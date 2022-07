Neun Acts in zwei Tagen

Festivalsommer Zur 18. Durchführung setzt das Openair Bütschwil den Fokus voll auf die Livemusik Zwei Tage auf der Wiese, neun Acts auf der Bühne, Kulinarik und Festzelt – das Openair Bütschwil möchte ab Freitag mit Schwung aus der Pandemie finden, erklärt das Organisationskomitee. Dazu sei eine kleine, aber wichtige Änderung nötig. Sascha Erni 27.07.2022, 16.00 Uhr

2019 fand das Openair Bütschwil das letzte Mal vor der Pandemie in regulärer Form statt. Archivbild: Sascha Erni

Am 29. und 30. Juli findet zum 18. Mal das Openair Bütschwil statt. Als diese Zeitung mit Fabio Giger spricht, wird auf der Sal-Wiese gerade die Bühne aufgebaut. Der Medienverantwortliche ad interim nutzt die Gelegenheit, die grosse Neuerung des Openairs vorzustellen. «Die Infrastruktur steht am Freitag ja schon, die Technik ist auch da. Das wollen wir nun nutzen.»

In früheren Auflagen des Openairs waren jeweils nur am Samstagabend Liveacts auf der Hauptbühne zu sehen, der Freitag gehörte ganz der Bar im Festzelt. Ab diesem Jahr soll es bereits am ersten Tag von der grossen Bühne klingen. Das Ergebnis: Mit neun Formationen werde so viel Musik im Sal zu hören sein wie noch nie zuvor, freut sich Fabio Giger. Und das Openair habe erstmalig zwei Hauptacts statt bloss einen: Die Mundart-Rocker von «Megawatt» am Freitag- und der Basler Sänger Zian am Samstagabend.

Bisher läuft alles nach Plan

«Wir sind froh, dass alles so stattfinden kann, wie wir es geplant haben», sagt er. Sie hätten keine Krankheitsausfälle, der Bühnenaufbau verlaufe nach Zeitplan, es habe bisher keine Absagen gegeben. Anders als zum Beispiel am «Out in the Green», als Metallica wegen eines Coronafalls nicht auftreten konnte. «Holz ahlange», ergänzt Fabio Giger. Natürlich sei auch das Openair Bütschwil nicht davor gefeit, dass bis Freitag vielleicht doch etwas passiere. Denn:

«Die Welle geht immer noch rum, es ist immer möglich, dass unter den Musikern doch noch ein positiver Test auftaucht.»

Sich im umkämpften Festivalmarkt etablieren

Zwei statt einen Tag Livemusik auf der Hauptbühne. Fiel die Entscheidung leicht? «Die Idee hat schon lange geschlummert», erzählt Fabio Giger. Die Veranstaltung sei ein Openair, das für Livemusik aus der Schweiz stehen wolle. «Und dann dachten wir uns, dass wir mit Schwung aus der Pandemie kommen und die Livemusik gross aufziehen möchten.»

Diese Änderung am langjährigen Konzept des Openairs habe auch verstärkte Werbung bedingt, besonders in den sozialen Medien. Früher sei klar gewesen, dass am Freitag die Party stattfinde, am Samstag die Livemusik zu hören sei. Entsprechend habe die Veranstaltung unterschiedliches Publikum angezogen. «Also mussten wir aktiv kommunizieren, dass wir erstens dieses Jahr sehr viele Livebands haben und zweitens, dass es bereits am Freitag damit losgeht», so Fabio Giger weiter.

Denn zurzeit laufe viel im Veranstaltungsmarkt. Man könne praktisch immer und überall Musik hören. Man müsse sich nach der Pandemie stärker in dieser Branche behaupten, erklärt Giger. Umso wichtiger sei es, dass das Openair Bütschwil zukünftig vorwiegend wegen der Livemusik wahrgenommen werde.

Wie die Jahre zuvor findet sich das Festivalgelände des Openairs Bütschwil im Sal oberhalb von Bütschwil. Archivbild: Sascha Erni

Es hat noch Tickets

Im Schnitt darf das Openair Bütschwil laut Fabio Giger jedes Jahr zirka 1500 Besucherinnen und Besucher auf der Sal-Wiese oberhalb von Bütschwil begrüssen. 2020 musste das Festival wegen der Pandemie pausieren, letztes Jahr konnte es unter Schutzauflagen durchgeführt werden. Selbst so kamen über 1200 Gäste. Es sei schwierig abzuschätzen, wie es dieses Jahr aussehen werde, sagt Fabio Giger. Der Vorverkauf laufe gut, aber es gebe auch noch Tickets an der Abendkasse. «Es sieht wirklich gut aus», sagt Giger. Dann wendet er sich wieder dem Bühnenaufbau zu.

Openair Bütschwil. Am 29. und 30. Juli im Sal bei Bütschwil. Vollständiges Programm und weitere Informationen: www.openairbuetschwil.ch.