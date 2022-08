Irish Openair Toggenburg: Irish Pub aus Hamburg gezügelt

Festival Die Vorbereitungen für das Irish Openair Toggenburg sind im vollen Gange: «Wir zügelten ein komplettes Irish Pub von Hamburg nach Nesslau» Nach coronabedingter Absage 2021 findet nun am 2. und 3. September das Irish Openair Toggenburg in Ennetbühl wieder statt. Anlässlich der zwölften Durchführung wird in noch authentischerem Ambiente gefeiert - ein Bierbraukurs, Mittelaltermarkt und ein originales Irish Pub sollen dazu beitragen. Alec Nedic Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Die Vorbereitungen für das anstehende Irish Openair Toggenburg sind in vollem Gange. In Ennetbühl trafen sich Fans der irischen Volksmusik das letzte Mal vor zwei Jahren. Bild: PD

Nach zwei Jahren der Geduld ist es endlich so weit. Die Vorbereitungen für die zwölfte Durchführung des Irish Openair Toggenburg sind in vollem Gange. Am Wochenende vom 2. und 3. September 2022 verwandelt sich das Ennetbühler Festivalgelände in eine irische Hochlandkulisse. Die Durchführung wird dieses Jahr mit noch authentischerem Ambiente gefeiert.

Nach der wiederholten coronabedingten Absage des Irish Openair Toggenburg setzten sich die Organisatoren im Juli 2021 das Ziel, bei der nächsten Ausführung mit positiven Veränderungen im Bereich der Musik und des Ambiente zu überraschen.

Durch Totalliquidation zu mehr irischem Flair

Besagte Organisatoren staunten nicht schlecht, als ein Mitglied des Organisationskomitees im März dieses Jahres den Vorschlag in die Runde warf, für das anstehende Festival ein komplettes irisches Pub aufzukaufen. Noch verrückter: Das besagte Pub stand zu diesem Zeitpunkt in Hamburg. Es war zur Totalliquidation ausgeschrieben.

Nach kurzer Diskussion und einem einstimmigen Entscheid war der Entschluss gefasst. Vier der sieben OK-Mitglieder fuhren in die norddeutsche Hansestadt zur Inventarsichtung. Die Einrichtung schien gut erhalten und das Flair der Möblierung entsprach den Vorstellungen der irischen Kulturfreunde. Kurz darauf klingelte in Nesslau das Telefon: «Wir nehmen das Pub!» Sarah Bösch, Kommunikationsverantwortliche des Irish Openair Toggenburg kommentiert den Kauf:

«Wir haben grosse Spinner bei uns, da wurde nicht lange gefackelt. Also zügelten wir ein ganzes Irish Pub von Hamburg nach Nesslau.»

Der Abbau und Transport wurde umgehend in die Wege geleitet. Mit fünf Mann und ohne Scheu vor Mehraufwand baute man die Einrichtung in Hamburg ab, verlud es auf einen Lastwagen und transportierte alles ins Obertoggenburg. Was ankam, war ein kompletter Schiffscontainer voller Möbel und weiterem Material, das es zu sortieren galt.

Demontage des Hamburger Pubs, das jetzt am Irish Openair Toggenburg seinen Einsatz findet. Bild: PD

Nun ging es an die Planung, denn das Inventar dient als Grundlage zur Einrichtung eines kompletten Festzeltes. Ein originalgetreuer Nachbau des verhältnismässig kleinen Hamburger Irish Pubs kam daher nicht in Frage.

Stattdessen baute man Möbel auseinander, konzipierte, schreinerte und schraubte sie zu neuen Elementen zusammen. Die Aufbauarbeiten des authentisch irischen Pubs auf dem Ennetbühler Festivalgelände sind mittlerweile abgeschlossen und die Organisatoren freuen sich, die neue Bar zusammen mit den Irish-Fans am Open Air einweihen zu dürfen.

Die Barelemente im irischen Festzelt stammen aus einem Hamburger Pub. Bild: PD

Vielfältiges künstlerisches Programm

Abseits der handwerklichen Vorbereitungsarbeiten wurde auch dem diesjährigen Line-up der letzte Schliff gegeben. Musikalisch bleibt man dem Konzept der letzten Jahre treu und bringt dem Publikum sowohl mit Künstlern aus der Schweiz als auch von der grünen Insel das irische Lebensgefühl nahe. Das Festival bietet ein vielfältiges Programm auf drei Bühnen. Mit dem Iren David Geaney holt man gar einen fünffachen Weltmeister im irischen Tanz ins Toggenburg.

Nebst dem abwechslungsreichen musikalischen Programm und der neuen Bar werden die Besucherinnen und Besucher des Irish Openair Toggenburg auch in den Genuss der Attraktionen der letzten Jahre kommen. Mit diversen Pubs, Ständen und einem Mittelaltermarkt wird eine idyllische Atmosphäre geschaffen, die an die grünen Weiten Irlands erinnert. Workshops zum irischem Volksgesang, Tanz und ein Bierbraukurs der Brauerei St.Johann runden das Rahmenprogramm ab.

Die Veranstalter hoffen nach der zweijährigen Pause auf stimmungsreiche Konzerte. Bild: PD

