Vergebliche Vorbereitungen des Neckertaler Donnschtig-Jass-OK

Fernsehsendung «Einzig die Tischkärtchen waren noch nicht ausgedruckt»: Trotz der vergeblichen Vorbereitungen freut sich das Neckertaler «Donnschtig-Jass»-OK auf das Fest in Schönengrund Die Vorbereitungen für die mögliche Liveaufzeichnung der Fernsehsendung am Baumwipfelpfad Neckertal waren umfangreich. Dennoch freut sich OK-Präsidentin Melanie Anon auf den Jassanlass, der nun nach Schönengrund kommt. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung am «Donnschtig-Jass» in Grenchen noch offen. Bild: Urs M. Hemm

Es war ein Match, das eigentlich schon entschieden schien. Die Neckertaler Delegation, die am «Donnschtig-Jass» in Grenchen gegen die Jasserinnen und Jasser aus Schönengrund antrat, war sich ihrer Sache sicher. Doch wie es beim Differenzler eben so ist, kann eine Runde, ein ungünstiges Blatt, alles entscheiden.

Dank guten Spiels und Glücks – das gehört beim Jassen auch immer dazu – konnten die Schönengründler den «Donnschtig-Jass» in der letzten und in diesem Fall entscheidenden Runde für diese Woche in ihre Gemeinde holen.

Dennoch: Ob Sieg oder Niederlage, beide Gemeinden mussten sich darauf vorbereiten, binnen einer Woche zusammen mit dem Schweizer Fernsehen SRF einen Grossanlass vorzubereiten. Bereits im Vorfeld mussten viele Vorkehrungen getroffen werden, damit der Anlass reibungslos über die sprichwörtliche Bühne gehen könnte.

Das Neckertaler «Donnschtig-Jass»-OK (von links): Melanie Anon, Sandra Vetsch, Ricco Donatsch, Ursula Fluck, Willy Altherr sowie Christoph Weder. Bild: Urs M. Hemm

Für das Organisationskomitee der Gemeinde Neckertal mit Präsidentin Melanie Anon ist «die Niederlage ein Wermutstropfen, dennoch konnten wir viele positive Erfahrungen sammeln».

Es waren keine Verträge nötig

Mit den Vorbereitungen angefangen haben Melanie Anon und ihre Mitstreitenden Sandra Vetsch, Ricco Donatsch, Ursula Fluck, Willy Altherr und Christoph Weder Anfang März. Doch bereits davor hätten zahlreiche Telefonate stattgefunden, um das OK zusammenstellen zu können, sagt Melanie Anon.

Noch bevor die Entscheidung vergangenen Donnerstag in Grenchen getroffen wurde, hat das OK den ganzen Anlass bis ins kleinste Detail vorbereitet. Die Fernsehsendung wäre beim Baumwipfelpfad in Mogelsberg aufgezeichnet worden. Melanie Anon, die auch Geschäftsleiterin des Baumwipfelpfades ist, sagt:

«Kleinigkeiten wie die Tischkärtchen hätten noch gedruckt werden müssen.»

Die Bestellungen im Bereich Verpflegung und Getränke bei ihren langjährigen Partnern waren aufgegleist und diese auf die grösseren Bestellmengen vorbereitet. «Da wir schon lange mit diesen Lieferanten zusammenarbeiten, waren keine Verträge nötig und wir mussten auch keine Verpflichtungen eingehen. Sie wussten, worauf sie sich einlassen und dass der Anlass am Baumwipfelpfad keineswegs gesichert ist», sagt Melanie Anon.

Zahlreiche Sitzungen und Gespräche

Ein grosses Thema sei das Sicherheitskonzept gewesen, das mit SRF zusammengestellt worden ist. Es fanden zahlreiche Gespräche mit der Feuerwehr Neckertal statt. Zum einen hätte diese den Verkehrsdienst übernommen. Zum anderen aber auch den First Responder im Fall eines medizinischen Notfalls auf dem Platz, erläutert Melanie Anon.

Die Entscheidung ist gefallen. Der «Donnschtig-Jass» ist morgen Donnerstag in Schönengrund. Bild: Urs M. Hemm

In Absprache mit der Feuerwehr Neckertal wurde auch festgelegt, dass ab mehr als 3000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Platz keine hundertprozentige Sicherheit mehr hätte gewährleistet werden können. «Ab diesem Punkt hätten wir Gäste abweisen müssen», sagt die OK-Präsidentin.

Die Arbeitsstunden, die alle Beteiligten für die Vorbereitung des «Donnschtig-Jass» investiert haben, liessen sich nicht abschätzen. «Wir haben zahlreiche Sitzungen und Gespräche geführt und dabei viele Erfahrungen gemacht und Erkenntnisse erhalten», sagt Melanie Anon und ergänzt:

«In den Verhandlungsgesprächen mit den Partnern und mit SRF sind aber etliche Stunden draufgegangen.»

Die Ausgaben von rund 6000 Franken, worin auch das Ausscheidungsturnier und die Fanreise nach Grenchen enthalten sind, würden von der Gemeinde übernommen.

«Wir freuen uns auf das Fest in Schönengrund»

Eine Fanreise nach Schönengrund sei von Seiten des OK nicht geplant. «Ich werde aber sicher dabei sein und viele andere Neckertalerinnen und Neckertaler auch. Wir haben seit Jahren eine enge Verbindung zur Gemeinde Schönengrund-Wald. Und wir werden sie trotz unserer Niederlage in aller Freundschaft unterstützen und wir freuen uns auf das Fest in Schönengrund », sagt Melanie Anon. «Wir drücken den Jasserinnen und Jassern aus Baar und Cham die Daumen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen