Ferien im Coronasommer 2020: Diese touristischen Hotspots im Toggenburg sind gefragt Ferien in der Schweiz – dieser Trend ist auch in unserer Region spürbar. Einige touristische Angebote sind sehr gut besucht, dennoch kommt es nicht zu unangenehmen Massenaufläufen. Sabine Camedda 24.07.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es muss nicht immer der Alpstein sein: Die Region Toggenburg hat für Feriengäste mehr zu bieten als den Säntis und den Wildhauser Schafberg. Bild: Sabine Camedda

Die Reisedestination interessiert in diesem Sommer noch mehr als in den vergangenen Jahren. Bei einer Umfrage von Innofact gaben zwar nur gerade 62 Prozent der Befragten an, überhaupt in die Ferien fahren zu wollen gegenüber einem Wert von 78 Prozent in einer ähnlichen Umfrage von vor drei Jahren.

Wer seine Koffer für eine Woche oder länger packt, hat eine klare Präferenz: Mehr als die Hälfte der Deutschschweizer hat sich für ein Ziel in der Schweiz entschieden. Und auch die Romands folgen dem Aufruf zu Ferien in der Schweiz. In diesem Jahr ist im Alpstein vermehrt Französisch zu hören.

Hotels und Ferienwohnungen sind zeitweise ausgebucht

In der Destination Toggenburg ist diese Lust der Schweizer an Ferien in der Schweiz bemerkbar. Die Ferienwohnungen talauf und talab sind sehr gut belegt, bei den Hotels und B&B sind an einigen Daten nur noch wenige Zimmer frei.

Das Toggenburg stellt sich in diesen Tagen auch als Naherholungsgebiet der Zürcher und der Thurgauer heraus. Wer am Morgen und am Abend durchs Tal fährt, sieht viele Fahrzeuge thurauf- respektive thurabwärts fahren.

Ferien im Toggenburg zu einem Erlebnis machen

Was machen die Feriengäste denn im Toggenburg? Wer profitiert davon? Wir haben einige touristische «Hotspots» aufgesucht und dabei festgestellt: die Angebote für Familien, aber auch für Einzelreisende, scheinen zu gefallen.

Das Toggenburg ist nicht überlaufen, auch wenn – gerade an den Wochenenden – nicht nur die Feriengäste unterwegs sind. Die Gastgeber geben sich Mühe, den Besuch im Toggenburg zu einem Erlebnis zu machen, damit die Destination auch nach der Krise in Erinnerung bleibt.

Das Thurufer bei Lütisburg ist wenig besucht, trotz des sonnigen Wetters. Bild: Sabine Camedda

Wenn das Thermometer an der 30-Grad-Grenze kratzt, denkt so mancher an ein Bad. Warum nicht in der freien Natur am Ufer von Thur oder Necker? An diesem Werktag hält sich das Aufkommen von Badegästen unter der Holzbrücke in Lütisburg jedoch in Grenzen.

Zwischen den Autos mit SG- und TG-Kennzeichen sind vereinzelt Parkplätze frei. Die Einheimischen kommen eher mit dem Velo oder zu Fuss. Gerade die Fussgänger führen häufig einen Hund an der Leine mit.

Warum auch nicht, denn der steinige Strand bietet viele Möglichkeiten: Die einen suchen Steine, die anderen liegen auf dem Liegestuhl, die dritten spazieren oder braten eine Wurst. Nur eines müssen sie an diesem Tag nicht beachten: Der Abstand von 1,50 Metern lässt sich problemlos einhalten.

Führen die Thurwasserfälle viel Wasser, ist das spektakulär anzuschauen. Bild: Sabine Camedda

Stau? Das kennt man vor allem von der Autobahn. Doch an den Wochenenden kommt es auch auf dem Weg zu den Thurwasserfällen in Unterwasser fast zu einem Stau.

In grosser Zahl sind die Spaziergänger auf dem Weg unterwegs. Ausweichen, überholen, kreuzen, dabei das selbstverständliche «Grüezi» nicht vergessen. Das grosse Interesse am Spaziergang zu den Thurwasserfällen erstaunt nicht, denn in der Schlucht wartet ein faszinierendes Naturschauspiel auf die Besucher.

Gross und Klein machen sich also auf den kurzen Spaziergang, der auch mit einem Kinderwagen problemlos machbar ist. Das Abenteuer lockt in Form eines Tunnels, der in den Fels gehauen ist. Und das Beste: Es ist merklich kühler, was an heissen Sommertagen als Wohltat angesehen wird.

Räder treffen auf Beine: Die Schwägalp ist ein Drehpunkt für Ausflügler. Bild: Sabine Camedda

Der Coronasommer auf der Schwägalp unterscheidet sich wenig vom Sommer in einem früheren Jahr. Die Bahnkabine auf den Säntis fährt in kurzem Takt und ist gut gefüllt. Parkplätze sind rar, vor allem in unmittelbarer Nähe zum Hotel.

Die vielen Töfffahrer stechen mit ihren Lederkombis zwischen den Wanderern in Outdoor-Kluft hervor und überall versuchen sich die Biker einen Weg durch das Gewusel zu bahnen. Betrieb, wie eh und je, ist man versucht zu denken.

Dennoch ist etwas anders. Im roten Rahmen für ein Bild der Grand Tour Switzerland wechseln die Köpfe auffallend häufig und die Autos mit den ausländischen Kennzeichen sind sehr rar. Es scheint, als ob die Schwägalp zum begehrten Ziel der Schweizer geworden ist. Nicht nur, wenn Schwingfest ist.

Die Instrumente auf dem Klangweg animieren zum Ausprobieren. Bild: Sabine Camedda

Es dauert nur kurz, bis man weg ist von der Geräuschkulisse des Talbodens. Entlang des Klangwegs im Obertoggenburg sind die Schellen der Kühe zu hören, hier singt ein Vogel, da zirpt eine Grille. Darunter mischen sich eigenartige Klopfgeräusche, helle Glöcklein, kurlig tönende Melodien. Und Gelächter.

Bei diesem Mix ist jedem klar, dass er tief in die Klangwelt Toggenburg eingetaucht ist. In diesen Tagen sind zahlreiche Familien und Personengruppen zwischen der Alp Sellamatt und dem Wildhauser Oberdorf unterwegs. Die einen laufen die ganze Strecke ab, andere entscheiden sich für einzelne Etappen.

Die Bahn hinauf zum Weg mag zu gewissen Zeiten ein Nadelöhr sein. Doch oben verteilen sich die Besucher, und auch an den Grillstellen herrscht ein friedliches Miteinander.

Der Baumwipfelpfad in Mogelsberg bietet oben und unten ein Erlebnis. Bild: Sabine Camedda

Die Nummernschilder deuten auf das hin, was beim Baumwipfelpfad in Mogelsberg zu hören ist: Berndeutsch und Zürcherdialekt vermischen sich mit der Toggenburger und der Appenzeller Mundart. Dazwischen sind einige Brocken Französisch und Italienisch zu hören.

Der Weg durch die Baumkronen scheint bei Gross und Klein anzukommen. Wobei sich einige Kinder explizit mehr für die Spielmöglichkeiten im Wald interessieren als für den Lauf über den Steg. «Das ist mir zu langweilig», sagt ein Knabe bestimmt.

Ein Blick in die Wolken an diesem tüppigen Tag lässt den Schluss zu: Ein Besuch des Baumwipfelpfads ist ideal für Tage, die letztlich schöner werden als die Bewölkung am Morgen vermuten lässt. Sonst bieten die Bäume und Schirme Schutz vor einem Schauer.