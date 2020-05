Interview «Es ist eine Bestätigung für meine bisherige Arbeit» – der Gewinn des «Stein des Anstosses» überrascht die Degersheimerin Noemi Manhart Die Degersheimer Kinderbuchautorin Noemi Manhart wird vom Rotary Club Neckertal mit dem «Stein des Anstosses» ausgezeichnet. Die erst 19-Jährige verfasste bereits vor ihrer Matura zwei Kinderbücher und illustrierte die Geschichten gleich selbst. Der Preis wird jeweils an Jugendliche vergeben, die in Schule, Ausbildung, Beruf, Sport oder Kultur herausragende Leistungen erbringen. Der Preis des Rotary Clubs Neckertal ist mit 1000 Franken dotiert. Urs M. Hemm 31.05.2020, 12.00 Uhr

Lucrezia Meier-Schatz, Präsidentin des Rotary Clubs Neckertal, Preisträgerin Noemi Manhart sowie Jugendienst-Verantwortlicher Heinz Fluck, ebenfalls vom Rotary Club Neckertal (von links). Bild: Urs M. Hemm

Jedes Jahr ehrt der Rotary Club Neckertal Jugendliche für herausragende Leistungen mit dem «Stein des Anstosses». In diesem Jahr wird die Auszeichnung an die junge Kinderbuchautorin und Illustratorin Noemi Manhart aus Degersheim vergeben.

War Ihnen die Auszeichnung «Stein des Anstosses» vorher schon bekannt?

Noemi Manhart: Nein, ich hatte noch nie davon gehört. Ich bin auch nicht so eine aktive Zeitungsleserin, als dass ich einmal eine Berichterstattung gesehen hätte. Ich habe mich dann aber informiert und Heinz Fluck hat mich aufgeklärt und mir von den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern erzählt.

Welche Gedanken gingen Ihnen durch den Kopf, als Ihnen klar wurde, um welche Art von Auszeichnung es sich handelt?

Ich fühlte mich sehr geehrt. Als ich das E-Mail von Heinz Fluck mit der Nachricht, dass ich den Preis bekomme, gelesen hatte, konnte ich es zunächst gar nicht glauben, es war wie ein Traum.

Was bedeutet es Ihnen, dass Sie diesen Preis bekommen haben?

Es ist eine Bestätigung für meine bisherige Arbeit. Mein zweites Buch hatte ich als selbstständige Arbeit an der Fachmittelschule Wattwil gestaltet. Zentral für die Schule war zu diesem Zeitpunkt jedoch die schriftliche Dokumentation zu meiner Arbeit und nicht das Produkt selber. Dadurch erhielt mein Bilderbuch nicht die Aufmerksamkeit, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Schliesslich ist ein schönes Werk entstanden, was mir den Antrieb gab, weiter zu machen. Diese Auszeichnung sehe ich deshalb auch als eine Art Belohnung für mein Durchhaltevermögen.

Haben Sie schon eine Idee, wofür Sie das Preisgeld von 1000 Franken verwenden wollen?

Darüber habe ich lange nachgedacht. Weil ich meine Bücher bei einer Online-Druckerei drucken liess, haben meine Bücher keine ISBN-Nummer. Diese würde ich mir gerne von diesem Preisgeld kaufen, damit es «richtige» Bücher sind. Zudem möchte ich anfangen auf Holz zu malen, wofür ich verschiedenes an Material benötige.

Wie kamen Sie in ihrem jungen Alter dazu, Kinderbücher zu schreiben und auch gleich selbst zu illustrieren?

Ich habe Kinder schon immer sehr gemocht und hüte Kinder seit der ersten Oberstufe. Ich hatte also schon lange einen Bezug zu Kindern. Zudem mag ich Kinderbücher selbst sehr gerne. Da ich auch gerne zeichne, gestaltete ich für meine Abschlussarbeit an der Oberstufe mein erstes Buch «Das seltsam gestreifte lange Ding». Weil das derart grossen Anklang fand, fertigte ich als Abschlussarbeit an der Fachmittelschule mein zweites Buch «Aufgeben?/Durchhalten!».

