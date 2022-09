Festakt «Fahne als Symbol für Einheit, Verbundenheit und Zugehörigkeit» – die MG Dicken spielt unter einer neuen Fahne Mit einem dreitägigen Fest feierte die Musikgesellschaft Dicken ihr 150-jähriges Bestehen und als Höhepunkt gab es eine neue Vereinsfahne. Franz Steiner 25.09.2022, 15.00 Uhr

Ein Moment der Freude. Fahnengotte und -götti, Paula Bruderer und Ruedi Wagner, zeigen stolz die neue Vereinsfahne der Musikgesellschaft Dicken. Bild: Franz Steiner

150 Jahre und kein bisschen Abnützungserscheinungen. Dies durfte die Musikgesellschaft (MG) Dicken am Wochenende zeigen. Viele Hochs und Tiefs begleiteten den Verein über diese lange Zeit. So stand er 1966 kurz vor der Auflösung. Aber auch Hochs wie 1980 die Feier der ersten Vereinsfahne oder 1991 der erste Rang in der 4. Klasse am Eidgenössischen in Lugano waren Eckpunkte in der wechselvollen Chronik.