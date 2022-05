Spieler des FC Wil vergnügen sich bei John’s Golf in Wiezikon

FC Wil Manchmal muss das Runde eben nicht ins Eckige Bekannte Gesichter gestern auf dem Areal von John’s Golf in Wiezikon. Die Spieler des FC Wil versuchen sich für einmal mit Golfball und Schläger. Ein Teambildungsevent mit viel Spass. Christoph Heer 18.05.2022, 19.00 Uhr

Bei Philipp Muntwiler sieht das Golfen gut aus – kein Wunder, es ist auch sein Hobby. Bild: Christoph Heer

Normal heisst es bei Fussballspielern: Das Runde muss ins Eckige. Nicht so für die Wil-Cracks am Dienstagnachmittag. Bei glühender Hitze und Sonnenschein versuchten sich Philipp Muntwiler, Silvio, Malik Talabidi und alle anderen mit dem Golfschläger zu profilieren.

Wobei sich Erstgenannter in Hochform präsentierte. Philipp Muntwiler, der als Hobby auch das Golfspielen angibt, zeigt seinen Mitspielern, wie man sich richtig hinstellt und den Schläger schwingt. Kein einfaches Unterfangen für die meisten anderen.

Der Fussballpräsident ist kein Golfstar

Wobei die Bewegungsabläufe gar nicht mal so schlecht aussehen, der Ball jedoch nicht immer getroffen wird. «Pass auf Munti, dir fliegt mal noch ein Schläger an den Kopf», ruft einer, während sich FC-Präsident Maurice Weber von seiner coolen Seite zeigt. «Mein Schläger hat sich verabschiedet, liegt wohl irgendwo im Gebüsch. Immerhin bin ich Fussballpräsident und kein Golfstar», sagt er lachend.

Spass hat auch Nicolas Oppliger, im Klub zuständig für Marketing und Sponsoring. «Es herrscht eine geniale Stimmung. Wir schauen mal, ob der Eine oder Andere nach seiner Fussballerkarriere im Golfsport noch Erfolg haben wird», sagt er augenzwinkernd

«Könnte jedoch schwierig werden, wenn ich die Abschläge beobachte.»

Dass die Fussballspieler nicht ohne Fussball sein können, zeigt sich auch an diesem Event schnell. So erhaschen sich einige einen «grossen» Ball und jonglieren hin und her, unterhalten sich mit dem Vereinspräsidenten, oder sonnen sich gemütlich – oben ohne – auf dem Areal von John’s Golf.

Ihre Treffsicherheit können die Wiler Spieler dann am kommenden Samstag, beim Spiel in Neuenburg gegen Xamax, wieder unter Beweis stellen.