Woher kommen die Ideen für Ihre Buchprojekte?

Die Geschichte für das erste Buch hatte ich bereits mehr oder weniger im Kopf. Für das zweite Buch machte ich einen Fragebogen, den ich an Eltern und Bibliothekarinnen verteilte. Dabei ging es darum herauszufinden, über welche Themen in Kinderbüchern bereits viel geschrieben wurde und welche Themen bisher kaum Beachtung fanden. Daraus entstanden ist eine Art Themenliste, bei denen der Wunsch nach einem Kinderbuch besteht. An oberster Stelle stand das Thema Durchhalten und Aufgeben. Ich fand dieses Thema rund um Optimismus und Pessimismus sehr spannend, weswegen ich mich dem angenommen habe.

Haben Sie bereits von Anfang an die ganze Geschichte im Kopf oder entwickelt sich diese während der Arbeit?

Die letzte Geschichte musste ich Dutzende Male überarbeiten. Sei es, weil der Text nicht mehr mit der Emotionalität der Bilder übereinstimmte oder, weil gewisse Formulierung oder Gedankenstränge für Kinder schlicht zu kompliziert waren. Es ist also ein langer Prozess, bis eine Geschichte fertig ist.

Sie möchten den Kindern mit ihren Geschichten auch Botschaften vermitteln?

Ja, denn das Vermitteln von Werten erachte ich als sehr wichtig. Ich wähle aber nicht den direkten Weg, sondern versuche, die Botschaft in eine Geschichten verpackt subtil zu vermitteln. Darum haben meine Geschichten zwei Enden. So können die Kinder den Unterschied selbst sehen, was falsche Entscheidungen verursachen können oder, wie im letzten Buch, dass Optimismus weiter führt als Pessimismus. Aus meiner Sicht sollte ein Kinderbuch nicht nur irgendetwas erzählen, sondern im gewissen Sinne einen erzieherischen, lehrreichen Kern haben.

Mit welchen Materialien arbeiten Sie bei ihren Illustrationen?

Die Grundierung mache ich mit Aquarellfarben und arbeiten dann mit Farbstiften die Details heraus. Speziell ist, dass ich auch verschiedene Materialien auf die Aquarellfarbe auflege, um spezielle Strukturen zu erzeugen. Das kann beispielsweise Schnittlauch sein, um eine Wiese naturalistischer darzustellen. Ich arbeite aber auch mit Frischhaltefolie, Seifenblasen, Salz oder gemahlenem Kaffee, um die Illustrationen naturnaher gestalten zu können.

Haben Sie sich diesbezüglich weitergebildet?

Abgesehen vom Unterricht an der Schule hatte ich nie eine künstlerische Ausbildung. Ich probiere einfach aus und sehe, was rauskommt. Was ich aber feststelle ist, dass meine Illustrationen im letzten, im Vergleich zu meinem ersten Buch, um einiges besser, sehr viel naturnaher geworden sind.

Haben Sie bereits Pläne für ein nächstes Buch?

Zurzeit bin ich mit einer Auftragsarbeit des Rotary Clubs Neckertal ausgelastet. Dabei geht es um die Illustration eines Kinderbuches, welches im Baumwipfelpfad Neckertal spielt. Daneben ein eigenes Projekt zu verfolgen wäre zu viel. Obwohl, Ideen für weitere Geschichten sind noch viele vorhanden.

Hinweis Die Bücher «Das seltsam gestreifte, lange Ding», «Aufgeben?/Durchhalten» sowie die Zeichnungsanleitung «Wenn Striche lebendig werden» können direkt bei Noemi Manhart unter noemi@family-manhart.ch oder in den Buchhandlungen Buchpunkt in Herisau, dem Thurshop in Wattwil oder dem Unikum in Winterthur bestellt werden.