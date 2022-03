Zwei Ukrainerinnen erzählen von ihren Ängsten und Sorgen

Ukraine-Krieg «Es schnürt einem die Luft zum Atmen ab»: Zwei im Toggenburg lebende Ukrainerinnen werden den Tag, als der Krieg begann, nie vergessen Die 27-jährige Bettina und ihre drei Jahre ältere Cousine Viktoria stammen beide aus der Ukraine. Täglich versuchen sie Kontakt mit ihren Angehörigen in der Heimat aufzunehmen. Auch wenn sie helfen, Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen, fühlen sie sich machtlos. Sie erzählen auch davon, wie die Russen eigentlich wie Schwestern und Brüder für sie seien. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren Aktualisiert 14.03.2022, 05.00 Uhr

Bettina und Viktoria leben und arbeiten seit mehreren Jahren im Toggenburg. Sie haben hier viele Freunde gefunden, möchten sich aber aus Sorge um ihre Angehörigen in der Ukraine nicht zu erkennen geben. Bild: Belinda Schmid

Die Koffer waren gepackt. Bettina wollte ab dem 26. Februar während eines Monats zum ersten Mal in ihrem Leben Kiew besuchen, die Hauptstadt ihrer Heimat. Zwei Tage zuvor fielen die ersten Bomben über der Ukraine. Ihre Pläne wurden über den Haufen geworfen.

Seit mehreren Jahren in der Ostschweiz

Die 27-Jährige kam vor rund zweieinhalb Jahren durch ihre drei Jahre ältere Cousine Viktoria in die Schweiz. Die Cousine hatte vor fünf Jahren den Weg via Deutschland ins Toggenburg gefunden. Beide arbeiten im selben Restaurant. Bettina Voll-, Viktoria Teilzeit. Obwohl beide erst wenige Jahre hier leben, sprechen sie ausgezeichnet Deutsch.

Nebst ihrer Tätigkeit im Restaurant fand Viktoria eine Anstellung in einer Fabrik, die für ihre feine Schokolade bekannt ist. Die Liebe hat sie hier auch gefunden. Mit ihrem Partner und dem gemeinsamen, zweieinhalbjährigen Sohn fühlt sie sich hier wohl.

Weil Putins Arm bis in die Schweiz reiche, wollen Viktoria und Bettina nicht erkannt werden. Ihre Geschichte erzählen die beiden Ukrainerinnen im Restaurant, in dem sie arbeiten. Dabei fliessen auch Tränen. Was in den vergangenen zwei Wochen passiert ist, reisst ihnen manchmal den Boden unter den Füssen weg. Bettina sagt:

«Wir sind machtlos und wissen nicht, was wir tun sollen. Es schnürt einem die Luft zum Atmen ab.»

Die Sorgen um die Angehörigen

Die Tage vor und die Tage nach dem Kriegsausbruch am 24. Februar werden die beiden nie mehr aus ihrem Gedächtnis löschen können. Bevor Bettina für einen Monat in ihre Heimat reisen wollte, holte Viktoria ihre 68-jährige Grossmutter aus der Ukraine in die Schweiz. Diese hatte sich anerboten, auf ihren Urenkel zu achten – eine Aufgabe, bei der üblicherweise Bettina ihre Cousine unterstützte.

Bettina und Viktoria kommen aus Beregovo, das im Dreiländereck Ukraine, Ungarn, Rumänien liegt. Bis nach Kiew sind es rund 800 Kilometer. Quelle: Stepmap/Karte: jn

Keine 24 Stunden vor Kriegsausbruch kehrte Viktoria mit ihrer Grossmutter zurück in die Schweiz. Die 30-Jährige sagt: «Ich war bereits wieder in der Frühschicht bei der Arbeit, als meine Mutter schrieb, der Krieg sei ausgebrochen. Ich konnte es nicht glauben und versuchte sie in der Pause zu erreichen. Ohne Erfolg.» Später am Tag hat es geklappt, Mutter, Vater und Bruder waren wohlauf, die Erleichterung war gross.

Medikamente über die Grenze geschmuggelt

Bettinas Ferien in der Ukraine waren von einer Sekunde auf die andere weit weg. Einfach zu Hause rumsitzen wollte sie aber nicht. Am Mittwoch vorletzter Woche ist sie mit einem Kollegen mit dem Auto 1200 Kilometer bis zur ungarisch-ukrainischen Grenze gefahren. Als Ersatzwäsche mussten Hose, Pullover und T-Shirt reichen. Den übrigen Platz im Koffer nahmen Medikamente und Verbandsmaterial ein.

Den Koffer schmuggelte sie zu Fuss über die Grenze. Sie sagt:

«Zusammen mit mir haben viele Männer die Grenze überschritten, um sich für das Militär registrieren zu lassen.»

Drüben angekommen, wurde Bettina von einem Bekannten abgeholt, der sie zu ihren Eltern ins acht Kilometer entfernte Beregovo gefahren hat. «Ich bin unmittelbar an der Grenze zu Ungarn aufgewachsen, nach Kiew hingegen sind es rund 800 Kilometer.» Tags darauf hat Bettina einen Grosseinkauf getätigt, um ihre Angehörigen mit den nötigsten Grundnahrungsmitteln einzudecken.

