FDP Toggenburg Abschied von Imelda Stadler und Werbung für die Olma-Vorlage Vor der FDP Toggenburg warb Regierungsrat Marc Mächler für die Umwandlung von Krediten für die Olma in Eigenkapital. Die zurückgetretene Kantonsrätin Imelda Stadler wurde feierlich verabschiedet. Martin Knoepfel 29.09.2022, 14.00 Uhr

Imelda Stadler hat die Liste der Kommissionen, in denen sie mitgewirkt hat, ausgedruckt. Bild: Martin Knoepfel

«In den Hallen der Olma finden 120 bis 130 Anlässe im Jahr statt. Die Olma strahlt in die ganze Schweiz aus.» Das sagte Regierungsrat Marc Mächler (FDP) am Mittwoch vor der FDP Toggenburg. Er informierte vor gut 40 Personen über die geplante Erhöhung des Eigenkapitals der Olma-Messen und über deren Umwandlung in eine AG.

Coronapandemie und eine neue Halle

«Die Olma-Messen brauchten rund 35 Millionen Franken an neuem Kapital», sagte Marc Mächler. Dies vor allem aus zwei Gründen. In der Coronapandemie wurden Messen abgesagt, womit Einnahmen wegfielen. Dazu komme, dass die neue Halle im ungünstigsten Moment gebaut werde. Wegen der weltweiten Inflation koste das Rohmaterial heute zehn Millionen Franken mehr als erwartet.

Die geplante Lösung sei aus liberaler Sicht unschön. Er wolle aber nicht immer wieder neue Kredite vom Kantonsrat verlangen. Die Banken könnten nicht mehr Kredite gewähren. Stadt und Kanton St.Gallen sollten deshalb Darlehen in Eigenkapital umwandeln, sagte Marc Mächler. Die bisherigen Genossenschafter sollten ihre Anteilscheine in Aktien wandeln. «Die Situation ist ernst. Wollen wir die grösste Publikumsmesse der Schweiz beenden?», fragte der Finanzchef zum Schluss.

Verabschiedung von Imelda Stadler

Kantonsrätin Andrea Abderhalden (Nesslau) informierte kurz über die Bildungsgeschäfte der letzten Session. Imelda Stadler (Lütisburg) blickte auf 16 Jahre im Kantonsrat zurück, wo sie in über 40 Kommissionen mitwirkte. Extrem geärgert habe sich über das Nein zum Klanghaus im ersten Anlauf, bekannte sie. Marc Mächler lobte, dass Imelda Stadler nur elf Vorstösse eingereicht habe. Ihr Nachfolger als Kantonsrat, Ruben Schuler, überreichte Imelda Stadler ein Geschenk der Partei.

Der Anlass fand bei der Berlinger AG in Ganterschwil statt. Die Firma ist in Familienbesitz und existiert seit 1865. Weltweit beschäftigt sie rund 130 Personen. Sie ist in zwei Bereichen tätig. Einerseits ist es die Temperaturüberwachung – 70 Prozent des Umsatzes – in Pharmaindustrie und Gesundheitswesen. Andererseits – 30 Prozent des Umsatzes – sind es Kits für Dopingkontrollen im Human- und Pferdesport, von denen bisher rund fünf Millionen Stück verkauft wurden. 96 Prozent der Produkte werden exportiert.