Ev. Kirchgemeinde Oberer Necker Die Glocken in St.Peterzell sollen leiser klingen Mit einer Schlagsperre sollen die Viertelstundenschläge in der Nacht verstummen. Adeline Düing soll auf Gerhard Friedrich als Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft folgen. 07.03.2023, 16.00 Uhr

Die Glocken der evangelischen Kirche in St. Peterzell sollen leiser läuten. Bild: Urs M. Hemm

Die Kirchenvorsteherschaft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberer Necker beschäftigt sich vertieft mit dem Geläut der Kirche in St. Peterzell. In den Sechziger- und Siebzigerjahren forderten die Kirchen, dass die Geläute laut sind und «tschäddere» sollen. Moderne Glocken klingen leiser und feiner. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Techniken. Vom blossen Kürzen der Klöppel über neu erstellte Klöppel in diversen Bearbeitungsformen.