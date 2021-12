Chiara Scherrer fliegt an die Cross-EM nach Dublin.

Interview «Der Rückstand sagt mehr aus als die Rangierung»: Chiara Scherrer tritt an der Europameisterschaft gegen Jahrhunderttalent an Die 25-jährige Bütschwilerin Chiara Scherrer hat sich als einzige Schweizer Frau für die Cross-EM am 12. Dezember im irischen Dublin qualifiziert. Sie ist voll motiviert, rechnet aber nicht unbedingt mit dem Sieg. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 06.12.2021, 12.00 Uhr

Chiara Scherrer, hier bei ihrem Sieg am Wisachercross in Regensdorf, vertritt die Schweiz an der Cross-Europameisterschaft in Dublin. Bild: PD

Sie mussten sich für die Cross-Europameisterschaften in Dublin qualifizieren. Was waren die Kriterien?

Chiara Scherrer: Wir hatten einen nationalen Cross in Regensdorf, den ich auf dem ersten Platz beendete. Weil wir in der Schweiz aber eine überschaubare Leistungsdichte haben, gibt dieses Rennen wenig Anhaltspunkte. Deshalb absolvieren wir jeweils noch einen zweiten Qualifikationscross in Deutschland. Dieses Jahr fand er in Pforzheim statt. In diesem erhalten wir gute Vergleichswerte mit unseren ausländischen Konkurrentinnen. Anhand dieses Resultats entscheidet der Verband, wer sich für die Cross-EM qualifiziert.

Für Sie muss es gut gelaufen sein. Sie dürfen nach Dublin?

Chiara Scherrer, Cross- und Mittelstreckenläuferin aus Bütschwil. Bild: Beat Lanzendorfer

Ja, ich bin als Vierte durchs Ziel gelaufen. Wobei nicht unbedingt der Platz entscheidend ist, sondern der zeitliche Rückstand auf die Siegerin.

Wie viel Zeit haben Sie eingebüsst?

Der Rückstand ist mit 1.40 Minuten relativ gross. Dabei gibt es zu bedenken, dass Konstanze Klosterhalfen das Rennen gewonnen hat. Die 24-Jährige gilt in der Laufszene als Jahrhunderttalent. Sie läuft praktisch in einer eigenen Liga. Auf die Zweitplatzierte habe ich auf den 6,6 Kilometern hingegen nur eine gute Minute eingebüsst und auf die Dritte vier Sekunden.

Damit dürfte mit Konstanze Klosterhalfen die Favoritin für die Cross-EM schon feststehen?

Ich gehe davon aus. Wer die Goldmedaille holen möchte, muss sie schlagen.

Welche Chancen rechnen Sie für sich aus?

Eine Einschätzung in diesem Jahr ist schwierig, weil halt die Vergleiche fehlen. Mein Ziel ist, das Beste zu geben und im Rennen weit nach vorne zu laufen. Ich möchte es besser machen als vor zwei Jahren, als ich das Rennen aufgeben musste. Im letzten Jahr konnte die EM wegen der Coronapandemie ja nicht stattfinden.

Kennen Sie die Strecke in Dublin?

Nein, ich kenne sie nicht. Ich habe sie bisher nur auf einem Video gesehen und weiss, dass wir acht Kilometer zurücklegen müssen.

Gehen nebst Ihnen auch Schweizer Männer an den Start?

Ja, sie stellen ein Viererteam. Hinzu kommen mehrere Läuferinnen und Läufer, die in der Kategorie U20 das Rennen bestreiten. Und dieses Jahr haben wir zum ersten Mal auch ein Staffel-Team dabei. Mit den Trainern und Betreuern zählt die Delegation rund 25 Personen.

Wann fliegen Sie nach Dublin?

Am nächsten Freitag, zwei Tage vor dem Rennen.

Sie werden an Ihren Rennen häufig von Ihren Eltern an der Strecke unterstützt. Sind sie jetzt auch dabei oder ist dies wegen der Coronapandemie gar nicht möglich?

Sie planen mitzukommen, haben aber noch nichts gebucht. Zurzeit ist vieles noch in der Schwebe. Ich denke, man muss das jeden Tag neu beurteilen. Ich fände es schön, wenn sie mich begleiten könnten.

Wie ist Ihr Kenntnisstand? Kann das Rennen überhaupt stattfinden?

Gemäss meinen Informationen wird es stattfinden. Aber nachdem die Winter-Universiade in der Innerschweiz bereits abgesagt werden musste, könnte es durchaus sein, dass auch die EM ins Wasser fällt. Für uns Sportlerinnen und Sportler wäre dies natürlich schade.