«24 Stunden später war dies bereits nicht mehr möglich, weil viele Lebensmittel rationiert wurden.» Tags darauf überschritt Bettina die Grenze dann in die Gegenrichtung und ist von Budapest aus mit dem Zug in die Schweiz zurückgekehrt. «Die rund 300 Kilometer von der Grenze bis in die ungarische Hauptstadt hat mich eine Frau mit dem Auto mitgenommen. Die Menschen sind sehr hilfsbereit.»

Bruder der Grossmutter ist mit einer Russin verheiratet

Über Putin mögen die beiden Frauen nicht sprechen. Nur so viel: «Was er macht, ist nicht korrekt und kann nicht im Sinne der russischen Bevölkerung sein.» Im Westen der Ukraine sei es zwar noch relativ ruhig, trotzdem machen sich Viktoria und Bettina grosse Sorgen um ihre Angehörigen.

Dazu Bettina: «Mein Vater hatte schon Besuch vom Militär. Sie haben ihm mitgeteilt, dass er jederzeit bereit sein muss. Er hat seinen Militärdienst vor 37 Jahren geleistet, jetzt ist er 56.» Er möchte nicht in den Krieg, denn die Russen seien doch wie seine Brüder. Zumindest ist er bis jetzt davon ausgegangen. Viktoria ergänzt:

«Die Menschen in der Ukraine wollen Frieden. Viele, darunter die junge Generation, können nicht verstehen, was gerade passiert.»

Sicher vierzig Prozent der ukrainischen Bevölkerung hätten Verwandte in Russland. Umgekehrt sei es dasselbe. Bettina sagt: «Wir sind doch wie Brüder und Schwestern und haben dasselbe Blut.» Und um der Aussage Ausdruck zu verleihen, erklärt Viktoria: «Der Bruder meiner Grossmutter lebt in Russland und ist mit einer Russin verheiratet. Bisher verbrachte er abwechselnd drei Monate in Russland und drei Monate in der Ukraine.»

Was er jetzt mache, könne sie nicht sagen, sie hätte schon länger keinen Kontakt mit ihm gehabt. Eines wisse sie aber mit Bestimmtheit: «Er liebt die Ukraine.»

Und dann erzählt Bettina von einer Begebenheit, die widerspiegle, wie absurd dieser Krieg sei: «Letzte Woche war eine Russin Gast bei uns im Restaurant im Toggenburg. Die Situation war etwas komisch, beide Seiten haben sich zurückgehalten. Am Schluss ist sie zu uns gekommen und hat uns umarmt.»

Sie könne das auch nicht verstehen und stehe hinter ihnen. Ihr tue es sehr leid für die Menschen. Die meisten Russen hätten aber keine Ahnung, was sich in der Ukraine abspiele, weil sie vom staatlich gelenkten Fernsehen manipuliert würden.

Konsulat unterstützt einen Hilfstransport

Mit Unterstützung des ukrainischen Konsulats in Bern konnte Viktoria vergangene Woche einen Hilfstransport in ihre Heimat organisieren. «Wir versuchen uns nützlich zu machen und finden dadurch etwas Ablenkung.» Dabei erhalten sie Unterstützung von ihrer Chefin im Restaurant, die schon oft gemeinsam mit ihnen geweint habe. Viktoria sagt:

«Viele der Gäste sind spontan zu uns gekommen und haben sich erkundigt, wie sie uns helfen können. Wir erfahren sehr viel Anteilnahme.»

Durch die grosse Solidarität hätte der Hilfstransport praktisch vollständig durch Spendengelder finanziert werden können. Und Viktoria abschliessend:

«Wir stehen jeden Morgen mit der Hoffnung auf, dass dieser Albtraum endlich ein Ende hat und unsere Liebsten in der Ukraine am Leben sind.»

Als Trost bleiben ihnen die täglich mehrfachen Kontakte mit den Eltern. Während die Verbindung von aussen noch recht gut klappe, sei diese innerhalb der Ukraine wegen der ungenügenden Stromversorgung nicht immer gewährleistet.

Namen der Redaktion bekannt.

Noch keine Kampfhandlungen in Beregovo Viktoria und Bettina sind in Beregovo aufgewachsen, das mit seinen 23'500 Einwohnern in etwa der Grösse von Wil entspricht. Im Grenzgebiet zwischen der Ukraine, Ungarn und Rumänien gelegen, bezeichnen beide das Gebiet als Vielvölkerregion, in der die verschiedenen Nationen bisher absolut friedlich zusammengelebt hätten. Nicht ohne Grund gebe es in der Stadt und der Region rumänische, ungarische und ukrainische Schulen. Während Bettina, die auch Wurzeln in Ungarn hat und nebst dem ukrainischen einen ungarischen Pass besitzt, die ungarische Grundschule besuchte, entschied sich Viktoria für eine ukrainische Schule. Obwohl es im Westen der Ukraine bisher ziemlich ruhig geblieben ist, bekommen die Einwohner die Folgen des Krieges hautnah zu spüren. In der Region rund um Beregovo würden laut Bettina und Viktoria rund 50'000 Flüchtlinge leben. Weil der Krieg näher komme, habe sich auch eine Art Bürgerwehr gebildet, welche den Menschen sage, was sie tun müssten und wohin sie könnten, wenn es auch hier zu Kriegshandlungen kommen sollte. (bl)

