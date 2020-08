Fast keine Kredite über 500'000 Franken – Davon wurde erst etwa ein Viertel genutzt

Die Credit Suisse (CS) hat in den Kantonen Appenzell Inner- und Ausserrhoden, St. Gallen, Schaffhausen, Glarus und Graubünden sowie im Thurgau rund 740 Covid-19-Kredite für etwa 160 Millionen Franken gesprochen. 107 Millionen machen Kredite bis 500000 Franken aus, welche die CS direkt den Kundenkonti gutgeschrieben hat. Von den Krediten über 500000 Franken wurden in der Region 17 Prozent abgerufen, gegenüber knapp 30 Prozent der Summe landesweit. Das war von Christoph Zeller, dem Leiter Firmenkunden Ostschweiz, zu erfahren. Die Schweizer Unternehmer seien sehr hart arbeitende und ehrliche Menschen. Die CS habe keine Bedenken, dass mit den Krediten unvorsichtig oder gar betrügerisch umgegangen werde. Bei der St. Galler Kantonalbank (SGKB) und der UBS gibt es nur Zahlen zum ganzen Kanton. Die SGKB sprach 1699 Covid-19-Kreditlimiten von 216 Millionen Franken, von denen 43 Prozent abgerufen wurden. Beide Zahlen beziehen sich auf die Zeit bis Ende Juni. 1681 Kredite für 177 Millionen Franken liegen unter der Schwelle von 500000 Franken, der Rest darüber. Es gebe nur wenige Hinweise auf missbräuchlichen Bezug von Krediten, heisst es bei der SGKB. Bei Verdachtsfällen informieren die Banken die Meldestelle für Geldwäscherei. Es seien aber nur wenige Fälle von missbräuchlicher Verwendung der Kredite, antwortete Adrian Kunz, Leiter Generalsekretariat. Die UBS gewährte im Kanton St. Gallen an 829 Kunden Kreditlimiten von insgesamt 94,7 Millionen Franken. Höchstens 20 Kredite in der ganzen Ostschweiz beträfen Summen über einer halben Million Franken. Das sagte Markus Dinkel, Leiter Unternehmenskunden Ostschweiz, gegenüber dieser Zeitung.

Vier Strafuntersuchungen sind am Laufen

Die Clientis Banken haben rund 900 Kredite von total 90 Millionen Franken an Kunden vergeben. Zur Kreditvergabe in der Region Wil und im Toggenburg erhält man keine Auskunft. Die Postfinance äussert sich nicht zu möglichen Betrügereien. Sie darf nur Kredite bis 500000 Franken vergeben. Landesweit sind es 17 229 Kredite für 848 Millionen Franken, von denen 353 Millionen abgerufen wurden. Regionale Auswertungen mache man nicht, hiess es bei der Medienstelle.

Die Staatsanwaltschaft führt laut Medienstelle vier Strafuntersuchungen wegen Covid-19-Krediten, die Empfängern in den Wahlkreisen Toggenburg und Wil gesprochen wurden. Alle sind noch pendent. (mkn)