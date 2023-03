ESC: Remo Forrer aus Hemberg im Interview

ESC-Kandidat Der Toggenburger Sänger Remo Forrer im Interview: «Es war schon immer mein Traum, mit der Musik gross rauszukommen» Bild: Andrea Tina Stalder Der 21-jährige Remo Forrer vom Hemberg tritt bald am Eurovision Song Contest an. Im Interview erzählt er von Autos, seinem Schlafrhythmus und seinem grossen Kindheitstraum. Yasmin Stamm Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Welcher Ort bedeutet Ihnen viel?

Remo Forrer: Der Hemberg und das Toggenburg. Hier bin ich aufgewachsen und habe meine ganze Kindheit verbracht. Auch hatte ich hier meine ersten Auftritte und Konzerte. Es verbindet mich viel mit dieser Region.

Was muss man im Toggenburg gesehen haben?

Den Hemberg! (Lacht.) Nein, natürlich gibt es im Toggenburg viele schöne Orte und Dinge zu entdecken. Aber schlussendlich überbietet für mich nichts den Hemberg. Es ist halt mein Zuhause.

Welche Orte haben Sie ausserhalb des Toggenburgs schon bereist?

Als Familie waren wir oft Campen und haben so viele Orte in der Schweiz entdeckt. Zum Beispiel das Tessin oder das Berner Oberland. Im letzten Dezember habe ich eine USA-Reise gemacht. Das war für mich schon immer ein Traum, der jetzt in Erfüllung ging. Auch besuchte ich mit Freunden schon Amsterdam. Und sonst war ich auch in Italien, Spanien, Zypern und Ägypten. Oft am Strand und am Meer. Ich bin gerne nah am Wasser.

Jetzt müssen Sie sich aber entscheiden: Lieber in den Bergen, wie zum Beispiel dem Hemberg, oder doch lieber am Strand?

Definitiv lieber am Strand. So schön der Hemberg auch ist, ich mag es lieber sonnig und warm. So richtig angenehm zum Entspannen.

Also lieber Sommer als Winter?

Ja, viel lieber! Ich mag es einfach viel mehr, wenn man im T-Shirt und kurzen Hosen herumlaufen kann statt in voller Montur mit Pulli und Jacke, weil man am Ende trotzdem noch friert. Das ist doch einfach unangenehm.

In dem Fall auch lieber die sonnigen Tageszeiten?

Nun, nein, ich muss zugeben, dass ich gerne bis am Mittag schlafe. Darum bin ich eigentlich eher der Abend- und Nachtmensch und mit den Fledermäusen wach.

Haben Sie eine bestimmte Routine, wenn Sie ins Bett gehen?

Zähneputzen, Pyjama anziehen, noch was trinken und ab unter die Decke. Ich bin ein sehr schneller und unkomplizierter Zu-Bett-Geher. (Lacht.)

Was ist neben der Musik und dem Singen Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Ich fahre sehr gerne Auto. Dabei kann ich unterwegs sein, Musik hören und meinen Frieden haben. Ansonsten bin ich sehr gemütlich unterwegs. Bisschen auf dem Sofa oder im Liegestuhl fläzen und entspannen.

Haben Sie eine bestimmte Präferenz, was Autos betrifft?

Im Moment fahre ich einen grossen SUV der Marke Ford. Im Allgemeinen bevorzuge ich aber schnelle und eher neue Autos. Mit einem Sportwagen oder einem Cabrio ist man so schön zackig unterwegs.

Remo Forrers erster Auftritt am Eurovision Song Contest findet am 9. Mai statt. Bild: Andrea Tina Stalder

Haben Sie ein Traumauto?

Ein richtiges Traumauto habe ich nicht, aber wenn das Geld einfach so herumliegen würde, dann würde ich mir einen Porsche GT3 oder so etwas in der Art holen. Leider fällt Geld aber bekanntlich nicht vom Himmel. Oldtimer sind zwar schon auch cool, aber ich bin wirklich eher auf der Seite der schnellen Autos.

Wie sieht es mit Vorbildern aus?

