Ferienpass Leben im Rollstuhl: Erschwernis, aber kein Hindernis Im Rahmen des Ferienpasses Neckertal treiben Kinder Sport im Rollstuhl. Dabei kommen sie nicht nur ins Schwitzen: Sie üben Koordination und lernen einiges über das Leben von Menschen mit einer Behinderung. Urs M. Hemm 13.04.2021, 12.00 Uhr

Beim Rugby im Rollstuhl ist Koordination gefragt. Bild: Urs M. Hemm

Die Stimmung ist an diesem Vormittag unter den Schülerinnen und Schülern ausgelassen, obwohl die Thematik dieses Ferienpassangebots einen ernsten Hintergrund hat. «Sport im Rollstuhl» heisst der Kurs, der Kindern ein Verständnis vermitteln soll, wie sich Menschen mit Behinderung fühlen – einerseits. Andererseits soll es den Kindern aber auch zeigen, dass Menschen mit Behinderung vieles erleben können und keineswegs zum Nichtstun verdammt sind.

Marcel Perret, Kursleiter Bild: Urs M. Hemm

Kursleiter Marcel Perret, selber von Geburt an an den Rollstuhl angewiesen, sagt: «Ich möchte in erster Linie den Kinder den Spass am Spiel vermitteln. Aber auch, dass mit Behinderung alles möglich, auch wenn es vielleicht manchmal mehr Aufwand braucht.»

Schwierige Koordination

Der Vormittag startet mit Unihockey. «Die Kinder kommen sehr gut zurecht. Man sieht aber, dass die Koordination vom Steuern des Rollstuhls und führen des Schlägers und Balls nicht so einfach ist für Menschen, die es sich nicht gewohnt sind», sagt Marcel Perret. Dennoch zeigt das fröhliche Jauchzen und Schreien der Kinder an, dass ihnen das Spiel Freude macht.

Anspiel beim Unihockey. Der Unterschied der Radstände der Rollstühle ist erkennbar. Bild: Urs M. Hemm

Ab und zu jedoch sind Bemerkungen zu hören wie «da isch huere schwierig zum Stüre», was Marcel Perret nicht erstaunt: «Die Kinder sind motorisch überfordert. Aber genau dieses Gefühl sollen sie erleben, um die Herausforderungen eines Menschen mit Behinderung, der tagtäglich vor solchen Herausforderung steht, zu verstehen.»

Kinder gewöhnen sich an den Rollstuhl

Das zweite Spiel heisst Rugby. Die Regel besagt: Den Rollstuhl nur zweimal anschieben, dann muss der Ball abgegeben werden und die Mitspieler in einer geeigneten Position sein, um den Ball fangen zu können, im besten Fall einen Touchdown, also ein Goal zu erzielen.

Stimmt die Wurfrichtung nicht genau, erschwert es das Fangen des Balls ungemein, denn Aufstehen und nach dem Ball springen ist vom Rollstuhl aus nicht möglich. Es entwickelt sich dennoch ein dynamisches Spiel, denn die Kinder gewöhnen sich mehr und mehr an den Umgang mit dem Rollstuhl.

Bei den Rollstühlen fällt jedoch eines auf: Die Räder an Marcel Perrets Rollstuhl stehen senkrecht, die Räder der Rollstühle der Kinder hingegen in einem Winkel zum Boden. «Das ist der Unterschied zwischen Alltags- und Sportrollstühlen», erläutert Marcel Perret. Die Räder der Sportrollstühle sind zur Stabilisierung und Wendigkeit angewinkelt. Da es in der Regel Sonderanfertigungen sind, kostet so ein Sportrollstuhl je nach Ausführung zwischen 8'000 und 12'000 Franken, sagt er.

Das Verständnis wächst

Zum Abschluss des Kurses steht ein Spiel auf dem Programm, bei dem es um Geschwindigkeit geht. Ein Löwe muss ein «Opfer» fangen. Dabei wird ein Fänger bestimmt, der aus einer vorbeifahrenden Herde ein «Opfer» berühren muss, womit dieses aus dem Spiel ist. Das Spiel geht so lange, bis der Löwe alle «Opfer» erlegt hat.

Die Kinder lernen mehr und mehr den Umgang mit dem ungewohnten Rollstuhl. Bild: Urs M. Hemm

«Anfangs gibt es immer eine Hemmschwelle, wenn gesunde Kinder in Berührung mit behinderten Menschen kommen», sagt Marcel Perret. Umso mehr manifestierten sich diese Berührungsängste, wenn es um den Rollstuhl gehe. «Je länger sich aber die Kinder mit dem Rollstuhl auseinandersetzen und je länger sie selbst im Rollstuhl sitzen umso mehr wächst das Verständnis, dass der Rollstuhl zwar ein Erschwernis, aber keineswegs ein Hindernis ist, um voll am Leben teilzunehmen», so Marcel Perret.