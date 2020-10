Es gibt neue Spitzenreiter: Flawil und Wattwil haben die tiefsten Strompreise in der Region Zwischen den Gemeinden gibt es beim Strompreis grosse Unterschiede, im Raum Wil mehr noch als im Toggenburg. In beiden Wahlkreisen gibt es aber teure und günstige Gemeinden. Martin Knoepfel 07.10.2020, 05.00 Uhr

In zwei Gemeinden in der Region Wil liegen die Strompreise unter 17 Rappen pro Kilowattstunde. Im Toggenburg verharren zwei Gemeinden knapp über dieser Schwelle. (Grafik: Leoni Tobia)

«Die Strompreise klettern weiter nach oben», titelte diese Zeitung vor rund einem Jahr bei der damaligen Übersicht über die Entwicklung der Strompreise im Toggenburg. Der Grund: Schon von 2018 auf 2019 waren die Strompreise auf breiter Front gestiegen.

Die Endversorger müssen bis Ende August der Elcom (siehe Kasten) die Strompreise, die sie im Folgejahr in der Grundversorgung verlangen werden, einreichen. Natürlich waren vor einem Jahr die Coronapandemie und deren wirtschaftliche Folgen noch nicht bekannt.

Für 2021 ist nun in der Grundversorgung, wieder ein leichter Preisrückgang zu erwarten. Das teilte die Elcom mit. Ein Durchschnittshaushalt der Kategorie H5 muss für die elektrische Energie nächstes Jahr rund 18 Rappen pro Kilowattstunde bezahlen. Das ist gut ein Prozent weniger als dieses Jahr.

Einheitliche Preise für die Netznutzung

Wenn ein Elektrizitätswerk wie die SAK oder die Regionalwerk Toggenburg AG (RWT) mehr als eine Gemeinde versorgt, ist es gesetzlich verpflichtet, allen für die Nutzung des Netzes den gleichen Preis zu verrechnen. Es sind 7.57 Rappen.

Für den Endverbraucher können sich dennoch unterschiedliche Preise ergeben, zum Beispiel wegen der Abgaben, die an die Gemeinde entrichtet werden müssen. Solche Abgaben existieren nicht in allen Gemeinden.

Unverändert bleibt nächstes Jahr der landesweit einheitliche und auf dem Maximum angelangte Zuschlag für die Förderung alternativer Energien, die kostendeckende Einspeisevergütung. Er beläuft sich auf 2.3 Rappen pro Kilowattstunde. Umgerechnet auf Wattwiler Verhältnisse sind das rund 13 Prozent des Endverbraucherpreises.

Wattwil liegt im Toggenburg vorne

Wie sieht die Entwicklung nun im ­Toggenburg und im Raum Wil aus? Nächstes Jahr gibt es einen neuen Spitzenreiter. Es ist Wattwil. Die Zentrumsgemeinde hat einen Strompreis von 17.04 Rappen pro Kilowattstunde, gleich viel wie im laufenden Jahr.

Tief liegt auch Mosnang mit 17.11 Rappen, dies trotz eines Aufschlags von 0.51 Rappen oder rund drei Prozent. In Wattwil sind zwei Endversorger tätig. Bei den Thurwerken kostet der Strom neu 18.61 Rappen, minim weniger als dieses Jahr. Die kleine Elektroge­nossenschaft Ulisbach zählt mit 15.46 Rappen trotz eines minimen Aufschlags zu den günstigsten Versorgern im Kanton.

Abgaben ans Gemeinwesen schlagen zu Buche

Am teuersten sind vier Gemeinden, die alle von der SAK versorgt werden. Es handelt sich um Lichtensteig, Oberhelfenschwil, Nesslau und Wildhaus-­Alt St.Johann mit jeweils 18.50 Rappen pro Kilowattstunde. Den gleichen Preis zahlen die Konsumenten in der Gemeinde Neckertal, sofern sie Kunden der SAK sind.

Das Kraftwerk Trempel staut die Thur. (Bild: Martin Knoepfel)

Auch in Hemberg, wo der Strom 17.90 Rappen kostet, ist die SAK der Endversorger. Den Unterschied machen hier die Abgaben ans Gemeinwesen aus. Für Hemberg, 2019 und dieses Jahr noch die Gemeinde mit dem billigsten Strom im Toggenburg, ist der Aufschlag allerdings mit 1.09 Rappen happig.

Deutlich günstiger, mit einem Minus von 0.75 Rappen, ist der Abschlag in Ebnat-Kappel. Nächstes Jahr wird der Strom dort noch 17.48 Rappen je Kilowattstunde kosten. Es handelt sich dabei um den Tarif der Dorfkorporation, die den Grossteil der Bevölkerung versorgt. Die Tarife zweier kleinerer Korporationen liegen noch nicht vor.

Deutlicher Preisabschlag in Kirchberg

In Kirchberg, der bevölkerungsmässig grössten Gemeinde im Toggenburg, wird der Strom ebenfalls deutlich billiger. Endversorger ist die RWT. Statt 18.23 Rappen werden neu noch 17.68 Rappen fällig. Die Netznutzung schlägt ab, während der Strom teurer eingekauft wurde.