Ich schaute immer zum britischen Sänger James Arthur auf. Ich habe schon viele seiner Songs selbst gesungen, und er inspiriert mich immer sehr. In der Schweiz war und bin ich noch immer grosser Fan von Noah Veraguth und seiner Band Pegasus. Ihre Musik gefällt mir sehr.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

James Arthur und Noah Veraguth habe ich beide schon mal getroffen. Noah gehört sogar zu einem meiner grössten Unterstützer, und wir haben ab und zu noch immer miteinander zu tun. (Lacht.) Daher würde ich sagen, dass ich gerne auch mal Lewis Capaldi oder Ed Sheeran treffen würde. Das fände ich ziemlich cool. Sie sind zwar beide richtige Weltgrössen, aber vielleicht habe ich ja mal eine Chance und es ergibt sich etwas.

Haben Sie ein Lieblingslied?

Ich würde sagen, «Someone you loved» von Lewis Capaldi. Das Lied hat noch immer eine sehr grosse Bedeutung für mich und hat mich sehr lange begleitet. Damit hab ich es ja damals unter anderem ins Finale von «The Voice» geschafft. Es ist mir wirklich, wirklich wichtig geworden und ans Herz gewachsen.

Schauen Sie lieber Filme oder Serien?

Ganz klar Filme. Serien machen mich nur wütend, weil sie nie zu einem Ende kommen. Ich beginne gerne etwas und beende es auch im selben Zuge. Bei Serien ist das einfach nicht möglich und vor allem in Zeiten, in welchen ich viel um die Ohren habe, kommt es vor, dass ich mehrere Tage nicht weiterschauen kann. Das regt mich dann immer total auf. Noch schlimmer ist es, wenn die Staffeln mit einem «Cliffhanger» enden, das bedeutet, dass das Ende offenbleibt und man zuerst ein paar Monate warten muss, bis die neue Staffel erscheint.

Und schauen Sie Filme lieber im Kino, oder streamen Sie sie?

Ich persönlich bevorzuge Streaming. Das kann ich immer und von überall her machen und bin flexibel.

Haben Sie denn einen Lieblingsfilm?

Ich finde Filme eigentlich noch recht schnell spannend und unterhaltsam und bin nicht so wählerisch. Wenn ich aber so spontan einen nennen muss, würde ich sagen, dass «The Wolf of Wall Street» sehr cool war und sicherlich zu meinen Lieblingsfilmen gehört. Es läuft die ganze Zeit etwas, die Spannung wird beibehalten und die Story ist sehr zackig. Das mag ich eigentlich sehr.

Welches ist Ihr Lieblingsessen?

Hamburger und Pommes. (Lacht.) Simpel, aber lecker.

Wenn Sie ein Tier wären, dann ein ...?

Ich würde gerne sagen, ein Hund, weil das mein Lieblingstier ist. Aber ich glaube, ich wäre eine Katze. Die liegen den ganzen Tag herum, schlafen, fressen, geniessen das Leben und werden ohne grossen Aufwand geliebt. Das klingt schon sehr angenehm.

Haben Sie ein Lebensmotto?

Ich habe nicht einen bestimmten Satz, nach dem ich mein Leben oder mein Tun richte. Wenn, dann würde ich allgemein sagen, ich bin ein sehr spontaner Mensch. So à la «Mach mal und schau danach weiter». Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mich nicht an fixe Pläne zu halten und auch mal spontane Chancen zu packen und flexibel zu sein. So öffnen sich immer wieder neue Türen, die man sonst umgangen hätte.

Welches war der schönste Moment in Ihrem Leben?

Manche der Highlights waren definitiv, als ich «The Voice» gewinnen durfte sowie auch jetzt letztens den Anruf erhalten habe, mit der Bestätigung, dass ich am «Eurovision Song Contest» (ESC) auftreten darf. Ich glaube, das waren die schönsten Momente bisher. Aber auch sonst durfte ich schon viele schöne Momente erleben.

Haben Sie einen Traum?

Es war schon immer mein Traum, mit der Musik gross rauszukommen und damit Erfolg zu haben. Für mich war das irgendwie auch immer die einzige Richtung, in welche ich mich bewegen wollte. Der ESC bietet mir dafür eine grosse Fläche, und vielleicht klappt es ja.

Was würden Sie einer jüngeren Version von Ihnen mit auf den Weg geben?

Mach weiter so und lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Und nimm nicht alles so persönlich.

