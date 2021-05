Auslandreisen - das empfehlen Experten der Region

Sommerferien Reiseberater aus der Region Wil sind trotz weniger Buchungen optimistisch – und werden zu «Gesundheitsspezialisten» Der Sommer rückt näher und damit auch die Frage: Reise ins Ausland – ja oder nein? Unsere Zeitung hat bei den Reisebüros der Region nachgefragt. Francesca Stemer 25.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Reisen ins Ausland sind aufwendig, doch gemäss den Reisespezialisten lohnenswert. Bild: Lydia Lippuner

Die Reiselust dürfte bei den meisten grösser denn je sein, ist sich Bianca Gähweiler sicher. Die Mediensprecherin vom Reisebüro Hotelplan Management AG, das auch eine Filiale in Wil hat, beobachtete während der letzten Tage und Wochen erhöhte Such-Traffics auf der Website. Die Anfragen für Auslandreisen seien gestiegen. Doch gebucht werde noch nicht – und wenn, dann kurzfristig. Bei den angefragten Reisebüros der Region liegen die Buchungen für die Sommerferien auf tiefem Niveau.

Einen Grund dafür nennt Stefan Schmid, Firmeninhaber und Reiseberater von Reisebüro Lichtensteig: Die Reiseauflagen für diesen Sommer sind strenger als im Vorjahr. Schmid erinnert sich:

«Als ich im vergangenen Juni im Flugzeug nach Zypern sass, galt noch nicht einmal eine Maskenpflicht.»

Heute ist die Situation eine andere. Wer ins Ausland reisen möchte, muss die Einreisebestimmungen der Zieldestinationen beachten, einen gültigen PCR-Test vorweisen, Onlineformulare ausfüllen und sich an alle entsprechenden Gesundheitsvorgaben halten. Ausserdem müssen Reisende einen Blick auf die aktuelle Risikoländerliste des BAG werfen und sich gegebenenfalls in eine zehntägige Quarantäne begeben.

«Das Reisen ist komplizierter geworden», so Stefan Schmid. Er erklärt, dass die Unterlagen mit den Gesundheitshinweisen für die Reisenden oft umfassender sind als die eigentlichen Buchungsinformationen.

«Wir sind nicht mehr nur Reiseexperten, sondern auch ‹Gesundheitsspezialisten›.»

Ein positiver Ausblick

Schmid blickt trotz tiefer Buchungszahlen optimistisch in die Zukunft. Das geplante «Digital Green Certificate» der Europäischen Union soll ab Ende Juni das Reisen innerhalb der EU und der Schengen-Länder erleichtern. Auch Markus Flick, Mediensprecher vom Touristikunternehmen «DER Touristik Suisse AG», zu dem unter anderem Kuoni und Rewi Reisen Wil gehören, ist guten Mutes, dass nach der provisorischen Ankündigung des Bundesrates das Reisen bald wieder unter einfacheren Bedingungen möglich sein wird. «Wir sind zuversichtlich, einen Teil des Rückstandes in den kommenden zwei Monaten noch wett machen zu können.»

Traumstrände zum beinahe Tiefstpreis

«Die beliebteste Reisedestination ist aktuell die Schweiz», so Bianca Gähweiler von Hotelplan. Die Reiseberater gehen davon aus, dass in den Sommermonaten besonders Reisen in Europa und rund ums Mittelmeer wieder möglich sein werden – aber nicht nur. Zu den hauptsächlichen Reisezielen gehören neben Griechenland, Zypern, Spanien, Malta, Ägypten und der Türkei auch die Malediven, Dubai oder die Dominikanische Republik. Für den kommenden Herbst oder Winter verzeichnen Kuoni und Rewi Reisen Wil besonders Anfragen für die Vereinigten Arabischen Emirate oder die Malediven.

Voraussichtlich werden für Schweizer Sommerferien nicht in allen Ländern möglich sein: Für Europäer gilt in den USA grundsätzlich eine Einreisesperre. Reisen in manche asiatische, afrikanische oder südamerikanische Länder sind zwar möglich, es wird jedoch davon abgeraten, wie Reiseberater aus der Region sagen. Ebenso von Reisen, die auf eigene Faust unternommen werden.

Aus der Sicht von Stefan Schmid vom Reisebüro Lichtensteig lohnen sich Reisen ins Ausland, auch wenn sie aktuell mit mehr Aufwand verbunden sind:

«Die Preise sind tief, die Strände praktisch leer und die Touristen werden herzlicher denn je willkommen geheissen.»

Für eine Auslandreise empfehlen die Experten eine professionelle Reiseberatung. «Unsere Mitarbeitenden können tagesaktuell sagen, welche Einreisebestimmungen in welchem Land vorliegen und wie die Situation in der Destination ist», so Gähweiler. Weiter werden Pauschalreisen empfohlen, somit haben die Kundinnen und Kunden die Möglichkeiten, wenn nötig zu stornieren oder umzubuchen.