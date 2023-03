Ski Alpin «Ich bin mehr als zufrieden», sagt Europacupsieger Marco Fischbacher aus Unterwasser 24 Stunden nach seinem ersten Sieg in einem Europacuprennen bestätigt der Obertoggenburger seine ausgezeichnete Form und wird am Mittwoch Zweiter. Nun nimmt er den fixen Weltcupstartplatz für die nächste Saison ins Visier. Robert Kucera Jetzt kommentieren 09.03.2023, 11.00 Uhr

Marco Fischbacher feiert seinen ersten Europacupsieg zusammen mit seinen Teamkollegen. Bild: PD/Swiss Ski

Wie schon am Vortag ging Marco Fischbacher als Leader in den zweiten Lauf des Riesenslaloms von Gällivare in Schweden. Doch am Mittwoch war gegen den entfesselten Italiener Hannes Zingerle kein Kraut gewachsen. Dieser fuhr schon im ersten Lauf auf Platz drei (0,13 Sekunden hinter Fischbacher) und stellte im zweiten Durchgang Laufbestzeit auf. Marco Fischbacher verlor zwar 0,74 Sekunden auf Zingerle, doch den Platz auf dem Podest konnte er behalten. Er beendete das Rennen als Zweiter.

Dass er sich nicht den zweiten Sieg krallen konnte, stört den 26-Jährigen nicht: «Ich bin mehr als zufrieden mit diesen zwei Rennen. Und so habe ich nun im Europacup einen kompletten Medaillensatz.» Dass es am Dienstag zum Sieg gereicht hatte, glaubte er erst, als seine Zeit im Ziel grün aufleuchtete. «Der erste Lauf war gut, und ich fuhr auf Zug. Im zweiten Lauf hatte ich einige Drifts drin. Vom Bauchgefühl her fuhr ich zu verhalten und mit wenig Tempo.»

Es spielt sich sehr viel im Kopf ab

Für Marco Fischbacher steht fest: Dies waren die zwei erfolgreichsten Skitage seiner Karriere. Dass er es sich so vorgestellt habe, sei in seinen Augen eine vermessene Aussage. Dennoch zeichneten sich die neuerlichen Spitzenplätze ab. «Mit tieferen Startnummern den ersten Lauf zu bestreiten, ist ein wichtiger Faktor», hält der Riesenslalomspezialist aus Unterwasser fest. «So früh zu starten, hilft einem mental.»

Wie Fischbacher weiter sagt, habe er mittlerweile auch mehr Grundspeed und Stabilität. Was noch mehr Vertrauen gibt. Er ist überzeugt, dass der Kopf viel ausmacht. Zumal er auf diese Saison hin eine alte Schwäche ausgemerzt hat: zu verhaltene erste Läufe, weil er nicht parat war.

Fixer Weltcup-Startplatz ist in Reichweite

Vor dem Europacup-Saisonfinal in Narvik (Norwegen) belegt Marco Fischbacher nun Platz zwei in der Riesenslalomwertung. Auf Leader Livio Simonet (Schweiz) beträgt der Rückstand nur 18 Punkte. Doch wichtiger ist der Blick nach hinten. Er liegt 30 Punkte vor dem italienischen Duo Vinatzer/Zingerle. Fischbachers Chancen auf einen fixen Weltcupstart nächste Saison im Riesenslalom (erste drei der Disziplinenwertung) sind intakt. «Der Final wird spannend», blickt Fischbacher auf die Rennen in Narvik und hat ein klares Ziel: unter den ersten drei bleiben. «Das wäre sehr wichtig. So hat man dann die nächste Saison keinen Qualifikationsdruck auf die Weltcuprennen hin.»

Josua Mettler vor Europacup-Gesamtsieg

Im zweiten Riesenslalom von Gällivare lief es dem zweiten Obertoggenburger, Josua Mettler, wesentlich besser. Nach Platz zwei im ersten Lauf fiel er allerdings auf den vierten Schlussrang zurück. Mit den gewonnenen 50 Punkten weist Mettler vor dem Europacup-Saisonfinal einen so komfortablen Vorsprung auf, dass er nahe dran ist, sich den Gesamtsieg im Europacup zu holen.

Doch Vorsicht: Slalomspezialist Halvor Hilde Gunleiksrud (Norwegen) hat zwar 313 Punkte Rückstand, darf aber noch dreimal in seiner Lieblingsdisziplin starten und bestreitet am Saisonfinal mindestens noch den Riesenslalom.

