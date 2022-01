Fasnacht im Toggenburg «Wir machen das, was möglich ist»: Das sagen die Verantwortlichen der Toggenburger Fasnachtsvereine Kein Fasnachtsumzug auch zwischen Bazenheid und Wildhaus. Dafür organisieren Toggenburger Fasnachtsgruppierungen alternative Veranstaltungen, damit die fünfte Jahreszeit nicht vergessen wird. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Keine Fasnachtswagen, keine Konfettikanonen, keine Umzugszuschauer: Die Fasnachtsumzüge – wie hier in Mosnang – können auch dieses Jahr nicht stattfinden. Sascha Erni (26. Februar 2017)

Wären 3G, 2G-plus, Maskenpflicht und Zertifikat keine Themen, würden jetzt die Fasnächtler an ihren Wagen bauen, ihre Kostüme nähen, sich für die fünfte Jahreszeit vorbereiten. Vorbereiten tun sich zwar die verschiedenen Fasnachtskomitees oder -gruppierungen trotzdem, aber auf eine andere Weise als Jahre zuvor. Sie planen, warten ab, und entscheiden dann Ende Monat, welche Veranstaltungen stattfinden – je nach Vorgaben des Bundesrats. Was jetzt schon feststeht: Die grösseren und grossen Fasnachtsumzüge wurden bereits abgesagt. Eine Durchführung ist mit den aktuellen Vorgaben von Bund und Kanton nicht möglich.

Trotzdem sind die Fasnachtskomitees, die Guggenmusigen und die Fasnachtsbegeisterten nicht untätig. Diese Zeitung hat bei den Verantwortlichen nachgefragt. Der Tenor: «Wir machen das, was möglich ist.»

Bazenheid hat eine Guggenmusig, die Schnitzelbänkler Schprötz-Tante sowie viele Fasnachtsbegeisterte. Deshalb hat die fünfte Jahreszeit in Bazenheid auch einen Stellenwert. Die Guggenmusig organisiert alle drei Jahre ihre Fasnachtsparty «No Limit». Diese hätte heuer stattfinden sollen und wurde nun auf 2023 verschoben. Zudem organisieren Blauring/Jungwacht jeweils einen Maskenball. Joel Lüthi, verantwortlich für diese Veranstaltung, sagt: «Stand jetzt, findet ein Fasnachtsanlass statt.» Es wird kein Maskenball, aber eine Fasnachtsparty sein. Er sagt, dass er damit rechne, dass der Anlass durchgeführt werden könne, ein Testzentrum befindet sich vor Ort. Die Fasnachts-Beach-Party ist auf den 12. Februar, 19.30 Uhr, terminiert. Ob in Bazenheid auch die Kleinsten Fasnacht feiern können, hängt davon ab, welche Auflagen die Gruppe Kinderfasnacht von den Verantwortlichen der Gemeinde erhält. Michael Brück sagt: «Wir entscheiden voraussichtlich nächste Woche, ob die Kinderfasnacht am 19. Februar durchgeführt werden wird.»

Bazenheider Fasnachtsfreaks trotzen mit Mini-Fasnachts-Gruppen dem Fasnachtsfrust. Bild: Beat Lanzendorfer (11. Februar 2021)

Das Dorf Bütschwil ist eine Fasnachtshochburg im Toggenburg. Während mehrerer Tage haben die Närrinnen und Narren das Dorf in der Hand. Und dieses Jahr? Christof Ziegler vom Fasnachtskomitee sagt: «Der Nachtumzug ist abgesagt, weil die Auflagen nicht erfüllt werden können.» Ob die Maskenbälle am 18. und 19. Februar stattfinden können, ist noch offen. Ziegler sagt: «Wir warten darauf, welche Auflagen wir erhalten.» Allenfalls gebe es dann halt eine abgespeckte Variante.

Im Februar 2020 fand letztmals ein Nachtumzug in Bütschwil statt. Sascha Erni (15. Februar 2020)

Wie Christof Ziegler vom Fasnachtskomitee Bütschwil ergeht es auch Thomas Hartmann vom FC Ebnat-Kappel. Der Kinderumzug dort wurde abgesagt, ebenso der Maskenball. Ob die Fasnachtsbar des Fussballclubs dieses Jahr öffnet, ist ungewiss. Hartmann sagt: «Vielleicht machen wir dann einfach etwas Spontanes.» Gedanken dazu haben er und seine Mitorganisatoren schon gemacht. Es könnte ein Take-away sein, einfach ein Treffpunkt draussen und ohne Sitzgelegenheit. Doch definitiv sei noch nichts, so Hartmann.

Wohin die Gähwiler Fasnächtler in ihrem Dorf gehen können, ist noch offen. Klar ist, dass das «Brandlöscher Fasnachtsgaudi», das am 12. Februar abends hätte stattfinden sollen, nicht durchgeführt wird. Thomas Fust, Präsident des Turnvereins Gähwil, sagt, dass nun geplant werde, was alternativ organisiert werden könnte. Fust sagt: Irgendetwas werden wir machen, irgendwas draussen. Einfach das, was möglich ist. Der Umzug fällt dieses Jahr aus, da er nur jedes zweite Jahr auf dem Programm steht.

Kein Fasnachtsumzug in Gähwil, aber irgendeine fasnächtliche Veranstaltung soll stattfinden. Beat Lanzendorfer (10. Februar 2018)

In Ganterschwil gibt es im 2022 keine Fasnacht. Auf der Website des Fasnachtsvereins steht: «Fasnacht 2022 findet nicht statt.»

