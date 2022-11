Toggenburg: Leerstehende Zweitwohnungen vermeiden

Ferienwohnung Leerstehende Zweitwohnungen vermeiden – im ganzen Toggenburg Die Ferienwohnungsvermieterin Berg und Bett erweitert ihren Perimeter. Bislang gab es das Angebot lediglich in Wildhaus-Alt St.Johann. Nun soll dem Leerstand in Zweitwohnungen im ganzen Toggenburg entgegengewirkt werden. 24.11.2022, 16.11 Uhr

Im Toggenburg gibt es einige Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Ihre Auslastung soll nun erhöht werden. Bild: PD

Die Ferienwohnungsvermieterin Berg und Bett erweitert ihren Perimeter. Demnächst können private Ferienwohnungen und Ferienhäuser in der gesamten Region Toggenburg über die Tochtergesellschaft von Toggenburg Tourismus an Feriengäste vermietet werden, heisst es in einer Mitteilung.

Das Angebot von Berg und Bett bestand bislang nur in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann, wo die Übernachtungen in wenig genutzten Zweitwohnungen in den vergangenen sechs Jahren gesteigert werden konnten. Berg und Bett verfolgt die Vision, dem Leerstand in den Zweitwohnungen entgegenzuwirken, heisst es weiter. Unterkünfte, die durch deren Eigentümerinnen und Eigentümer nicht regelmässig genutzt werden, können über die Ferienwohnungsvermieterin vertrieben werden.

Vor-Ort-Service durch Drittpersonen

Um das Vorhaben umzusetzen, ist Berg und Bett auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Verkehrsvereinen angewiesen, welche die Idee an Zweitwohnungsbesitzerinnen und -besitzer und an potenzielle Verwalterinnen und Verwalter weitertragen. Anders als in Wildhaus-Alt St.Johann, wo Berg und Bett in der «Säntis Lodge» in Unterwasser lokalisiert ist, soll der Vor-Ort-Service in den Subregionen mit Drittpersonen organisiert werden. «Unser Ziel ist es, einen Pool an Verwaltern für beispielsweise Reinigung, Check-in und als örtliche Ansprechpersonen, aufzubauen, damit jede Unterkunft betreut werden kann», sagt Oliver Schmid.

Voraussetzung für die Aufnahme ins Portfolio ist der auf dem Gästebedürfnis basierende Qualitätsstandard. Oliver Schmid führt aus: «Wir beraten und begleiten während des gesamten Prozesses von der ersten Besichtigung bis zur Aufschaltung. Falls die Unterkunft noch nicht marktfähig ist, unterstützen wir auch dabei.» Marketing, Erfassung auf der Buchungsplattform, Vertrieb, Verträge und Inkasso übernimmt künftig Berg und Bett.