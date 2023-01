Toggenburger Guggen bereiten sich auf Fasnacht vor

Fasnacht «Alle sind heiss»: Nach zwei Coronajahren freuen sich die Guggen im Toggenburg über volle Terminkalender Zahlreiche Umzüge, Maskenbälle, Partys und ein möglicher Schweizer Rekord finden nach Ende der Massnahmen wieder statt. Toggenburger Guggen verraten, welches ihre Lieblingsauftritte sind. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 17.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Fasnachtsumzug in Mosnang 2017. Bild: Sascha Erni

Fasnächtlerinnen und Fasnächtler hatten es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Während 2020 viele Events noch stattfinden konnten, stand 2021 im Zeichen des Coronavirus. Für die Fasnacht 2022 kam die Aufhebung der Massnahmen zu spät. 2023 kann die fünfte Jahreszeit nun wieder massnahmenfrei stattfinden – bei den Guggen im Toggenburg herrscht grosse Vorfreude.

Nachholbedürfnis nach den letzten zwei Jahren

«Nach den letzten zwei Jahren mussten wir wieder zur alten Routine finden», sagt Beat Baumann, Vereinspräsident der Dickler Gugge. «Aber unser musikalischer Leiter hat uns wieder ordentlich strapaziert, damit wir immer noch etwas besser als im Vorjahr sind.» Einer gelungenen Rückkehr zur Fasnacht steht damit nichts im Weg. «Alle sind heiss», sagt Baumann. «Nach den letzten zwei Jahren nun umso mehr.»

Ein Mitglied der Dickler Gugge in Lichtensteig 2019. Bild: Sascha Erni

Joël Schnellmann, Präsident der Man Power Moslig, stimmt zu: «Alle sind froh, dass man wieder normal feiern kann.» Man merke, dass ein Nachholbedürfnis vorhanden sei. «Dieses Jahr gibt es so viele Anlässe, dass wir nicht allen Anfragen gerecht werden konnten.»

Zahlreiche Umzüge und Guggenanlässe

Unter den zahlreichen Anlässen im Toggenburg hat jede Gugge ihre Favoriten. Die Wilket Gugger freuen sich besonders auf den Guggengaudi in Mogelsberg, wo sie am 3. Februar ihr Heimspiel hat, sagt deren Präsident Michael Frei. Es seien nicht unbedingt die grössten Anlässe, die am meisten Freude bereiten: «Der Umzug in Mogelsberg ist zwar eher klein, aber für uns etwas Besonderes, im eigenen Dorf wird man immer besonders herzlich willkommen geheissen.»

Baumann von der Dickler Gugge sieht es ähnlich. «Wolfertschwil hat zwar eine kleine, aber umso familiärere und gemütliche Fasnacht. Darauf freuen wir uns jedes Jahr sehr.» Daneben ist für die Dickler der Maskenball in Dicken am 20. Februar ein wichtiges Ereignis. Grosse Partys wie beispielsweise in Schönengrund seien im Verhältnis dazu gigantisch, «dort ist man einer unter vielen», sagt Baumann.

Konfettiregen in Mogelsberg 2019. Bild: Michael Hug

Unter den grösseren Guggentreffs hat der «Sprengerstollä» am 21. Februar in Bütschwil bei den Toggenburger Guggen einen hohen Stellenwert. «Wir haben ein gutes Verhältnis mit dem Sprengerkommando», sagt Frei von den Wilket Guggern. «Ausserdem ist es der Fasnachtsabschluss im Kanton und es ist immer schön, dabei zu sein.»

Mosliger Gugge feiert Jubiläum mit Rekord

In Mosnang wird die Fasnacht vom 16. bis 19. Februar besonders gross gefeiert. Ganz besonders freuen sich die Guggenmusiker von Man Power Moslig auf ihr Heimspiel. Denn am 16. feiern sie Ihr 50-jähriges Bestehen mit einer grossen Party im eigenen Festzelt.

Das Jubiläum will die Mosliger Männergugge mit einem Schweizer Rekord feiern: Zusätzlich zu den rund 30 aktiven Mitgliedern gesellen sich noch einmal so viele ehemalige. «Auf der Bühne werden rund 60 Leute stehen», sagt Joël Schnellmann. Einen Rekord für die grösste Gugge gebe es bislang noch nicht, daher wolle man diesen lancieren. «60 Mann sollte eine starke Marke setzen, die dann erst einmal gebrochen werden muss», kündigt Schnellmann an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen