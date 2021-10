Fachkräftemangel «Die Unterversorgung ist akut»: Der Mangel an ausgebildeten Fachkräften erreicht die Logopädie Mit einer Interpellation fragte der Flawiler SP-Kantonsrat Daniel Baumgartner die Regierung, was sie gegen den Fachkräftemangel in der Logopädie zu unternehmen gedenke. Mit den Antworten ist er nur bedingt zufrieden. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Das Trainieren von Worten spielt in der Logopädie eine wichtige Rolle. Bild: PD

Um die Anzahl an Logopädinnen und Logopäden steht es im Kanton St.Gallen nicht zum Besten. Dieser Meinung sind der Flawiler SP-Kantonsrat Daniel Baumgartner sowie seine zwei Fraktionskollegen Guido Etterlin, Rorschach, und Bernhard Hauser aus Sargans. Deshalb reichten sie im November 2020 eine Interpellation mit dem Titel «Fachkräftemangel: Logopädie im Kanton St.Gallen» bei der Regierung mit der Frage ein, was diese gegen den Fachkräftemangel unternehmen wolle.

«Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet»

Daniel Baumgartner, Kantonsrat SP, Flawil. Bild: Anna Tina Eberhard



«Als ich noch Präsident der Konferenz der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen des Kantons St.Gallen war, hatte ich regelmässigen Kontakt mit Catherine Mosimann, der Vorstandspräsidentin des Berufsverbandes St.Galler Logopädinnen und Logopäden. Aus diesen Gesprächen ging hervor, dass es in der Logopädie grosse Probleme gibt, offene Stellen zu besetzen und dass es, insbesondere im Toggenburg, eine akute Unterversorgung an Logopädinnen und Logopäden gibt», erläutert Daniel Baumgartner, der bis 2019 Leiter der Heilpädagogischen Schule Flawil war.

Ein Mangel an ausgebildetem Personal führe dazu, dass Vorschulkinder, Schülerinnen und Schüler sowie Menschen in geriatrischen Kliniken, Pflegeheimen oder Spitälern keine Therapie bekämen oder auf lange Wartelisten gesetzt würden. «Gerade bei Kindern kann dies zu Sekundärstörungen, wie negative psychische Auswirkungen, führen, die sie im Erwachsenenalter enorm einschränken», sagt Daniel Baumgartner.

Bernhard Graf, Vorstandspräsident des Sprachförderzentrums Toggenburg in Wattwil, bestätigt die angespannte Lage im Toggenburg.

Bernhard Graf, Vorstandspräsident Verein Sprachförderzentrum Toggenburg. Bild: Urs M. Hemm

«Zurzeit können wir eine 50-Prozent-Stelle nicht besetzen, weil der Arbeitsmarkt für logopädisches Fachpersonal komplett ausgetrocknet ist.»

Das führe dazu, dass die konstant hohe Nachfrage nach logopädischer Hilfe nicht immer abgedeckt werden könne. «Unser Personal versucht zwar mit viel Engagement und Zusatzpensen diese Lücke zu schliessen, dennoch müssen Kinder zum Teil auf Wartelisten gesetzt werden», sagt Bernhard Graf.

Die Gründe für den Mangel an Personal sieht Graf darin, dass allgemein zu wenige Fachkräfte ausgebildet werden. Zudem fehle es an Möglichkeiten, sich berufsbegleitend zur Logopädin oder zum Logopäden ausbilden zu lassen.

«Im logopädischen Dienst in kleineren Schuleinheiten hat eine Logopädin bei einem grossen Pensum unter Umständen mehrere Einsatzorte an verschiedenen Schulen. Das ist anspruchsvoll, ergibt einen zusätzlichen Aufwand, und es fehlt die Einbindung in ein Schulhausteam.» Dennoch würden sie sich stets um gute Arbeitsbedingungen bemühen und seien immer aktiv auf der Suche nach qualifiziertem Personal.

Realitätsfremde Empfehlung

Konkret wollten die Interpellanten unter anderem von der Regierung wissen, wie viele Stellen in der Logopädie aktuell nicht besetzt werden können und welche Massnahmen sie vorschlägt, um die Attraktivität des Studienlehrgangs in Logopädie zu erhöhen. Zuletzt fragten sie die Regierung nach Möglichkeiten, um dem Mangel an Logopädinnen und Logopäden im Schulbereich wie auch im klinischen Bereich aktiv zu begegnen.

In ihrer schriftlichen Antwort hält die Regierung im März 2021 fest, dass «für die Volksschulträger die Situation für die Anstellung von Lehrpersonen im Allgemeinen und Fachpersonen für sonderpädagogische Massnahmen im Besonderen aufgrund der zunehmenden Schülerzahlen und der hohen Anzahl an Pensionierungen angespannt ist».

