Gemeindepräsident Renato Truniger tritt zurück - für vier Tage

Fasnacht Gemeindepräsident Renato Truniger übergibt sein Amt an Pia Fischbacher – für die vier Mosliger Fasnachtstage Es ist sein sechster Rücktritt als Gemeindepräsident von Mosnang. Doch seines Amtes wird Renato Truniger nicht wirklich beerbt. Es sind lediglich die vier Fasnachtstage, während denen die neue Gmändämmeli Pia Fischbacher regiert. Christoph Heer 17.02.2023, 10.00 Uhr

Pia Fischbacher waltet ihres Amtes als neue Gmändämmeli und übernimmt das Zepter von Gemeindepräsident Renato Truniger. Auch Säckelmeischter Donat Widmer und Dorf-Pajass Judith Truniger (von rechts) freuen sich, als Dreigestirn, auf ihre Aufgaben. Bild: Christoph Heer

Am Schmutzigen Donnerstag fiel der Startschuss zu den vier schönsten Tagen im Jahr. Für Mosnang bedeutet das: Vier Tage mit fasnächtlichen Höhepunkten und mit der Übernahme des Gemeindezepters durch das Dreigestirn.

Alt-Gmändämmeli David Dobler, der mit Martina Egli und Markus Thoma das Dreigestirn des Vorjahres bildete, machte es spannend, ehe er verriet, wer das neue Gmändämmeli wird. «Sie ist bodenständig, naturnah, bürgernah. Sie hat Jahrgang 1972, singt gerne, redet gerne und man trifft sie auch oftmals bim Herumsitzen an. Sie hat vier Jahre in unserem Volg gearbeitet und sie begibt sich gerne unter Menschen.» Die Mosligerinnen und Mosliger wussten zu diesem Zeitpunkt wohl, um wen es sich handelt.

Ruben Schuler, Präsident der IG Mosliger Fasnacht, gab den Startschuss für die vier Fasnachtstage. Bild: Christoph Heer

Doch bevor das neue Gmändämmeli auf die Bühne trat, gab Gemeindepräsident Renato Truniger seinen sechsten, fasnächtlich bedingten Rücktritt bekannt. Er sagte augenzwinkernd: «Bislang habe ich mein Amt stets wieder zurückbekommen, ich gehe davon aus, dass es auch dieses Mal so sein wird. Meine Erfahrung zeigte mir in der Vergangenheit, dass das Dreigestirn nach unseren strengen vier Fasnachtstagen, das Zepter jeweils gerne wieder an mich abgegeben hat».

Dann kam der Auftritt des neuen Dreigestirn mit Gmändämmeli (Gemeindeammann) Pia Fischbacher. Sie wird mit Judith Truniger als Dörfli-Pajass und mit Donat Widmer als Säckelmeischter das Zepter während der vier Mosliger Fasnachtstage in ihrer Hand haben.

Pia Fischbacher freut sich auf ihre Aufgabe: «Das Wichtigste für uns ist es, das Fasnachtsvirus zu entfachen und in der Bevölkerung zu verteilen. Auf die diesjährigen vier Fasnachtstage haben wir uns doch allesamt riesig gefreut. Also: geniesst, feiert und habt Spass.»

Der Einmarsch der neuen Gmändämmeli Pia Fischbacher, des Dörfli-Pajass Judith Truniger und des Säckelmeischters Donat Widmer. Sie regieren die Gemeinde Mosnang noch bis am Sonntagabend. Bild: Christoph Heer

Am Abend, als die Narren die Herrschaft über die Gemeinde an sich genommen haben, fand die grosse Jubiläumsparty zum 50. Geburtstag der Guggemusig Moslig statt. Rappelvoll zeigte sich das grosse Festzelt, jung und alt wollten zum Startschuss in die fünfte Jahreszeit dabei sein.

Im Mosliger Fasnachtsprogramm folgt ein Anlass dem andern. Nach der Gugge-Jubiläumsparty ist am Freitag der Maskenball und am Samstag der Fasnachts-Umzug samt Bögg-Verbrennte.