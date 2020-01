Feuerwehr auf der Skipiste: Löschen, bevor es brennt Zum 34. Mal massen sich Feuerwehrleute aus der ganzen Schweiz in Wildhaus in Schnelligkeit und Geschick. Christiana Sutter 19.01.2020, 17.00 Uhr

Am Samstagmorgen schneite es endlich wieder einmal im Obertoggenburg. Die Organisatoren des 34. Feuerwehr-Skirennens in Wildhaus freute das. «Das Wetter passt. Einfach kein Regen oder Sturm», sagte Sonja Vetsch. Sie, eine der vielen langjährigen Helferinnen. Heiri Vetsch, ihr Ehemann, ist der OK-Präsident und verantwortlich für den Geschicklichkeitsposten. Auch der Medienverantwortliche, Andi Bitterlin sagte mit einem Augenzwinkern:

«Am Nachmittag scheint die Sonne, das habe ich so bestellt.»

Das Konzept dieses Anlasses bewährt sich seit Jahren, in diesem Jahr war die 34. Ausgabe des Feuerwehrskirennens. Es sollen verschiedene Fähigkeiten der Feuerwehrleute getestet werden. Ein Skirennen, ein Theorietest mit Fragen über Fach- und Allgemeinwissen, ein Geschicklichkeitsposten und ein Posten mit Utensilien der Feuerwehr.

Skirennen ist Herzstück, Glück gehört dazu

Dieses Jahr mussten die Feuerwehrleute durch einen Parcours mit Hindernissen einen Schlauch von einem Hydranten zu einem anderen legen. Dies erwies sich als schwierig. Denn es lag Neuschnee und die Schläuche waren gefroren.

Eine gute Zeit beim Skirennen ist wichtig, auch wenn die Fahrt durch Neuschnee führt. Immer wieder müssen sich die Teams taktisch besprechen. Am Samstag waren die Teilnehmer froh, auch einmal ins Warme gehen zu dürfen. Der Feuerwehrmann sammelt Kräfte – fürs weitere Rennen oder fürs Abendprogramm. Im Einsatz auf der Piste: Es musste ein Schlauch verlegt werden. Bei den Posten ist vor allem Teamarbeit gefragt, wie fast immer bei der Feuerwehr. Immer wieder nehmen sich die Teilnehmer Zeit zum Einkehren. Die Kameradschaft findet rund um den Tisch statt. Im Theoriehüttli werden die Teilnehmer gut betreut und mit heissen Getränken versorgt. Beim Team der Feuewehr Wildhaus-Alt St.Johann wird zuerst gearbeitet... ... und dann miteinander angestossen.

Die 23 Teams mit je vier Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner reisten teils von weit her an. Jedes Jahr hat es Teams aus den Kantonen Aargau, Zürich, Appenzell Ausser- und Innerrhoden und natürlich St. Gallen. Es gibt zwei Kategorien: die Ehemaligen und die aktiven Feuerwehrleute. Einige der Teams kamen schon ganz früh ins oberste Toggenburg, damit sie noch Skifahren konnten, bevor es ans Rennen ging. Selbstverständlich ist es, dass sie in ihren Uniformen am Anlass teilnehmen.

Für das Absolvieren des Skirennens und der drei Posten hatten die Teams von morgens zehn bis nachmittags vier Uhr Zeit. Wie bei einem echten Einsatz der Feuerwehrleute spielte auch an diesem Anlass die Zeit eine Rolle. An jedem Posten gab es eine separate Rangliste mit Rangpunkten, wobei das Skirennen doppelt zählt, denn es ist das Herzstück dieses Anlasses.

Dieser Anlass ist einzigartig in der Schweiz

Dass es an dem Feuerwehr-Skirennen nicht nur um die Zeit und den Wettkampf geht, wurde schnell klar. Schon frühmorgens waren die Teams in bester Laune. Es galt: Brand löschen, bevor er ausbricht. Die Feuerwehr Wildhaus-Alt St. Johann hat diesbezüglich vorgesorgt. Im Theoriehüttli, mitten im Wald, gab es Kafi Schnaps und Schlorzifladen, dieser ist bereits bis weit ins Mittelland bekannt.

In einer Alphütte am Ziel des Skirennens, wurden die Teilnehmer mit Klangwurst oder Schnitzelbrot verköstigt. Im Oberdorf, beim eigentlichen Ausgangspunkt, konnten sich die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner mit Raclette stärken. Viele der Teams kommen jedes Jahr nach Wildhaus an das Feuerwehr-Skirennen, denn es ist das einzige seiner Art.