Da die Aufgaben einer Logopädin oder eines Logopäden in einer Mangelsituation nur in sehr beschränktem Masse an Lehrpersonen übergeben werden könnten, führe dies notgedrungen zu einer logopädischen Unterversorgung, wenn eine logopädische Stelle nicht besetzt werden könne.

Logopädie Die Logopädie befasst sich mit Störungen der Kommunikation, der Sprache, des Sprechens, des Redeflusses, der Stimme, des Schluckens, der Schriftsprache (Lesen und Schreiben) und des mathematischen Verständnisses. Logopädie umfasst Diagnostik, Therapie, Beratung und Prävention. Die Logopädie ist eine pädagogisch-therapeutische oder eine medizinisch-therapeutische Massnahme. Logopädinnen und Logopäden untersuchen und behandeln Menschen vom Säuglingsalter bis ins hohe Alter. Die Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen können organische oder funktionelle Ursachen haben.



Der Studienlehrgang zur Logopädie wird an der Schweizerischen Hochschule für Logopädie in Rorschach (SHLR) und an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich sowie an anderen Ausbildungsstätten (Universität Freiburg, Fachhochschule Nord-West) angeboten. (pd)

Im Schuljahr 2020/2021 seien aber nur wenige Stellen bei den logopädischen Diensten als offen gemeldet worden. Die Regierung schrieb:

«Dies wurde allerdings nur möglich, weil sich einige Logopädinnen bereit erklärten, über die ordentliche Pensionierung hinaus zu arbeiten oder einen anstehenden Weiterbildungsurlaub zu verschieben.»

Dennoch folgert sie, dass im Volksschulbereich kein grundsätzlicher Mangel an Logopädinnen und Logopäden bestehe. Allerdings schlägt sie zu einer Verbesserung der Situation vor, dass «die in grosser Zahl teilzeitlich arbeitenden Logopädinnen und Logopäden zur Übernahme grösserer Pensen ermutigt werden sollen».

«Diese Empfehlung der Regierung ist doch etwas realitätsfremd», sagt Daniel Baumgartner dazu. In der Logopädie würden fast ausschliesslich Frauen arbeiten, weil es in diesem Fachbereich besser als in anderen Berufen möglich ist, zu kleineren Pensen zu arbeiten und so Familie und Beruf zu vereinbaren. «Eine Pensenaufstockung wird aus familiären Gründen daher in vielen Fällen nicht möglich sein.»

Zu gleichen Bedingungen anstellen

Eine Erhöhung der Attraktivität des Studiengangs sehe die Regierung in einer höheren Besoldung einerseits, andererseits in der Einführung eines Masterstudiengangs. Allerdings habe die Regierung darauf keine direkten Einflussmöglichkeiten.

Die Logopädie therapiert Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Bild: Andrea Stalder

Zudem sehe sie die Wirksamkeit dieser Massnahmen, dem Fachkräftemangel zu begegnen, nur sehr beschränkt. Denn zum einen würden sich Logopädinnen und Logopäden mit Lehrdiplom bereits in der höchsten Lohnklasse des Volksschul-Lehrpersonals befinden. Zum anderen würde ein Masterstudium den Zugang zur Lehrtätigkeit auf Hochschulstufe zwar erleichtern, den Mangel in der Praxis aber nicht beheben.

Im klinischen Bereich hingegen könnte eine Verbesserung nur durch die Erhöhung des Taxpunktwertes für logopädische Leistungen erreicht werden. Daniel Baumgartner sagt dazu:

«Die Regierung kann das leicht in einem Satz sagen, sie müsste aber das Problem angehen, damit Logopädinnen im schulischen wie auch im Gesundheitsbereich zu gleichen Bedingungen angestellt werden.»

Zwar habe die Regierung die Probleme erkannt, die Lösungsansätze seien aber doch sehr allgemein und vage gehalten. «Wir alle sind bemüht, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wenn aber eine Logopädin an verschiedenen Schulen nur wenige Stunden arbeitet, wird es schwierig, diese, wie es die Regierung vorschlägt, in ein Schulteam vor Ort einzubinden.»

Auch die Verlagerung von Einzeltherapien zu Sprachförderung in Kleingruppen sieht Daniel Baumgartner mit grosser Skepsis, da die Problemstellungen oft sehr unterschiedlich und nicht in der Gruppe therapierbar seien.

«Aus fachlicher Perspektive sind solche Vorschläge in der Praxis nicht umsetzbar und bleiben leider Wunschdenken. Wir warten also noch immer auf umsetzbare Lösungsansätze.»

Deshalb sind die Interpellanten mit der Antwort der Regierung nur teilweise zufrieden.