Dieses Jahr ist die Elektrizitätsgenossenschaft Moos-Dieselbach noch einer der günstigsten Endversorger im ganzen Kanton. Sie versorgt Teile von Lütisburg und Neckertal für 15.84 Rappen pro Kilowattstunde. 2021 ist sie nur biederer Durchschnitt mit 18.34 Rappen, wobei vor allem die Netznutzung mit einem Plus von 2.30 Rappen – neu werden dafür 9.64 Rappen pro Kilowattstunde verlangt – zu Buche schlägt.

Korporationen im Neckertal

Ebenfalls im Durchschnitt liegt der Strompreis in der Gemeinde Neckertal, wo noch vier Endversorger – ein Rekord im Toggenburg – tätig sind. Es handelt sich um die SAK und drei kleine Korporationen. Die Elektrokorporation Wald-St. Peterzell bleibt trotz eines kleinen Aufschlags einer der günstigeren Versorger im Kanton.

Bütschwil hat den Strom von den SAK und der RWT. Letztere ist etwas günstiger. Mit 17.59 Rappen wird der Strom nächstes Jahr etwas teurer als dieses Jahr. Auch in Lütisburg schlägt der Strom auf, um fast einen Rappen auf 17.81 Rappen.

Günstigerer Einkauf in Flawil und Schwarzenbach

Spitzenreiter im Grossraum Wil ist eine Thurgauer Gemeinde, Münchwilen, mit 16.35 Rappen. Auf Platz zwei folgt Flawil mit 16.93 Rappen. Dieses Jahr kostet die elektrische Energie in Flawil mit 18.12 Rappen noch deutlich mehr als nächstes Jahr. Zu verdanken haben das die Flawiler Strombezüger vor allem dem tieferen Einkaufspreis von neu 6.88 statt wie bisher 7.98 Rappen.

Günstigen Strom hat ebenfalls Niederhelfenschwil mit 17.10 Rappen. Dies trotz eines happigen Aufschlags von 0.78 Rappen, der sowohl den steigenden Netzkosten als auch der teureren Energie anzulasten ist. Das Elektrizitätswerk Niederhelfenschwil ist dabei leicht günstiger als die Elektrizitätsversorgung Oberbüren, die Teile der Gemeinde bedient.

Die beiden Gemeinden Jonschwil und Zuzwil liegen bei knapp 17.4 Rappen je Kilowattstunde nahe beisammen. Die Dorfkorporation Schwarzenbach, Gemeinde Jonschwil, ist mit 16.82 Rappen günstiger als die SAK, die unter dem Strich einen Rappen mehr verlangt. Zurückzuführen ist der tiefere Preis in Schwarzenbach auf den günstigen Einkauf.

Wil ist beim Strompreis fast kantonaler Durchschnitt

Ziemlich genau im kantonalen Durchschnitt liegt der Strompreis in der Stadt Wil mit 17.49 Rappen. Die Technischen Betriebe (TB) Wil verrechnen ihren Kunden allerdings 17.95 Rappen. Das ist ein Zehntelrappen weniger als dieses Jahr. Der Abschlag ist auch hier auf den günstigeren Energiepreis zurückzuführen.

Auch die Stadt Wil hat wie die Gemeinde Neckertal vier Endversorger. Günstiger als die TB Wil ist die Dorfkorporation Bronschhofen, teurer die Elektra Maugwil-Uerental-Boxloo-Weid. Die Tarife der Elektra Trungen sind noch nicht bekannt. In Wil sind die Abgaben ans Gemeinwesen mit 1.16Rappen relativ hoch. Die Dorfkorporation Bronschhofen, die günstiger eingekauft hat, zahlt nur 0.2 Rappen.

In acht Gemeinden im Raum Wil bezahlt man über 18 Rappen

Acht Gemeinden im Grossraum Wil liegen über 18 Rappen. In Oberuzwil kostet der Strom 18.02 Rappen je Kilo­wattstunde. In Sirnach sind es 18.11 Rappen, in Oberbüren 18.14 Rappen und in Degersheim 18.19 Rappen.

Deutlich teurer sind Niederbüren mit 18.80 Rappen und Uzwil mit 18.90 Rappen. Die Abgabe an die Gemeinde erreicht in Uzwil einen Rappen. In Niederbüren drücken die Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell mit 20 Rappen und die Elektra Niederbüren mit 19.27Rappen den Durchschnitt nach oben. Mit 17.14 Rappen ist die Elektrizitätsversorgung Oberbüren günstiger.

Zwei Thurgauer Gemeinden mit vergleichsweise teurem Strom

Den teuersten Strom im Grossraum Wil haben zwei Thurgauer Gemeinden. Es handelt sich um Rickenbach mit 19.22 Rappen, wovon drei Rappen Abgaben ans Gemeinwesen sind, und um Wilen mit 21.64 Rappen. In Rickenbach ist die Netznutzung minim teurer als im laufenden Jahr. Wilen ist beim Strompreis die drittteuerste Thurgauer Gemeinde. Die Nummer zwei ist Amriswil, obwohl der Preis aufs neue Jahr wegen des günstigeren Einkaufs um fast 1.3 Rappen abschlägt.