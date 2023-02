Lichtensteig: Kakaphonie wärmt des Fasnächtlers Seele

Fasnacht Kakaphonische Klänge erwärmen die Seele eines jeden Fasnächtlers – auch in Lichtensteig Mit vielen Fasnächtlern füllte sich am Donnerstagabend der «Goldige Bode» inmitten der Altstadt Lichtensteigs. Sie alle sind in froher Erwartung auf das 18. Städtli-Monster, das Monster-Guggenkonzert. Christoph Heer 17.02.2023, 11.00 Uhr

Die Henauer Gugger waren eine von neun Guggenformationen die am Städtli-Monster aufgetreten sind. Bild: Christoph Heer

Flammen flackern auf den Säulen, eine Gugge nach der anderen betritt die Bühne, am Grillstand herrscht Hochkonjunktur und die vielen kleinen Fasnächtler tanzen, in den vordersten Reihen zu den Guggenklängen. Das 18. Städtli-Monster hat so viel Publikum angezogen, dass es auf dem altehrwürdigen «Goldige Bode» kaum mehr ein Durchkommen gibt. Daran stört sich jedoch kaum einer. Schliesslich sind alle wegen desselben Anlasses gekommen: Fasnacht feiern und zwar gemeinsam.

Die Lichtensteiger Fasnacht steht in diesem Jahr unter dem Motto «Im Zauberwald». Dass im besagten Zauberwald auch alles mit rechten Dingen zu und her geht, dafür sorgen die vielen kleinen Sheriffs und Polizisten. Aber auch Bienen, Feuerwehrmänner und Teletubbies sind in die Stadtmitte gekommen.

Die Ziegelhöttler aus Herisau an ihrem Auftritt auf dem Lichtensteiger «Goldige Bode», anlässlich des Städtli-Monsters. Bild: Christoph Heer

Dabei am Monsterkonzert sind auch die einheimischen Städtli-Schränzer mit einem Auftritt im Freien und in der Halle. Ebenso die Lischtchlepfer Haseln, Öpfel-Chlöpfer Muolen, Ziegelhöttler Herisau, Dickler Gugge Dicken, Sprengkommando Bütschwil, Tanzbodensurris Rieden, Semphoniker Wil und die Henauer Gugger. Diese geballte Ladung an Power kommt an. Es erstaunt deshalb nicht, dass nach dem zweistündigen Monsterkonzert im Freien, viele in der Kalberhalle bis früh am Morgen weiterfeiern.

Eine Wohltat für die Gugger und Guggerinnen ist das Gugger-Essen. Für dieses versammeln sich die Formationen nacheinander in den nahe gelegenen Räumlichkeiten des Bauamtes. Schliesslich rufen richtige Gugger ihre Leistung nur dann ab, wenn sie nicht mit knurrendem Magen auf die Bühne müssen.

Für Lichtensteig ist es nach dem Schmutzigen Donnerstag allerdings fertig mit der fünften Jahreszeit. Nur die einhiemische Gugge ist weiterhin unterwegs und spielt an Anlässen auf.