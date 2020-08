Kantonsrat Martin Sailer will dem Rest

des Kantons zeigen, dass die Toggenburger innovativ sind und ein gutes Herz haben An der Generalversammlung von Protoggenburg.ch plädierte Martin Sailer, «Mister Zeltainer» und St.Galler Kantonsrat, für ein engagiertes Miteinander. Adi Lippuner 02.08.2020, 13.45 Uhr

Martin Sailer (links) im Gespräch mit Zweitwohnungsbesitzern. Bild: Adi Lippuner

Am Nationalfeiertag hätte «Mister Zeltainer» und Kantonsrat Martin Sailer im Wildhauser Eggewäldli seine 1.-August-Ansprache halten sollen. «Diese Rede habe ich nicht geschrieben und werde sie auch nicht halten, liess er die Mitglieder von Protoggenburg.ch, dem Verein der Zweitwohnungsbesitzer, am Samstagvormittag in Unterwasser wissen. Sozusagen als kleine Entschädigung für entgangene offizielle Feiern war seine Ansprache von 2018, gehalten in Krummenau, nochmals zu hören. Damals entwickelte Sailer die Vision, wie das Tal im Jahr 2028 aussehen könnte.