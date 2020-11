Fast alle Büroangestellten und das Küchenteam in Quarantäne – so erlebte eine Kirchbergerin die Coronakrise im Militär Die 21-jährige Jasmin Herzog ist Fourier im Militär. Seit dem Eintritt in die Rekrutenschule Mitte Juni 2018 hat sie schon 430 Diensttage absolviert. Auch während der Coronapandemie. Beat Lanzendorfer 24.11.2020, 05.00 Uhr

Jasmin Herzog hat die Tage im Militär nie bereut und beschreibt ihre Dienstzeit als sehr lehrreich. Bild: PD

«Ich bin jetzt 21 und etwas Vergleichbares kann man in meinem Alter nirgends erleben», sagt Jasmin Herzog. Sie hat seit Mitte Juni 2018 insgesamt 430 Diensttage absolviert und ist mittlerweile Fourier. Dabei soll es – zumindest vorerst – bleiben.

Die Zeit bei der Armee hat die gebürtige Kirchbergerin, die seit einem Jahr in Sirnach wohnt, nie bereut.

«Ich würde es wieder machen und kann es jeder Frau wärmstens empfehlen.»

Es brauche halt schon etwas Mut, «aber ich habe gelernt, bereits als junge Frau hinzustehen und Verantwortung zu tragen».

Im Militär mit dem Coronavirus konfrontiert

Letztmals im Militär war Jasmin Herzog im April/Mai dieses Jahres. «Ich bin für die restliche Zeit meines Abverdienens als Fourier am 4. April nach Dübendorf eingerückt und habe die besondere Lage, die das Coronavirus hervorgerufen hat, hautnah miterlebt.»

Jasmin Herzog. Bild: Beat Lanzendorfer (Kirchberg, 17. November 2020)

Sie sei mitten in einer Rekrutenschule eingestiegen und musste beim Antritt feststellen, dass ihr lediglich ein Büromitarbeiter zur Verfügung stand «die anderen neun waren in Quarantäne». Noch kniffliger wurde es, als sich das Küchenpersonal nach zwei Tagen ebenso in die Quarantäne verabschiedete.

In ihrem Umfeld gab es positive Covid-19-Fälle. «Nach zwei Tagen Improvisation erhielten wir einen Assistenzdienst, der aus Durchdienern bestand, die wegen der Coronakrise für Notfälle aufgeboten wurden.»

Am Wochenende durften sie nicht nach Hause

Die Zeit sei für sie und die rund 200 Rekruten keine einfache gewesen. Während mehrerer Wochen durften die Wehrmänner und -frauen nicht nach Hause, was schon etwas an der Moral gekratzt habe. Mit diversen Aktivitäten hätte man dafür gesorgt, dass die Moral trotzdem intakt geblieben sei.

Darüber hinaus mussten am Wochenende keine strikten militärischen Regeln eingehalten werden. Jasmin Herzog sagt lachend:

«Wir haben am Wochenende die Zimmerordnung nicht überprüft.»

Unter der Woche musste die Disziplin aber trotzdem hochgehalten werden.

Mit früherer Dienstzeit nicht vergleichbar

In der Luftwaffe in der Führungsunterstützung eingeteilt, wären die Rekruten nach Absolvierung eines Crashkurses für Sanitäter auch in der Lage gewesen in Krankenhäusern oder Alters- und Pflegeheimen Unterstützung zu bieten. So weit sei es gemäss Herzog aber nicht gekommen.

Für sie und wohl auch für alle anderen Angehörigen des Militärs sei diese Dienstzeit speziell gewesen und mit Vorangegangenem nicht vergleichbar. Als Anerkennung hätten sie das Abzeichen für Inlandeinsätze überreicht bekommen, was Jasmin Herzog mit Stolz erfüllt.

Von der Lehre in die Rekrutenschule

Gestartet hat Jasmin Herzog ihre militärische Karriere nach ihrer Lehre auf der Kirchberger Gemeindeverwaltung. «Ich durfte sogar etwas früher aufhören, weil die Rekrutenschule in Brigels bereits im Juni 2018 begann.» Für sie war schon nach wenigen Wochen klar:

«Das war's noch nicht, ich möchte weitermachen.»

Deshalb kamen bereits im Herbst 2018 vier Wochen Unteroffiziersschule in Dübendorf hinzu.

Die Zeit des Abverdienens als Wachtmeister begann im Januar 2019. Schnell fasste sie den Entschluss, dass es erneut eine Stufe nach oben gehen soll. Nachdem sie den Vorschlag zum Fourier in der Tasche hatte, bestritt sie im Frühjahr 2019 in Bern den sechswöchigen Lehrgang für höhere Unteroffiziere.

Nun hatte sie die Voraussetzungen zum Fourier erfüllt. Was fehlte waren 19 Wochen Abverdienen. Diese begannen im Herbst 2019. Weil sie sich in dessen Verlauf einer Operation unterziehen musste, holte sie die fehlenden sechs Wochen wie oben erwähnt im April 2020 nach.

Ins zivile Leben zurückgekehrt

Wie geht es für Fourier Herzog nun weiter? «Ich könnte mich zum Adjutanten weiterbilden lassen oder nach Absolvierung der Offiziersschule zum Quartiermeister aufsteigen.» Das sei aber vorderhand kein Thema, meint die 21-Jährige, die mittlerweile im zivilen Leben beim Thurgauer Migrationsamt in Frauenfeld arbeitet.

Ganz hat sie den Militärdienst aber nicht abgeschrieben, denn als Angehörige der Armee muss sie auch Wiederholungskurse bestreiten. «Zu den bisher 430 Diensttagen kommen noch 220 weitere hinzu», erklärt sie.

Und was zieht sie für ein Fazit aus ihrer bisherigen Karriere im «Tenü Grün»? «Ich würde es wieder machen, empfehle aber allen, sich selbst zu bleiben. Ich glaube, ich bin an den mir auferlegten Aufgaben gewachsen und habe mich weiterentwickelt.»