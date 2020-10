Es tut sich was in der «Toggenburg» am Wattwiler Dorfplatz Im markanten Gebäude gehen Bauleute ein und aus. Laut Baugesuch sollen Kleinwohnungen eingebaut werden. Besitzerin des ehemaligen Hotels und Restaurants ist eine Obwaldner Firma. Martin Knoepfel 22.10.2020, 17.00 Uhr

Das frühere Hotel und Restaurant Toggenburg am Dorfplatz in Wattwil wird nach Jahren des Leerstandes renoviert. Bild: Martin Knoepfel

Es bot einen trostlosen Anblick. Das stattliche Haus war zwar nicht gerade eine Ruine, aber auch keine Zierde von Wattwil. An prominenter Lage am Dorfplatz – wo vorläufig noch alle Autos aus der Region Wil ins Obertoggenburg durchfahren – steht das ehemalige Hotel und Restaurant Toggenburg.

In den letzten Jahren sah das stattliche Gebäude ziemlich vernachlässigt aus. Bild: Martin Knoepfel

In den letzten Jahren wirkte das Haus ziemlich verkommen, defekte Storen hingen schief vor den Fenstern und Fenster standen tagelang offen.

Gebäude ist eingerüstet

Vor einigen Wochen hat die Szenerie gewechselt. Gerüste wurden aufgestellt und Mulden standen und stehen vor dem Haus, um Bauschutt aufzunehmen. Offensichtlich will der heutige Besitzer den Umbau nun realisieren.

In ihrem Internetauftritt hat die Narva-Gruppe auch eine Bildergalerie aufgeschaltet. Eine Reihe von Innenaufnahmen aus der «Toggenburg» lässt den Schluss zu, dass verschiedene Räume offensichtlich eine Renovation nötig haben. Andere sehen noch durchaus passabel aus. Wieder andere Räume sind auf den Bildern mit Gerümpel vollgestellt.

Knapp 20 Zweizimmerwohnungen geplant

Eine E-Mail-Anfrage vom Montag wurde nicht beantwortet. Das Gleiche geschah schon mit früheren E-Mail-Anfragen. Offen bleibt beispielsweise, wie viel die neuen Besitzer in die «Toggenburg» investieren wollen und wann die Arbeiten beendet sein sollen.

Im vergangenen Juli erhielt der Besitzer die Umbaubewilligung von der Gemeinde. Im Gebäude am Dorfplatz in Wattwil sind jetzt knapp 20 Zweizimmerwohnungen geplant. Dazu soll das Dachgeschoss ausgebaut werden.

Garagenanbau soll weichen

Alle Wohnungen besitzen Kochnischen. Die Wohnungsgrössen variieren zwischen 33 und 50 Quadratmetern, wobei die Schlafzimmer Doppelbetten besitzen.

Weiter will die Bauherrin den Garagenanbau abbrechen, wie das auch schon im Projekt von 2014 geplant war. Zwischen der «Toggenburg» und dem «Schäfle» sollen sechs oberirdische Parkplätze angeordnet werden.

Fenster sollen wieder Sprossen erhalten

Auf den Plänen sind schliesslich sämtliche Fenster als Sprossenfenster eingezeichnet. Von einem Restaurant und von Hotelzimmern ist nichts mehr zu sehen.

Im Parterre befindet sich ein seit längerem leer stehendes Ladenlokal. Einst war ein Blumengeschäft eingemietet. Später wurde es vom Shop eines Telecom-Anbieters abgelöst. Das Telecom-Geschäft ist in der Zwischenzeit in Wattwil umgezogen.

Offenbar ist auch kein Ladenlokal mehr vorgesehen. Der frühere Besitzer hatte 2014 mit Umbaukosten von 1,2 Millionen Franken gerechnet.

Zwei Handwechsel in acht Jahren

Im August 2018 hatte Narva-Gruppe mit Sitz in den Räumen einer Anwaltskanzlei in Sarnen das ehemalige Restaurant und Hotel Toggenburg in Wattwil gekauft. Der frühere Besitzer Martin Pergega hatte die «Toggenburg» im Juli 2012 erworben und im August 2018 wieder verkauft.

Im Kanton Solothurn machte die Narva-Gruppe 2014 und 2017 Schlagzeilen. Sie hatte ältere und schlecht unterhaltene Wohnblöcke erworben, saniert und die Wohnungen massiv teurer vermietet. Langjährige Mieter hätten ausziehen müssen, da sie die Mieten nicht hätten zahlen können, schrieb die «Solothurner Zeitung».

Einziges Objekt im Toggenburg

Die Narva Home gehört zur privat gehaltenen Narva-Gruppe und ist in Zürich ansässig. In ihrem Internetauftritt erwähnt die Narva Home die «Toggenburg» unter ihren Projekten.

Seltsam mutet aber an, dass der erste Abschnitt des Textes wahrscheinlich aus der englischsprachigen Version von Wikipedia stammt und keinen Zusammenhang mit Wattwil aufweist. Die Narva Home nennt im Internetauftritt Referenzprojekte. Die «Toggenburg» in Wattwil ist das einzige aus der Region.

Objekte in Herisau und der Stadt St. Gallen

In der Nachbarschaft werden zwei Objekte in Herisau genannt, wovon bei einem die Anzahl der Wohnungen noch nicht festgelegt sei. Dazu kommt ein ehemaliges Hotel in Altstätten, das zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. Zudem besitzt die Gruppe laut eigenen Angaben Renditeobjekte in der Stadt St. Gallen sowie in anderen Kantonen der Deutschschweiz.