Sendung Donnschtig-Jass kommt nach Schönengrund

Fernsehsendung Am Schluss jubelte die Gemeinde aus Appenzell Ausserrhoden: Der «Donnschtig-Jass» kommt nach Schönengrund Heute Abend zeigte SRF die erste Sendung der diesjährigen «Donnschtig-Jass»-Reihe. Die Ostschweizer Gemeinden Schönengrund und Neckertal jassten live in Grenchen (SO) darum, wo die Sendung nächste Woche aufgezeichnet wird. Larissa Flammer 07.07.2022, 21.54 Uhr

Moderator Stefan Büsser, Gastgeber Rainer Maria Salzgeber und Schiedsrichterin Sonia Kälin präsentieren diesen Sommer wieder den «Donnschtig-Jass». Bild: Peter Mosimann/SRF

Diesen Sommer ist SRF mit der Sendung «Donnschtig-Jass» wieder unterwegs durch die Schweiz. Jeden Donnerstagabend wird live ausgejasst, wo in der Folgewoche die Sendung aufgenommen wird. Weil jeweils wenn möglich mitten im Dorf gedreht wird, hat die Sendung für die beteiligte Gemeinde Volksfestcharakter. Das Publikum kann nicht nur vor dem Fernseher dabei sein, sondern auch vor Ort. SRF bietet mit einem Mix aus Wettbewerb, Spiel, Musik sowie prominenten Persönlichkeiten jeweils viel Unterhaltung.

Nächste Woche wird in der Ostschweiz gedreht. In Grenchen sassen sich heute Abend die Gemeinden Neckertal (SG) und Schönengrund (AR) am Jasstisch gegenüber und spielten nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern eben auch um ein Volksfest.

Am Schluss jubelte die Gemeinde aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die Jasserinnen und Jasser aus Schönengrund drehten das Spiel in der letzten Runde und holten mit insgesamt 118 zu 85 Differenzpunkten den Sieg.

Die Fans aus Schönengrund (links) feiern, während die Neckertalerinnen und Neckertaler sitzen bleiben. Bild: Urs M. Hemm

Gute Werbung war die Teilnahme am «Donnschtig-Jass» aber auch für die Gemeinde Neckertal. Während der Sendung heute Abend wurde über beide teilnehmenden Gemeinden ein Ortsportrait gezeigt. Melanie Anon, Präsidentin des Organisationskomitees in der Gemeinde Neckertal, sagte kurz nach dem Schluss der Sendung: «Die Jasser haben alles gegeben. Daher bin ich nicht enttäuscht, aber wehmütig, wegen all der Vorarbeit, die wir geleistet haben. Ich mag aber Schönengrund den Sieg gönnen.»