Gemäss des Organisationskomitees der Fasnacht Hemberg findet ein Anlass am Samstag, 26. Februar, statt. Abgesagt wird die Veranstaltung nur, wenn das Wetter schlecht ist.

Ob verschiedene Gruppierungen durch Hembergs Strassen ziehen, hängt vom Wetter ab. Bild: Martin Knoepfel (10. Februar 2018)

Die Fasnachtsgesellschaft Lichtensteig (FGL) hat noch nicht festgelegt, welche Anlässe durchgeführt werden. Nicole Couto, Präsidentin der FGL, sagt: «Wir haben nächste Woche Sitzung und werden dann entscheiden, was wir machen.» Die Fasnachtsgesellschaft führt üblicherweise die Dekorations-Eröffnung, das Hennenessen, den Spaghettiplausch sowie die Kinderfasnacht samt Umzug. Die örtliche Guggenmusig, die Städtli-Schränzer, haben auf ihrer Website auf die Fasnachtseröffnung aufmerksam gemacht. Diese soll am 4. Februar ab 17 Uhr stattfinden.

Städli-Schränzer bringen die schrägen Tone an die Lichtensteiger Fasnacht. Bild: Sascha Erni (10. Februar 2019)

«Wir haben den Umzug und die Familienfasnacht abgesagt», sagt Katrin Künzle von den Konfettis. Die Konfettis organisieren in Lütisburg die Fasnacht. Dieses Jahr unterstützen sie dafür die Organisatoren der Schulfasnacht, damit wenigstens die jüngsten Närrinnen und Narren etwas von der fünften Jahreszeit haben.

Die Konfettis organisieren die Fasnacht in Lütisburg – wenn sie stattfindet. Bild: PD

«Endlich wieder Fasnacht», heisst es auf der Website der Akteure der Fasnacht in Mosnang. Thomas Näf, Präsident des Fasnachtskomitees Mosnang, sagt: «Bis jetzt haben wir noch nichts abgesagt.» Der Umzug steht dieses Jahr nicht auf dem Programm, da er nur jedes zweite Jahr stattfindet. Die Machtübernahme der Narren, die Dörfer-Fasnacht, der Maskenball sowie Kinderfasnacht und Uslumpete finden, stand heute, vom 24. bis 27. Februar statt. Gemäss Näf entscheiden die Mosliger Anfang Februar, wie die Fasnacht in ihrem Dorf zelebriert werden wird. Näf sagt: «Etwas machen wir auf jeden Fall.» Im Vorjahr haben die Mosliger schon gezeigt, dass die Fasnachtsbegeisterung in ihrer Gemeinde gross ist. Damals arbeiteten die Mitarbeitenden in den Geschäften Mosnang verkleidet.

Thomas Näf (rechts) und die Mitarbeitenden in seiner Metzgerei, Andreas Näf, Rahel Werder und Edith Näf (von links), liessen sich schon letztes Jahr die Fasnacht nicht entgehen. Bild: Beat Lanzendorfer (11. Februar 2021)

Die Fasnachtsaktivitäten in Mühlrüti sind im 2022 abgesagt.

Die Müselbacher müssen dieses Jahr auf die Fasnacht verzichten. Einzig für die Kinder werde noch etwas «im kleinen Rahmen» organisiert, heisst es von den Organisatoren.

Keine fünfte Jahreszeit in Müselbach. Bild: PD (März 2019)

Eine Kinderfasnacht werde hoffentlich in Nesslau durchgeführt werden können, sagt Tabea Meier, eine der Organisatorinnen der Kinderfasnacht. Geplant ist der Anlass am 26. Februar um 14 Uhr. Ob er stattfindet, ist abhängig von den Auflagen, die Bund und Kanton in den nächsten Wochen beschliessen werden. Der Maskenball für die Erwachsenen, den die Aktivriege des Turnvereins organisiert, ist abgesagt.

Kinderfasnachtsumzug in Nesslau. Fränzi Göggel (18. Februar 2021)

In Wattwil war die Kinderfasnacht am 12. Februar geplant und musste dann abgesagt werden. Manuel Künzle, Präsident der Chrummbachhäxe Wattwil. sagt: «Wir planen nun eine Alternative.» Sie soll voraussichtlich am 26. Februar stattfinden. Doch ist noch nichts fix definiert. Gemäss Künzle tagen die Chrummbachhäxen nächste Woche, um zu besprechen, was nun geplant werden soll. Künzle sagt: «Eine Idee werden wir schon wieder haben. Letztes Jahr war es ein Quiz. Auch dieses Jahr soll die Fasnacht nicht vergessen gehen.»

Die Chrummbachhäxen werden die Fasnacht in irgendeiner Art zelebrieren. Sascha Erni (12. Februar 2017)

Das Monsterkonzert der Lutere Gugger in Wildhaus wird voraussichtlich am 19. Februar stattfinden. Gemäss OK-Chef Urs Moser werden sechs Guggen, wie in den Vorjahren üblich, draussen auftreten. Auf das Konzert anschliessend in der Halle wird verzichtet. Moser sagt: «Wir machen das, was möglich ist.» Der Kinderumzug, der gleichentags stattgefunden hätte, wurde abgesagt.

Monsterkonzert zum 40. Geburtstag der Lutere Gugger in Wildhaus. Bild: Christian Imhof (15. Februar 2020)

