FC-Uzwil-Trainer Armando Müller vor dem Derby gegen den FC Bazenheid: «Nur aufgrund der Tabelle uns in die Favoritenrolle zu drängen, halte ich für eine gewagte Aussage» Die Ausgangslage vor dem Derby Bazenheid – Uzwil in der 2. Liga Inter am Samstag scheint klarer als auch schon, obwohl beide Teams nicht in Bestbesetzung antreten können. Auch auf den anderen Toggenburger Fussballplätzen wird unvermindert um Punkte gekämpft. Beat Lanzendorfer 30.09.2020, 15.28 Uhr

Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Uzwil und Bazenheid setzte es für die Alttoggenburger eine peinliche 0:9-Cupniederlage ab. Am Samstag dürfte der Vergleich ausgeglichener sein, obwohl Uzwil erneut Favorit ist. Bild: Ralph Ribi

Den letzten Vergleich würden die Bazenheider am liebsten aus dem Gedächtnis streichen. Nach einer blamablen Vorstellung im Cup verliessen sie am 9. November 2019 den Henauer Kunstrasen mit einer 0:9-Schlappe.

Einen Monat zuvor hatten sich die Bazenheider viel geschickter angestellt und unterlagen Uzwil lediglich mit 0:1. Zehn Monate später hat sich an den Voraussetzungen wenig verändert. Das Derby am Samstag findet zwar auf dem Bazenheider Ifang statt – die Vorteile liegen aber nach wie vor bei Uzwil.

Uzwil sieht sich nicht als Favorit

Uzwil-Trainer Armando Müller weist die Favoritenrolle allerdings weit von sich und spricht von einem offenen Duell: «Nur aufgrund der Tabelle uns in die Favoritenrolle zu drängen, halte ich für eine gewagte Aussage. Die Vergleiche in der Gruppe 6 sind in dieser Spielzeit mit wenigen Ausnahmen sehr eng. Ich gehe davon aus, dass dies auch am Samstag der Fall sein wird.»

Dem widerspricht Raffael Spescha, der Trainer auf der Gegenseite:

«Auch wenn ein Derby andere Gesetze hat, die Rollen sind verteilt und wir sind klarer Aussenseiter.»

Aber er betont auch, dass Bazenheid dieses Spiel trotzdem gewinnen möchte. Dazu bedarf es aber einer besseren Stabilität in allen Reihen und einer Offensive mit viel mehr Durchsetzungskraft.

Viel Qualität in der Mannschaft

Müller ist sich aber durchaus bewusst, dass sehr viel Qualität in seiner Mannschaft steckt: «Diese muss man aber Woche für Woche auf den Platz bringen, bisher ist uns das sehr gut gelungen.» Für ihn ist das bisherige Abschneiden auch nicht dem Glück geschuldet: «Wir haben bewiesen, was in uns steckt und jedes Erfolgserlebnis bringt zusätzliches Selbstvertrauen.»

Trotzdem müsse die Mannschaft noch eine Schippe drauf legen, aber da habe Müller keine Bedenken, «denn sie zieht auch im Training hervorragend mit».

Dem Heimteam fehlt es an der Konstanz

Nach einem guten Saisonstart ist Bazenheid zuletzt in ein Loch gefallen. «Die vielen Wechsel, verursacht durch Verletzungen, haben uns nicht gut getan», sagt Spescha. Seine Elf habe sich oft zu naiv verhalten – zu oft. Dadurch gebe es auch keine Konstanz. Zurzeit fehle ein Leadertyp, welcher vorangehe und seine Mitspieler mitziehen könne.

Beide Seiten dürften kaum in Bestbesetzung antreten. Bei Bazenheid fallen die Langzeitverletzten weiterhin aus, fraglich sind auch die Gebrüder Musaj. Auf der Gegenseite fehlen die gesperrten Studer und Asani, angeschlagen ist Ebrahim.

Der Toggenburger Vertreter aus der 2. Liga regional schliesst den ersten Teil der Vorrunde mit dem Heimspiel gegen Linth 04 ab. Die Glarner halten sich ausgezeichnet und nehmen aktuell einen Podestplatz ein. Für die Wattwiler geht es darum, sich etwas Luft nach hinten zu verschaffen.

Nach neun Punkten in Serie ist Drittligist Neckertal-Degersheim kurz davor, den Angriff auf die Spitzenplätze weiter voranzutreiben. Mit Flawil folgt nun aber ausgerechnet einer der meistgenannten Aufstiegsfavoriten. Dieser ist nach fünf Runden wohl ungeschlagen, musste die Punkte aber schon dreimal teilen, weshalb es vorderhand nur zu Platz 5 reicht.

Was zu erwarten war, zeichnet sich immer mehr ab: Ebnat-Kappel muss sich mit vereinten Kräften gegen den Abstieg wehren. Zurzeit wäre ihr Schicksal mit der zweitletzten Position besiegelt. Nach den bisherigen Auftritten zu urteilen, wird es ihnen in Gossau kaum gelingen, den Abstiegsplatz verlassen zu können.

Bütschwil könnte sich vor dem wohl entscheidenden Duell um den Wintermeistertitel gegen Niederwil (10. Oktober) mit Gossau einen weniger gefährlicheren Gegner auf Distanz halten. Mit acht Punkten aus fünf Spielen sollten die Fürstenländer aber nicht unterschätzt werden.

Eine Spur lösbarer präsentiert sich die Aufgabe für Kirchberg. Flawil 2 wartet nach vier Runden weiter auf den ersten Vollerfolg.

Die Zweitligisten Bütschwil und Ebnat-Kappel sind spielfrei. Das gibt ihnen Gelegenheit, Kräfte für das Derby vom 10. Oktober zu sammeln.