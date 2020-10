Es sind Kühe, die den Niederhelfenschwiler Schreiner Johann Senn faszinieren – doch eigene hat er keine Johann Senn lebt für die Braunviehzucht. Er ist aber nicht etwa Braunviehzüchter oder Landwirt, sondern seit 46 Jahren Schreiner. Und er weiss fast alles über die Farmer aus Wisconsin in Amerika. Rita Bolt 28.10.2020, 05.00 Uhr

Johann Senn pflanzt im eigenen Garten Gemüse, Obst und Beeren an. Bild: Rita Bolt

«Wisconsin ist das Milchland von Amerika und hat die meisten Brown-Swiss-Farmen», sagt Johann Senn ganz selbstverständlich. Denn wenn es einer weiss, dann der 61-Jährige aus Zuzwil. Er kennt nicht nur die meisten Farmen im amerikanischen Milchland, sondern auch fast jedes Braunvieh, und zwar mit Abstammung und Namen. Seit 40 Jahren verfolgt er die Generationenwechsel, Braunviehbestände, Bauvorhaben, Familiengeschichten, Versteigerungen und weiter Wissenswertes über die Farmer in Wisconsin.

Eine «Bibel» aus dem Jahr 1980 ist die Grundlage

Grundlage bildet ihm die 347-seitige Swiss-Brown-«Bibel» aus dem Jahr 1980. Mit dem Präfix aus diesem Buch, einer Vorsilbe für den entsprechenden Züchter, kann Johann Senn im Internet das Geschehen auf den Farmen verfolgen. Er weiss viele Geschichten zu erzählen: Beispielsweise jene über eine Kuh, die für 60'000 Dollar verkauft wurde und die dem Besitzer so viel Glück gebracht hatte, dass dieser sein Vieh in seinem Garten begraben liess und einen Grabstein aufstellte.

In Amerika auf die richtige Kuh getippt

Johann Senn kennt die Farmen aber nicht nur vom Hörensagen. Das erste Mal war er 1980 in Madison und zwar an der Weltkonferenz von Brown Swiss. Nach der Versammlung hat Senn zehn Farmen besucht. 1989 war er wieder drüben, für drei Monate, und hat sich alle Farmen mit Rang und Namen angeschaut und sich an einer Viehpräsentation umgeschaut. Eine Journalistin habe ihn gefragt, welche denn die Champion-Kuh sein könnte. Er habe auf die richtige Kuh getippt. Und so hatte es der Schweizer in die «Wisconsin State Farmer»-Zeitung geschafft. Senn erzählt:

«Als mir die Journalistin ein Belegexemplar mit Brieflein zugeschickt hatte, habe ich ihr mit einer Ansichtskarte des Matterhorns gedankt.»

Eigentlich wäre er diesen September erneut nach Madison gereist; an die Weltkonferenz von Brown Swiss – doch die Coronapandemie hat dem Braunvieh- und Amerika-Liebhaber Johann Senn einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Als Viehschau-Verantwortlicher zurückgetreten

Wegen dieser Amerika-Reise hat Senn nach 24 Jahren den Rücktritt als Viehschau-Verantwortlicher der Viehzucht Niederhelfenschwil eingereicht. «Es war der richtige Zeitpunkt», sagt er. Heuer wäre es seine 25. Viehschau gewesen. Er zuckt mit den Schultern und erklärt freudig, dass er trotzdem Ehrenmitglied der Braunviehzucht geworden sei.

Auf einem Bauernhof mit 20 Kühen aufgewachsen

Woher kommt die Leidenschaft für die Braunviehzucht? «Vermutlich aus meiner Jugend», antwortet Senn. Er ist in Niederhelfenschwil mit fünf Geschwistern auf einem Bauernhof mit 20 Kühen aufgewachsen. Vater Senn war Zuchtbuchführer und somit Dreh- und Angelpunkt für die Bauern. Sohn Johann Senn sah jeweils zu, wenn der Vater die Abstammungs- oder Schaukarten ausfüllte oder die Kälber markierte. «Pro Jahr waren es etwa 800 Kälber», sagt Senn.

Wie der Vater so der Sohn: Beide waren Zuchtbuchführer

Ab dem Jahr 1977 übernahm Johann Senn das Markieren und verhalf seinem Vater dazu, dass dieser als Zuchtbuchführer, der 50 Jahre im Amt war, in die Geschichte einging. Den landwirtschaftlichen Betrieb hat der älteste Sohn übernommen und Johann Senn als jüngster in der Familie hat eine Schreinerlehre absolviert.

1996 ist Johann Senn zum Zuchtbuchführer der Viehzucht Niederhelfenschwil gewählt worden und er hat erstmals die Viehschau organisiert. Im Laufe der Jahre hat er zahlreiche Neuerungen eingeführt, wie beispielsweise die Einteilung in Abteilungen, den Schaukatalog, und eine Holztafel mit Nummer, das jede Kuh an der Viehschau umgehängt bekommt.

Johann Senn kennt die Kühe im Stall besser als der Bauer

Johann Senn hat zudem die Jubiläumsschrift «100 Jahre Braunviehzucht Niederhelfenschwil 1906–2006» verfasst. Man merkt, dass er auch die Züchterbetriebe in der Region kennt. «Er kennt die Kühe im Stall der verschiedenen Bauern besser als sie selber», sagt Senns Lebenspartnerin Trudi Lutz und lacht dabei. Übrigens ist der 61-Jährige auch Mitglied in der St.Galler Züchtergruppe und hat schon etliche kantonale und regionale Viehschauen mitorganisiert.

Gemüse, Obst und Beeren statt eigene Kühe

Da der Schreiner Johann Senn kein Züchter ist, keinen Hof und kein Braunvieh versorgen kann, hat er sich dem Gemüse-, Beeren- und Obstanbau im eigenen Garten verschrieben. Da wachsen Randen, Sellerie, Lauch, Fenchel, Kohlrabi, Kohl, Zucchetti, Kabis und vieles mehr. Kartoffeln spriessen und Salate können geerntet werden. Die Beeren an den Sträuchern sind abgeerntet, ebenso das Obst. Die grosse Leidenschaft von Johann Senn ist und bleibt aber die Braunviehzucht.