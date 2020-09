FDP Wattwil tritt zum zweiten GPK-Wahlgang an Ein Sitz ist in der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wattwil noch zu vergeben. Die FDP will diesen mit Anita Grob gewinnen. Ruben Schönenberger 29.09.2020, 13.08 Uhr

Anita Grob will in die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Wattwil gewählt werden. Bild: PD

Am Sonntag blieb in der Gemeinde Wattwil ein Sitz in der Geschäftsprüfungskommission unbesetzt. Das absolute Mehr verpassten unter anderem zwei FDP-Kandidierende: Anita Grob und Patrick Rutz. Am Dienstag teilte die FDP-Ortspartei mit, dass sie mit Anita Grob in den zweiten Wahlgang zieht. Sie hatte im ersten Wahlgang das beste Resultat der Nichtgewählten erzielt.