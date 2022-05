Verkehrsstaus in Kirchberg drohen im Sommer

FERNWÄRME Gemeinde rät, Kirchberg grossräumig zu umfahren Im Zentrum von Kirchberg gibt es im Sommer erhebliche Verkehrsbehinderungen wegen des Ausbaus der Fernwärme. Aktualisiert 27.05.2022, 07.00 Uhr

Das Heisswasser fliesst in isolierten Rohren. Im Gegensatz zu den Bauarbeiten auf der grünen Wiese drohen im Sommer im Zentrum Kirchbergs grössere Verkehrsbehinderungen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem die erste Etappe des Fernwärmenetzes erfolgreich abgeschlossen ist und die ersten Heizungen in Betrieb genommen werden, laufen die Bauarbeiten für die zweite Etappe der Fernwärme in Kirchberg auf Hochtouren. In den Monaten Juni und Juli verlagert sich der Netzleitungsbau ins Zentrum. Das schreibt die Gemeindeverwaltung in der neuesten Ausgabe der Mitteilungen.