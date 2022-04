Open Season und spielen Prop Dylan am Mountainair in Wildhaus

Festival Open Season und Prop Dylan am Schönenbodensee: Mit diesem Musikprogramm will das Mountainair das Publikum anziehen Musik aus der Schweiz und aus Schweden ist am Mountainair in Wildhaus zu hören. Der Vorverkauf für das Open Air, das am 18. Juni am Schönenbodensee über die Bühne geht, ist gestartet. Sabine Camedda 19.04.2022, 14.00 Uhr

Open Season, der Hauptact am Mountainair in Wildhaus. Bild: PD

Die Vorfreude bei den Organisatorinnen und Organisatoren des Mountainairs in Wildhaus ist riesig. Zwar gebe es im Moment viel zu tun, bis alle Feinheiten gemacht seien, sagt Annina Diethelm, die im OK für das Marketing zuständig ist.

Vor kurzem konnten die Bands, die am 18. Juni am Anlass auftreten, verpflichtet werden. Den Konzertabend eröffnet die Band The Bedroom Soul Club. «Sie sorgt für einen ruhigen Einstieg», sagt Annina Diethelm. Die fünf Musiker aus Luzern bezeichnen sich als Alternativ-Pop-Band.

Schwedischer Rapper reist an den Schönenbodensee

The Bedroom Soul Club gibt nach dem Auftritt die Bühne frei für Prop Dylan. Der Rapper aus Schweden weilt für einige Auftritte in der Schweiz und gastiert dabei in Wildhaus. Er könne das Publikum mitreissen, sagt Annina Diethelm, die Prop Dylan schon bei einem Liveauftritt erlebt hat. Seine Musik beschreibt sie als Old School Hip-Hop.

Als Hauptact präsentiert sich mit Open Season wieder eine Schweizer Formation. Die Musik in den Sparten Ska und Reggae sorge für gute Laune und stecke schnell jeden im Publikum an, sagt Annina Diethelm. «Ich bin überzeugt, das wird vielen der Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen.»

Die Berner Band freue sich bereits sehr auf den Auftritt am Schönenbodensee. «Sie war von unserer Idee begeistert», erzählt die Marketingverantwortliche. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen vom OK sind froh, dass es ihnen gelungen ist, ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit verschiedenen Stilrichtungen zu gestalten.

Vorverkauf lockt mit attraktiven Ticketpreisen

Mit der Bekanntgabe des Musikprogramms hat der Vorverkauf für das Festival begonnen. Einige Tickets seien schon verkauft, obwohl sich das noch nicht weit herumgesprochen habe, sagt Annina Diethelm. Sie empfiehlt den Interessierten, sich die Tickets vorab zu besorgen, denn die Preise seien tiefer als an der Abendkasse.

Die Eintrittspreise seien bewusst abgestuft, sodass auch Jugendliche sich den Konzertabend leisten können. Allerdings müssen unter 14-Jährige von einer erwachsenen Person begleitet werden oder benötigen die Erlaubnis der Eltern.

Eine erste Gelegenheit, das Mountainair kennen zu lernen, gibt es am Freitag, 13. Mai. Dann findet in der Brauerei St.Johann in Neu St.Johann ein Pre-Event statt.

Nach wie vor offen ist, ob das Festival auf der Wiese beim Schönenbodensee stattfinden kann. Der Entscheid hänge stark vom Wetter ab, sodass dieser kurzfristig gefällt wird. Es gebe aber gute Alternativen, sagt Annina Diethelm.

Die Bar serviert nur Schweizer Produkte

Nachhaltigkeit ist den Organisatoren des Mountainairs sehr wichtig. «Auf unserer Barkarte sind ausschliesslich Schweizer Produkte zu finden», sagt Annina Diethelm. Grosse Unterstützung in vielen Belangen bekommen sie auch vom regionalen Gewerbe.

Es ist nicht möglich, auf dem Festivalgelände zu übernachten. Für alle, die keine sonstige Übernachtungsmöglichkeit in Wildhaus nutzen wollen, verkehren in der Nacht zusätzliche Postautokurse in Richtung Wattwil. Für den Transport der Gäste in Richtung Buchs arbeiten die Organisatoren mit Werdenberger Taxis zusammen.

Weitere Informationen im Internet unter dasmountainair.com.