprechperson für beide Funktionen, das hat sich nicht nachweislich bewährt», sagt Zuberbühler im Rückblick.

Beschluss an der Generalversammlung

Das Projekt «Organisatorische Neuausrichtung der Feuerwehr Region Uzwil» ist weit fortgeschritten. Peter Zuberbühler geht davon aus, dass die verantwortliche Arbeitsgruppe das Konzept bis im Herbst soweit fertiggestellt hat, dass dieses in den diversen Gremien diskutiert werden kann. Wobei zunächst die Vernehmlassung in den beteiligten Gemeinden ansteht. Zuberbühler ist zuversichtlich, dass die Feuerwehrreorganisation der nächsten Generalversammlung zur Beschlussfassung unterbreitet werden und anschliessend in Kraft gesetzt werden kann.

